Новости
*ХХVIII: Это еще праздник или уже нет? 66
*ARCH ENEMY продолжают оправдываться/защищаться от нападок бы... 42
*IRON MAIDEN введут в ЗСРнР 33
*RONNIE ROMERO: «Я даже трубку не возьму, если это будет YNGW... 28
*Менеджер ARCH ENEMY ответила бывшему гитаристу MEGADETH на о... 27
Как HALESTORM перестали быть христианской группой



В недавнем интервью Lzzy Hale коснулась ранних годов существования HALESTORM, которые описывались в Patriot-News как "классический рок с добродушным божественным посланием американским тинейджерам":

«С самого детства мы ходили в церковь — в пресвитерианскую. Родители хотели, чтобы у нас были правильные моральные ориентиры и всё такое. И так продолжалось… думаю, вплоть до того момента, как появилась группа. Потом мы как-то утратили вкус к религии — не веру в то, что есть нечто большее, неподконтрольное нам, не ощущение этого духовного присутствия, — а именно интерес к самой религии.

Я тогда училась в христианской школе — это было вскоре после того, как мы собрали группу. И на меня постоянно давили… Меня даже вызывали к директору, потому что я делилась нашими песнями, а в них, видите ли, недостаточно часто упоминается “Jesus” — ну, все в таком духе. Нас прессовали по полной — и не только дети, хотя и их хватало, но вот взрослые вообще доставали этим конкретно.

И когда я начала замечать лицемерие, которое порой присутствует в религии — в отличие от, скажем, искреннего желания жить по Десяти заповедям, — у меня в голове что-то щёлкнуло. Типа: есть что-то большее, чем то, что мы, люди, называем религией или пытаемся под это подвести. И мы постепенно от этого отошли. Хотя потом всё равно были какие-то церковные выступления — не обязательно в нашей общине, но из серии: “Эй, сыграйте вот эти три песни — накормим вас обедом и дадим 50 баксов”… В общем, мы, скажем так, вышли из христианской среды, но она ещё какое-то время тянулась за нами хвостом».

На вопрос, тяжело ли было вырваться из этой среды и переключиться на другие выступления — например, сельские ярмарки — Lzzy Hale ответила:

«Да. Мы понимали, что выходим из определённых кругов и из-за этого теряем часть друзей — всё такое. Но по какой-то причине магия музыки была для нас настолько важной, что, наверное, именно она приблизила меня к Богу сильнее, чем церковь.

И это было из разряда: “Я должна пройти этот путь до конца, потому что он помогает мне понять себя лучше, чем занятия по Библии”. Так что да, мне хотелось нырнуть в эту кроличью нору и посмотреть, куда она приведёт».

После того как интервьюер заметил, что HALESTORM до сих пор иногда называют «христианской рок-группой» в определённых кругах, Lzzy ответила:

«Забавно, что ты это сказал, потому что мне недавно как раз об этом напомнили. Подруга позвонила и говорит: “Я включила Pandora, сижу с кучей мамочек и церковных подруг. Говорю: ‘Hey, Siri, включи христианскую музыку’ — и заиграла ‘Freak Like Me’”. Мы с ней знакомы много лет, и она такая: “А вы что, раньше были христианской группой?” Забавно, как это до сих пор меня преследует.

Я этого не стыжусь и не отрицаю. Мне даже нравится, что я могу существовать сразу в двух плоскостях — с одной стороны, религиозное воспитание, с другой — духовный путь уже в светском мире. И мне нравится иметь оба этих взгляда, потому что многие вещи, которым меня научили в церкви, — это реально хорошие идеи. Проблемы начинаются тогда, когда в это вмешиваются люди и начинают всё перекраивать под жадность или выгоду вместо простой мысли: “Эй, вообще-то любить друг друга — это отличная идея”».




