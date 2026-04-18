ERIC SINGER: «Не думал, что еще сыграю с KISS после 1996 года»



ERIC SINGER недавно принял участие в сессии вопросов и ответов, в рамках которой ему был задан и такой вопрос — думал ли он, что еще когда-то сыграет в KISS после того, как в 1996 случился реюнион классического состава группы:



«Нет. Ну, ты же не знаешь, что может случиться в жизни, поэтому я так не думал. И я ничего не делал весь тот год, в 96-м. Я просто сидел дома. Gene и Paul были достаточно любезны — они даже заплатили Bruce [Kulick, тогдашнему гитаристу KISS] и мне, они продолжали платить нам гонорар в течение всего этого года. Потому что они не знали, будет ли их тур успешным и что вообще произойдет. Поэтому они просто подумали: "Ладно, давайте просто посмотрим, что из этого выйдет. И если с воссоединением ничего не получится, у нас все еще будет группа, и мы просто продолжим работать дальше". Я полагаю, таков был их план. Поэтому они были достаточно любезны, чтобы пойти на такой шаг. В этом не было необходимости. И на самом деле, тем летом мне предложили поиграть с [вокалистом MÖTLEY CRÜE] Vince Neil'ом в его сольной группе, но я не стал этого делать, потому что подумал: "Я не знаю, что будет дальше с KISS, так что мне стоит просто подождать".



В то время рок-н-ролл и та музыка, которая, вероятно, нравится большинству из нас, были не очень уж популярны. К 92-му гранж взял верх. Я имею в виду, что в 90-м и 91-м я играл с ALICE COOPER. После 91-го Alice не гастролировал до 1997-го. Он не гастролировал шесть лет, потому что на это не было спроса. В конце концов всё изменилось. И тогда Alice попросил меня вернуться и сыграть с ним в 98-м. Затем в том же году я гастролировал с [гитаристом QUEEN] Brian May. А потом, совершенно неожиданно, они пригласили меня вернуться и выступать с KISS. В то время я играл с Alice. С 98-го по 2008-й я по-прежнему играл с Alice и какое-то время выступал в двух командах одновременно. Но потом KISS оказались заняты уже серьезнее и с 2008 года начали больше гастролировать. И на этом всё. Затем мы отправились в путь и работали до конца гастролей в 2023 году».











