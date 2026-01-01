MARCUS NAND на новом альбоме WILLIAM SHATNER



Когда ищешь по-настоящему мощное гитарное соло, тебе нужен и гитарист соответствующего калибра. Именно так рассуждал William Shatner, прослушивая ранний материал, который он уже собрал для своего будущего металл-альбома — и именно так он и поступил.



Shatner переслушивал «The Grim Reaper» — новую композицию, написанную им в соавторстве с гитаристом Marcus Nand. И хотя самим исполнением он остался доволен, демо он всё-таки отправил легенде RAINBOW и DEEP PURPLE — Ritchie Blackmore — чтобы узнать его мнение и понять, как тот сам подошёл бы к этому материалу.



Ritchie ответил William лично. «Гитарное соло в том, что ты прислал, — очень хорошее, — якобы сказал Blackmore. — Не думаю, что могу что-то добавить, чтобы это изменить или улучшить».



Таким образом, Nand — уже давно считающийся одним из лучших, пусть и недооценённых гитаристов современной сцены, известный своим выверенным, сочным стилем игры — делает ещё один гигантский шаг в сторону бессмертия. В конце концов, Ritchie славится тем, что не признаёт второсортных вещей… если уж он говорит, что это хорошо — значит, это действительно хорошо.



И Nand действительно хорош: его эклектичное становление сформировало стиль, который охватывает и фламенко-традиции Испании, и проникновенную глубину блюза, и сырую мощь рока. Этот уникальный сплав принёс ему серьёзное признание — в том числе благодаря работе с давним соратником David Bowie, клавишником Mike Garson; с металл-группой FREAK OF NATURE, где участвовал Mike Tramp; а также с рок-проектом с элементами world music ZIROQ, где его партнёром был ещё один ветеран из окружения Bowie — басист Carmine Rojas.



Blackmore, который ранее уже сотрудничал с William Shatner над двумя релизами — блюзовым и рождественским альбомами, — также поблагодарил за приглашение поучаствовать в новом проекте и выразил свою поддержку.



Работа над этим одним из самых ожидаемых релизов продолжается полным ходом. Но если ждать невмоготу и хочется уже сейчас понять, насколько же хорош Nand, обрати внимание на его дебютный сольный альбом «The Traveler», выпущенный в 2024 году лейблом Cleopatra Records. В записи приняли участие Garson, Tramp и Rojas, а также гитарист Steve Stevens, известный по сотрудничеству с Billy Idol.



Дополнительные подробности о новом альбоме William Shatner — включая других приглашённых музыкантов и дату релиза — будут объявлены уже совсем скоро.







