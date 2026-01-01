Гитарист IRON MAIDEN: «Как быстро пролетело полвека...»



Гитарист IRON MAIDEN Adrian Smith в недавнем интервью обсудил тур "Run For Your Lives", приуроченный к 50-летию творческой деятельности коллектива:



«Это невероятно, не так ли? 50 лет. Я присоединился к группе, когда мне было 24 года, а кажется, что прошло всего несколько месяцев. Это невероятно. Все произошло так быстро, правда. Но мы так много успели сделать. Это было невероятное путешествие. И я считаю, что в этом юбилейном туре мы просто пытаемся... Мы начинаем с нескольких старых песен с альбома "Killers", и это замечательно — вернуться и пересмотреть эти песни, потому что, как по мне, они хороши. И они прекрасно вписываются — сегодня они звучат свежо, и играть их очень весело. Полагаю и зрителям нравится их слушать, к тому же дальше мы играем и кое-что посвежее. Но, без сомнения, такая веха вызывает массу эмоций... 50 лет — я к тому, что это же невероятно, не так ли? Говорят, что когда тебе весело, время летит быстрее, не правда ли? Да. может показаться, что все пролетело очень быстро, но если вспомнить все туры, концерты и альбомы, то понимаешь, что прошло реально много времени. И, как я уже сказал, это было невероятное путешествие!»







