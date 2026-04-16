Барабанщик STEEL PANTHER: «По сути, я ж***т на трёх мужиках среднего возраста»



В рамках недавнего интервью с 99.7 The Blitz барабанщик STEEL PANTHER ответил на вопрос, в чём секрет долголетия коллектива:



«В полном и абсолютном невежестве. У нас туннельное зрение — и в том, что мы делаем, и в нашей миссии вернуть heavy metal на пьедестал. И, клянусь, даже если вдруг кто-то утвердит heavy metal на международном уровне законом, мы всё равно будем делать то, что делаем — потому что нам по большому счёту плевать на всё вокруг. Всё, чего мы хотим — это играть heavy metal, играть рок и устраивать тусовку. И, если честно, это наша миссия с самого первого дня. И она вообще ни на йоту не изменилась.



И самое забавное — всё вокруг нас поменялось, кроме нас самих. Поэтому нынешняя ситуация, каким бы ты ни видел этот мир — я не занимаю ничью сторону и не говорю, что правильно, а что нет — как бы ты ни относился к происходящему, как бы ни относились твои слушатели, ты можешь быть уверен: приходя на концерт STEEL PANTHER, ты попадаешь в капсулу времени. Это место, где у всех одна задача — провести лучшее время в своей жизни. И из-за всего этого хаоса, который сейчас творится в мире, мне кажется, ещё никогда не было более подходящего момента для такой, казалось бы, “неважной” группы… Мы — как настоящий MDMA, только в человеческом обличье. Мы просто делаем так, чтобы тебе всегда было хорошо».



Говоря о том, какое «негласное правило» удерживает STEEL PANTHER от развала, Stix сказал:



«Хочешь честный ответ? Общение. По сути, я женат на трёх мужиках среднего возраста — вот к чему всё сводится. И мы буквально десятилетия назад поняли: если не разговаривать друг с другом, всё начинает копиться, обиды накапливаются. Если тебя что-то бесит в человеке и ты об этом молчишь — это гниёт внутри, а потом кто-нибудь уронит за столом вилку, и всё, начинается полный разнос.



А у нас всё наоборот — мы общаемся постоянно. Думаю, многие даже не догадываются, но у STEEL PANTHER есть правило: перед каждым концертом и после каждого концерта мы обязательно собираемся и всё обсуждаем. Потому что нам важно, чтобы у всех всё было нормально и все были готовы выходить и жечь сцену. Если что-то не так — об этом должны знать все. Тогда твои парни будут за тебя горой, а не будут думать: “Чё с ним вообще? Чего он такой м*дак?” Если все в курсе, что происходит, вместо этого “чё с ним?” мы знаем, что с ним — и поддержим его. И из-за этого концерты всегда получаются крутыми».



На вопрос, живут ли он и остальные участники STEEL PANTHER рядом друг с другом, Stix ответил:



«Нет, сейчас уже нет. Раньше — да, мы все жили буквально рядом, но со временем, когда мы стали старше и обстоятельства изменились, разъехались. Поэтому когда приходит время тура, всё выглядит примерно так: “Окей, я вылетаю из этого аэропорта, ты — из другого. Встретимся там-то” — или “увидимся в отеле”, или “на площадке на следующий день”, как получится. “Увидимся в автобусе”.



И мы не репетируем, потому что мы и так постоянно в туре, и все отлично знают свои инструменты. Мы просто решаем: “Так, что играем? Какой будет сет?” — и ты обязан прийти полностью готовым, потому что это чистой воды боевое крещение. Если ты не подготовился и выходишь на сцену в первый вечер — ты точно не захочешь подвести своих. Так что все приходят уже заряженными и готовыми рвать».







