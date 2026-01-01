*ХХVIII: Это еще праздник или уже нет? 64
*ARCH ENEMY продолжают оправдываться/защищаться от нападок бы... 42
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 35
*RONNIE ROMERO: «Я даже трубку не возьму, если это будет YNGW... 28
*Вокалистка BLUE MEDUSA: «Если вы никогда не встречали вегана... 28
16 апр 2026 : 		 Барабанщик SKINDRED: «Dan давно был несчастен»

5 мар 2026 : 		 Новое видео SKINDRED

30 янв 2026 : 		 Новая песня SKINDRED

5 ноя 2025 : 		 Новое видео SKINDRED

15 мар 2024 : 		 Новое видео SKINDRED

9 фев 2024 : 		 Новое видео SKINDRED

25 окт 2023 : 		 SKINDRED в "Later… With Jools Holland"

20 июл 2023 : 		 Новое видео SKINDRED

17 май 2023 : 		 Новое видео SKINDRED

19 апр 2023 : 		 Новая песня SKINDRED

23 мар 2023 : 		 Новая песня SKINDRED

9 ноя 2022 : 		 Новое видео SKINDRED

26 мар 2021 : 		 Видео с текстом от SKINDRED

17 мар 2021 : 		 SKINDRED на EARACHE RECORDS

9 фев 2021 : 		 Видео с текстом от SKINDRED

12 апр 2020 : 		 Акустика от SKINDRED

28 ноя 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления SKINDRED

4 сен 2019 : 		 SKINDRED запишут концерт в Лондоне

29 мар 2019 : 		 Видео с текстом от SKINDRED

26 сен 2018 : 		 SKINDRED не приедут в США из-за визовых проблем

14 авг 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления SKINDRED

17 апр 2018 : 		 Новое видео SKINDRED

25 мар 2018 : 		 Видео с текстом от SKINDRED

17 фев 2018 : 		 Новое видео SKINDRED

24 янв 2018 : 		 Обложка нового альбома SKINDRED

18 янв 2018 : 		 Новый альбом SKINDRED выйдет весной
Барабанщик SKINDRED: «Dan давно был несчастен»



В рамках недавней беседы с ударником SKINDRED Arya Goggins поговорил об уходе основателя группы Dan'a Pugsley. Подтвердив, что Pugsley написал порядка 90% всего материала на "You Got This", он добавил:

«Он долгое время был не очень счастлив. И стало очевидно, что мы не были так уж счастливы. И, как мне кажется, в подобных обстоятельствах, в интересах каждого из нас было двигаться вперед без него — просто ради нашего счастья, его счастья. И мы, очевидно, просто поблагодарили его за его невероятный вклад — за все».

После того, как интервьюер отметил, что Dan был в SKINDRED почти четверть века, а это невероятно долгий срок для существования группы, Arya согласился с ним:

«Что ж, именно так. Все именно так. И мы все учимся по ходу дела. Мы все растем. Иногда вы растете вместе, иногда — порознь. Иногда вы растете вместе и отдаляетесь друг от друга, а затем снова сближаетесь. Мы прошли через все это.

Я уверен, что хуже всего на свете, и это то, что мы все трое чувствовали, было то, что мы не хотели отказываться от сложившегося положения (имея в виду основное трио Goggins, Benji Webbe, Mikey Demus). Это было для нас самым важным. Мы сказали: "Мы все еще чувствуем то же самое, мы хотим продолжать расти, выпускать музыку, гастролировать и заниматься тем, что нам близко. Я не могу говорить за Dan'а, но это печальная ситуация. Но мы все в очень хорошем настроении, все остальные ребята».

Pugsley объявил о своем уходе из SKINDRED в ноябре прошлого года, опубликовав сообщение в социальных сетях:

«Я получал много обеспокоенных сообщений, поэтому я просто хотел сообщить вам, что со мной все в порядке, но я больше не являюсь участником SKINDRED.

Я хочу поблагодарить свою семью, друзей и особенно всех поклонников SKINDRED за невероятную любовь и поддержку, которые вы проявляли ко мне на протяжении многих лет. Я всегда буду вам за это глубоко благодарен.

Эта группа сыграла огромную роль в моей жизни, и теперь мне нужно время, чтобы понять, что меня ждет дальше. Я с нетерпением жду новых творческих возможностей!»




