Новости
ХХVIII: Это еще праздник или уже нет? 64
ARCH ENEMY продолжают оправдываться/защищаться от нападок бы... 42
MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 35
RONNIE ROMERO: «Я даже трубку не возьму, если это будет YNGW... 28
Вокалистка BLUE MEDUSA: «Если вы никогда не встречали вегана... 28
William Shatner

15 апр 2026 : 		 MARCUS NAND на новом альбоме WILLIAM SHATNER

27 мар 2026 : 		 WILLIAM SHATNER замутил с ROB HALFORD

21 фев 2026 : 		 WILLIAM SHATNER выпустит альбом с 35-звездами металла

1 окт 2020 : 		 WILLIAM SHATNER: «Для меня честь, что RITCHIE BLACKMORE принял участие в записи»

29 ноя 2018 : 		 Гитарист ZZ TOP в новом видео WILLIAM SHATNER

5 сен 2013 : 		 Mick Jones, STEVE VAI на новом альбоме WILLIAM'a SHATNER'a

11 окт 2011 : 		 WILLIAM SHATNER: Альбом доступен для прослушивания

11 сен 2011 : 		 WILLIAM SHATNER: Новый трек

14 апр 2011 : 		 ZAKK WYLDE, RITCHIE BLACKMORE, MICHAEL SCHENKER на альбоме WILLIAM SHATNER
Когда ищешь по-настоящему мощное гитарное соло, тебе нужен и гитарист соответствующего калибра. Именно так рассуждал William Shatner, прослушивая ранний материал, который он уже собрал для своего будущего металл-альбома — и именно так он и поступил.

Shatner переслушивал «The Grim Reaper» — новую композицию, написанную им в соавторстве с гитаристом Marcus Nand. И хотя самим исполнением он остался доволен, демо он всё-таки отправил легенде RAINBOW и DEEP PURPLE — Ritchie Blackmore — чтобы узнать его мнение и понять, как тот сам подошёл бы к этому материалу.

Ritchie ответил William лично. «Гитарное соло в том, что ты прислал, — очень хорошее, — якобы сказал Blackmore. — Не думаю, что могу что-то добавить, чтобы это изменить или улучшить».

Таким образом, Nand — уже давно считающийся одним из лучших, пусть и недооценённых гитаристов современной сцены, известный своим выверенным, сочным стилем игры — делает ещё один гигантский шаг в сторону бессмертия. В конце концов, Ritchie славится тем, что не признаёт второсортных вещей… если уж он говорит, что это хорошо — значит, это действительно хорошо.

И Nand действительно хорош: его эклектичное становление сформировало стиль, который охватывает и фламенко-традиции Испании, и проникновенную глубину блюза, и сырую мощь рока. Этот уникальный сплав принёс ему серьёзное признание — в том числе благодаря работе с давним соратником David Bowie, клавишником Mike Garson; с металл-группой FREAK OF NATURE, где участвовал Mike Tramp; а также с рок-проектом с элементами world music ZIROQ, где его партнёром был ещё один ветеран из окружения Bowie — басист Carmine Rojas.

Blackmore, который ранее уже сотрудничал с William Shatner над двумя релизами — блюзовым и рождественским альбомами, — также поблагодарил за приглашение поучаствовать в новом проекте и выразил свою поддержку.

Работа над этим одним из самых ожидаемых релизов продолжается полным ходом. Но если ждать невмоготу и хочется уже сейчас понять, насколько же хорош Nand, обрати внимание на его дебютный сольный альбом «The Traveler», выпущенный в 2024 году лейблом Cleopatra Records. В записи приняли участие Garson, Tramp и Rojas, а также гитарист Steve Stevens, известный по сотрудничеству с Billy Idol.

Дополнительные подробности о новом альбоме William Shatner — включая других приглашённых музыкантов и дату релиза — будут объявлены уже совсем скоро.




