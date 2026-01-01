сегодня



Пластинка NINE INCH NOIZE выйдет весной



NINE INCH NOIZE, сотрудничество нынешнего турового состава NINE INCH NAILS и Boys Noize, берлинского продюсера, автора песен и диджея, настоящее имя которого Alexander Ridha, выпустят дебютную пластинку, "Nine Inch Nails - Nine Inch Noize", 17 апреля на Interscope Records.



Trent Reznor: «Творческая самореализация от работы над партитурами "Challengers" и "Tron" с Boys Noize навела меня на мысль, что его участие в туре "Peel It Back" могло бы стать интересным способом выразить NIN в чисто электронных терминах вживую — концепция, которую я давно хотел попробовать. Результат доставил нам столько удовольствия, что мы решили, что его стоит каким-то образом расширить и формализовать.



По наитию я упомянул, что было бы здорово отыграть целый сет в составе NINE INCH NOIZE в Sahara tent на Coachella. Будьте осторожны в своих желаниях... Следующее, что я узнал, — это то, что мы разрабатываем совершенно новое шоу, чтобы представить его так, как оно того заслуживает.



Неожиданного объявления о туре не будет — оно будет в эту субботу. В воскресенье я беру выходной и с нетерпением жду понедельника, когда начну работать над новой музыкой NINE INCH NAILS — Увидимся, когда я выйду в эфир.



Мы записывали этот альбом повсюду — что-то на концертах, что-то в студиях, отелях, самолетах и т.д. Нам было очень весело пересматривать эти песни, и мы надеемся, что вам понравится. Слушайте ПОГРОМЧЕ!»



Трек-лист:



01. Intro (Nine Inch Noize Version)

02. Vessel (Nine Inch Noize Version)

03. She's Gone Away (Nine Inch Noize Version)

04. Heresy (Nine Inch Noize Version)

05. Parasite (Nine Inch Noize Version)

06. Copy Of A (Nine Inch Noize Version)

07. Me I'm Not (Nine Inch Noize Version)

08. Closer (Nine Inch Noize Version)

09. The Warning (Nine Inch Noize Version)

10. Memorabilia (Nine Inch Noize Version)

11. Came Back Haunted (Nine Inch Noize Version)

12. As Alive As You Need Me To Be (Nine Inch Noize Version)



















+0 -0



просмотров: 92

