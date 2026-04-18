*ХХVIII: Это еще праздник или уже нет? 66
*ARCH ENEMY продолжают оправдываться/защищаться от нападок бы... 42
*IRON MAIDEN введут в ЗСРнР 33
*RONNIE ROMERO: «Я даже трубку не возьму, если это будет YNGW... 28
*Менеджер ARCH ENEMY ответила бывшему гитаристу MEGADETH на о... 27
*ХХVIII: Это еще праздник или уже нет? 66
*ARCH ENEMY продолжают оправдываться/защищаться от нападок бы... 42
*IRON MAIDEN введут в ЗСРнР 33
*RONNIE ROMERO: «Я даже трубку не возьму, если это будет YNGW... 28
*Менеджер ARCH ENEMY ответила бывшему гитаристу MEGADETH на о... 27
19 апр 2026 : 		 KISS сыграют два шоу без грима

18 апр 2026 : 		 ERIC SINGER: «Не думал, что еще сыграю с KISS после 1996 года»

17 апр 2026 : 		 Вокалист KISS: «Только вы пересечете порог, как тут же начнется действо»

16 апр 2026 : 		 Аватары исполнят новые песни KISS

14 апр 2026 : 		 PAUL STANLEY: «KISS выступят в рамках KISS Kruise: Landlocked In Vegas 2026»

23 мар 2026 : 		 Вокалист KISS о шоу аватаров

4 фев 2026 : 		 KISS набрали миллиард

22 янв 2026 : 		 Тейлор Свифт и члены KISS войдут в SONGWRITERS HALL OF FAME

21 янв 2026 : 		 Менеджер KISS об упадке индустрии

15 янв 2026 : 		 Басист KISS: «Peter не имеет отношения к созданию Beth»

26 дек 2025 : 		 KISS в Kennedy Center

21 дек 2025 : 		 Кухонный инвентарь от KISS

17 дек 2025 : 		 Гитарист KISS не знает, будет ли новая музыка от группы

11 дек 2025 : 		 Гитарист KISS: «Трамп отлично делает свою работу!»

8 дек 2025 : 		 KISS получили награды от Дональда Трампа

5 дек 2025 : 		 Сыновья членов KISS: «Мы — другие!»

1 дек 2025 : 		 Какими будут аватары KISS?

27 ноя 2025 : 		 Участники KISS представляют новое издание Alive!

26 ноя 2025 : 		 Менеджер KISS: «Я хотел, чтобы Peter и Эйс выступили с группой в Вегасе»

24 ноя 2025 : 		 Вокалист KISS: «Жизнь полна сюрпризов»

20 ноя 2025 : 		 Вокалист KISS намекает на новую музыку

18 ноя 2025 : 		 Режиссер фильма о байопике KISS

18 ноя 2025 : 		 BRUCE KULICK выступил с KISS

18 ноя 2025 : 		 Менеджер KISS о документальном фильме про последний тур группы

12 ноя 2025 : 		 ERIC SINGER выступит с участниками KISS

11 ноя 2025 : 		 Участники KISS выступили вместе
ERIC SINGER: «Не думал, что еще сыграю с KISS после 1996 года»



ERIC SINGER недавно принял участие в сессии вопросов и ответов, в рамках которой ему был задан и такой вопрос — думал ли он, что еще когда-то сыграет в KISS после того, как в 1996 случился реюнион классического состава группы:

«Нет. Ну, ты же не знаешь, что может случиться в жизни, поэтому я так не думал. И я ничего не делал весь тот год, в 96-м. Я просто сидел дома. Gene и Paul были достаточно любезны — они даже заплатили Bruce [Kulick, тогдашнему гитаристу KISS] и мне, они продолжали платить нам гонорар в течение всего этого года. Потому что они не знали, будет ли их тур успешным и что вообще произойдет. Поэтому они просто подумали: "Ладно, давайте просто посмотрим, что из этого выйдет. И если с воссоединением ничего не получится, у нас все еще будет группа, и мы просто продолжим работать дальше". Я полагаю, таков был их план. Поэтому они были достаточно любезны, чтобы пойти на такой шаг. В этом не было необходимости. И на самом деле, тем летом мне предложили поиграть с [вокалистом MÖTLEY CRÜE] Vince Neil'ом в его сольной группе, но я не стал этого делать, потому что подумал: "Я не знаю, что будет дальше с KISS, так что мне стоит просто подождать".

В то время рок-н-ролл и та музыка, которая, вероятно, нравится большинству из нас, были не очень уж популярны. К 92-му гранж взял верх. Я имею в виду, что в 90-м и 91-м я играл с ALICE COOPER. После 91-го Alice не гастролировал до 1997-го. Он не гастролировал шесть лет, потому что на это не было спроса. В конце концов всё изменилось. И тогда Alice попросил меня вернуться и сыграть с ним в 98-м. Затем в том же году я гастролировал с [гитаристом QUEEN] Brian May. А потом, совершенно неожиданно, они пригласили меня вернуться и выступать с KISS. В то время я играл с Alice. С 98-го по 2008-й я по-прежнему играл с Alice и какое-то время выступал в двух командах одновременно. Но потом KISS оказались заняты уже серьезнее и с 2008 года начали больше гастролировать. И на этом всё. Затем мы отправились в путь и работали до конца гастролей в 2023 году».






18 апр 2026
T
Termofucker
Охуенный барабанщик,пахарь и просто хороший человек.
