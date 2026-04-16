Новости
*ХХVIII: Это еще праздник или уже нет? 64
*ARCH ENEMY продолжают оправдываться/защищаться от нападок бы... 42
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 35
*RONNIE ROMERO: «Я даже трубку не возьму, если это будет YNGW... 28
*Менеджер ARCH ENEMY ответила бывшему гитаристу MEGADETH на о... 27
Steel Panther

16 апр 2026 : 		 Барабанщик STEEL PANTHER: «По сути, я ж***т на трёх мужиках среднего возраста»

17 сен 2025 : 		 STEEL PANTHER записывают несколько песен

20 апр 2025 : 		 TRACII GUNS: «Кто не любит STEEL PANTHER — тот м..к!»

2 апр 2025 : 		 Новый эпизод STEEL PANTHER

4 мар 2025 : 		 Гитарист STEEL PANTHER: «Я люблю менять упражнения»

20 фев 2025 : 		 Новый эпизод STEEL PANTHER

17 фев 2025 : 		 История STEEL PANTHER

4 фев 2025 : 		 История STEEL PANTHER

2 фев 2025 : 		 Новый альбом STEEL PANTHER в 2026

26 янв 2025 : 		 История STEEL PANTHER

25 дек 2024 : 		 Барабанщик STEEL PANTHER: «Идей у нас много!»

2 дек 2024 : 		 Вокалист STEEL PANTHER: «Мы никогда не хотели глумиться над тем, что любим»

17 ноя 2024 : 		 Вокалист STEEL PANTHER о работе с вокалистом NICKELBACK

13 окт 2024 : 		 STEEL PANTHER получили золото

19 сен 2024 : 		 Новый эпизод от STEEL PANTHER

11 сен 2024 : 		 STEEL PANTHER перезапустили Demolicious

3 сен 2024 : 		 Как "культура отмены" отразилась на STEEL PANTHER

1 сен 2024 : 		 Вокалист STEEL PANTHER: «Не собираюсь я мириться с обиженками»

16 июл 2024 : 		 GUS G. и STEEL PANTHER исполнили хит OZZY OSBOURNE

2 июл 2024 : 		 Барабанщик STEEL PANTHER: «Важно быть самостоятельным!»

24 июн 2024 : 		 Видео с выступления STEEL PANTHER

21 апр 2024 : 		 Вокалист STEEL PANTHER: «У нас есть дырки и мы в них вставляем!»

31 окт 2023 : 		 Вокалист STEEL PANTHER об участии в "America's Got Talent"

11 окт 2023 : 		 Новое видео STEEL PANTHER

31 авг 2023 : 		 STEEL PANTHER вылетели из "America's Got Talent"

31 авг 2023 : 		 STEEL PANTHER в "America's Got Talent"
Барабанщик STEEL PANTHER: «По сути, я ж***т на трёх мужиках среднего возраста»



В рамках недавнего интервью с 99.7 The Blitz барабанщик STEEL PANTHER ответил на вопрос, в чём секрет долголетия коллектива:

«В полном и абсолютном невежестве. У нас туннельное зрение — и в том, что мы делаем, и в нашей миссии вернуть heavy metal на пьедестал. И, клянусь, даже если вдруг кто-то утвердит heavy metal на международном уровне законом, мы всё равно будем делать то, что делаем — потому что нам по большому счёту плевать на всё вокруг. Всё, чего мы хотим — это играть heavy metal, играть рок и устраивать тусовку. И, если честно, это наша миссия с самого первого дня. И она вообще ни на йоту не изменилась.

И самое забавное — всё вокруг нас поменялось, кроме нас самих. Поэтому нынешняя ситуация, каким бы ты ни видел этот мир — я не занимаю ничью сторону и не говорю, что правильно, а что нет — как бы ты ни относился к происходящему, как бы ни относились твои слушатели, ты можешь быть уверен: приходя на концерт STEEL PANTHER, ты попадаешь в капсулу времени. Это место, где у всех одна задача — провести лучшее время в своей жизни. И из-за всего этого хаоса, который сейчас творится в мире, мне кажется, ещё никогда не было более подходящего момента для такой, казалось бы, “неважной” группы… Мы — как настоящий MDMA, только в человеческом обличье. Мы просто делаем так, чтобы тебе всегда было хорошо».

Говоря о том, какое «негласное правило» удерживает STEEL PANTHER от развала, Stix сказал:

«Хочешь честный ответ? Общение. По сути, я женат на трёх мужиках среднего возраста — вот к чему всё сводится. И мы буквально десятилетия назад поняли: если не разговаривать друг с другом, всё начинает копиться, обиды накапливаются. Если тебя что-то бесит в человеке и ты об этом молчишь — это гниёт внутри, а потом кто-нибудь уронит за столом вилку, и всё, начинается полный разнос.

А у нас всё наоборот — мы общаемся постоянно. Думаю, многие даже не догадываются, но у STEEL PANTHER есть правило: перед каждым концертом и после каждого концерта мы обязательно собираемся и всё обсуждаем. Потому что нам важно, чтобы у всех всё было нормально и все были готовы выходить и жечь сцену. Если что-то не так — об этом должны знать все. Тогда твои парни будут за тебя горой, а не будут думать: “Чё с ним вообще? Чего он такой м*дак?” Если все в курсе, что происходит, вместо этого “чё с ним?” мы знаем, что с ним — и поддержим его. И из-за этого концерты всегда получаются крутыми».

На вопрос, живут ли он и остальные участники STEEL PANTHER рядом друг с другом, Stix ответил:

«Нет, сейчас уже нет. Раньше — да, мы все жили буквально рядом, но со временем, когда мы стали старше и обстоятельства изменились, разъехались. Поэтому когда приходит время тура, всё выглядит примерно так: “Окей, я вылетаю из этого аэропорта, ты — из другого. Встретимся там-то” — или “увидимся в отеле”, или “на площадке на следующий день”, как получится. “Увидимся в автобусе”.

И мы не репетируем, потому что мы и так постоянно в туре, и все отлично знают свои инструменты. Мы просто решаем: “Так, что играем? Какой будет сет?” — и ты обязан прийти полностью готовым, потому что это чистой воды боевое крещение. Если ты не подготовился и выходишь на сцену в первый вечер — ты точно не захочешь подвести своих. Так что все приходят уже заряженными и готовыми рвать».




Комментарии ( 1 )

16 апр 2026
m
mohnatiy
Видок у них такой, что там каждый сегодня жена, завтра муж
