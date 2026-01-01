Переиздание DOWN выйдет летом

Nuclear Blast Records сообщили о том, что 19 июня на CD, виниле и в цифровом варианте состоится выход ремастированной версии альбома DOWN "Over The Under". Винил впервые будет доступен официально на территории США, как впервые будет доступен и бонус-трек "Invest In Fear" на физическом носителе и в цифровом варианте. За обновленное звучание отвечал Eric Koondel (SOILWORK, CYNIC, MALEVOLENT CREATION, DEATH):
01. Three Suns And One Star
02. The Path
03. N.O.D.
04. I Scream
05. On March The Saints
06. Never Try
07. Mourn
08. Beneath The Tides
09. His Majesty The Desert
10. Pillamyd
11. In The Thrall Of It All
12. Nothing In Return (Walk Away)
13. Invest In Fear * (CD/digital bonus track)
