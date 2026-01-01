*ХХVIII: Это еще праздник или уже нет? 65
*ARCH ENEMY продолжают оправдываться/защищаться от нападок бы... 42
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 36
*IRON MAIDEN введут в ЗСРнР 31
*RONNIE ROMERO: «Я даже трубку не возьму, если это будет YNGW... 28
[= ||| все новости группы



*

Blaze Bayley

*



| - |

|||| сегодня

BLAZE BAYLEY: «Когда я перестал общаться со зрителями, мой голос стал только лучше»



BLAZE BAYLEY в недавнем интервью вновь объяснил своё недавнее решение отказаться от meet-and-greet’ов и автограф-сессий на сольных концертах:

«Во-первых — это здоровье. Я стал известнее, популярнее, и всё стало масштабнее: раньше это было 30–40, максимум 50 человек, а теперь — под сотню каждый раз. И в итоге я просто не могу говорить. Голос не выдерживает, я не могу нормально общаться. Особенно если у нас подряд два, три, четыре, пять, шесть концертов — я вообще не могу разговаривать, приходится подписывать вещи с табличкой “я не могу говорить”. А раньше я мог каждому сказать пару слов, по-настоящему пообщаться.

Теперь же я не могу говорить перед концертом. Плюс сами встречи занимают столько времени, что у меня не остаётся возможности нормально разогреться перед выходом на сцену и удостовериться, всё ли в порядке с сердцем. У меня ещё и диабет. Я не упоминал это в пресс-релизе, но во время инфаркта меня проверили, и выяснилось, что у меня диабет. Я об этом раньше не знал, так что теперь за этим тоже нужно следить.

Обычно мне нужно минут 45, чтобы разогреться — перейти от “нуля” в состояние, когда можно выходить на сцену и петь. А у меня этого времени не было. Практически не было. Я не мог нормально подготовиться. Не мог проверить себя: всё ли в порядке, что с диабетом, с сердцем? Плюс я теперь банально быстрее устаю. Это нормально для людей после тройного или четверного шунтирования — после серьёзной операции на сердце. Энергии меньше. И всё это вместе сложилось в одно: “Так, стоп, с этим надо заканчивать”.

И, признаюсь честно, это было непростое решение. Мне всегда нравилось встречаться с фанатами, слушать их истории — как они пришли к музыке. Но когда жертвуешь своим разогревом, выкладываешься ради этого, а потом видишь, что кто-то продаёт фото с твоим автографом на eBay за 200–300 фунтов, это неправильно. Раньше такого почти не было. Люди брали это для себя, как память. А за последние пять лет, особенно за последние три, это стало настоящей проблемой».

Blaze отметил, что он не единственный артист, который отказался от автографов:

«Многие уже не дают автографы. Это не что-то из ряда вон. Наоборот — это становится нормой. Alice Cooper, Dave Grohl не дают автографы. Paul McCartney — икона британской музыки — тоже не даёт автографы. Так что я решил: если мой автограф настолько ценится, я буду использовать это для благотворительности. Подписанные вещи будут, но вся выручка пойдёт на благие дела».

Возвращаясь к теме отказа от meet-and-greet’ов, Bayley добавил:

«Эти встречи никогда не были по-настоящему бесплатными — они просто входили в стоимость билета. То есть это не “я отменяю бесплатные встречи” — я в принципе их прекращаю, чтобы позаботиться о своём здоровье. И это было тяжело — я скучаю по фанатам, по этим беседам. Но мои выступления, мой голос, моя уверенность — всё выросло в разы. Потому что у меня снова есть нормальное время на разогрев, подготовку к шоу и всё остальное.

Так что, полагаю, просто настал момент. Я занимался этим больше 25 лет».




