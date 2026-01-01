Барабанщик SKINDRED: «Dan давно был несчастен»



В рамках недавней беседы с ударником SKINDRED Arya Goggins поговорил об уходе основателя группы Dan'a Pugsley. Подтвердив, что Pugsley написал порядка 90% всего материала на "You Got This", он добавил:



«Он долгое время был не очень счастлив. И стало очевидно, что мы не были так уж счастливы. И, как мне кажется, в подобных обстоятельствах, в интересах каждого из нас было двигаться вперед без него — просто ради нашего счастья, его счастья. И мы, очевидно, просто поблагодарили его за его невероятный вклад — за все».



После того, как интервьюер отметил, что Dan был в SKINDRED почти четверть века, а это невероятно долгий срок для существования группы, Arya согласился с ним:



«Что ж, именно так. Все именно так. И мы все учимся по ходу дела. Мы все растем. Иногда вы растете вместе, иногда — порознь. Иногда вы растете вместе и отдаляетесь друг от друга, а затем снова сближаетесь. Мы прошли через все это.



Я уверен, что хуже всего на свете, и это то, что мы все трое чувствовали, было то, что мы не хотели отказываться от сложившегося положения (имея в виду основное трио Goggins, Benji Webbe, Mikey Demus). Это было для нас самым важным. Мы сказали: "Мы все еще чувствуем то же самое, мы хотим продолжать расти, выпускать музыку, гастролировать и заниматься тем, что нам близко. Я не могу говорить за Dan'а, но это печальная ситуация. Но мы все в очень хорошем настроении, все остальные ребята».



Pugsley объявил о своем уходе из SKINDRED в ноябре прошлого года, опубликовав сообщение в социальных сетях:



«Я получал много обеспокоенных сообщений, поэтому я просто хотел сообщить вам, что со мной все в порядке, но я больше не являюсь участником SKINDRED.



Я хочу поблагодарить свою семью, друзей и особенно всех поклонников SKINDRED за невероятную любовь и поддержку, которые вы проявляли ко мне на протяжении многих лет. Я всегда буду вам за это глубоко благодарен.



Эта группа сыграла огромную роль в моей жизни, и теперь мне нужно время, чтобы понять, что меня ждет дальше. Я с нетерпением жду новых творческих возможностей!»







