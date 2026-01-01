Новости
*ХХVIII: Это еще праздник или уже нет? 64
*ARCH ENEMY продолжают оправдываться/защищаться от нападок бы... 42
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 36
*RONNIE ROMERO: «Я даже трубку не возьму, если это будет YNGW... 28
*Менеджер ARCH ENEMY ответила бывшему гитаристу MEGADETH на о... 27
*ХХVIII: Это еще праздник или уже нет? 64
*ARCH ENEMY продолжают оправдываться/защищаться от нападок бы... 42
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 36
*RONNIE ROMERO: «Я даже трубку не возьму, если это будет YNGW... 28
*Менеджер ARCH ENEMY ответила бывшему гитаристу MEGADETH на о... 27
Dream Theater

*



16 апр 2026 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Исполнять целиком "Parasomnia" очень круто!»

6 мар 2026 : 		 DREAM THEATER снимут концерт в Чили

24 фев 2026 : 		 Видео полного выступления DREAM THEATER

7 фев 2026 : 		 DREAM THEATER в Индии

27 янв 2026 : 		 Гитарист DREAM THEATER о работе с Дезмондом Чайлдом

19 янв 2026 : 		 DREAM THEATER продолжат выпуск концертных релизов

5 янв 2026 : 		 Клавишник DREAM THEATER: «Нам по кайфу играть новую пластинку!»

29 дек 2025 : 		 Клавишник DREAM THEATER: «Выступать на высоком уровне всегда круто!»

26 дек 2025 : 		 Гитарист DREAM THEATER об отношениях с поклонниками

16 дек 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER: «Мы начнем думать о новом альбоме в конце 2026»

20 ноя 2025 : 		 MIKE PORTNOY рад исполнять партии другого MIKE'a

11 ноя 2025 : 		 Концертное видео DREAM THEATER

10 ноя 2025 : 		 DREAM THEATER в кино

22 окт 2025 : 		 Новые релизы DREAM THEATER выйдут осенью

17 окт 2025 : 		 Концертное видео DREAM THEATER

14 окт 2025 : 		 DREAM THEATER не поедут в Европу в 26

10 окт 2025 : 		 DREAM THEATER в Ernie Ball

6 окт 2025 : 		 Клавишник DREAM THEATER о возвращении в группу Mike'a

20 сен 2025 : 		 Концертное видео DREAM THEATER

7 сен 2025 : 		 DREAM THEATER целиком сыграли новый альбом

4 сен 2025 : 		 Новое видео DREAM THEATER

3 сен 2025 : 		 Вокалист DREAM THEATER о возвращении барабанщика

16 авг 2025 : 		 DREAM THEATER и Z2 выпустят "Dream Theater - Parasomnia: The Graphic Album".

11 авг 2025 : 		 MIKE PORTNOY о возвращении в DREAM THEATER

2 авг 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER подвел итоги тура

1 авг 2025 : 		 DREAM THEATER выступили в Пловдиве
JOHN PETRUCCI в недавнем интервью поговорил о нынешнем туре DREAM THEATER, в рамках которого группа целиком играет новый альбом "Parasomnia", а также впервые после возвращения Mike Portnoy целиком исполняет "A Change Of Seasons":

«Мы начали играть "Parasomnia" после лета, проведенного в США, осенью [прошлого года]. И это было здорово. Было очень весело делать что-то необычное и воссоздавать визуальный мир "Parasomnia". Мы стараемся сделать так, чтобы фанаты, которые приходят на концерты, по-настоящему погрузились в этот мир. И это было потрясающее удовольствие — сыграть всю пластинку целиком. Очень здорово! Я к тому, что это может быть немного потаканием своим желаниям [смеется] — это ведь совершенно новый альбом, — но для нас происходящее доставляет реальное удовольствие».

Далее John сказал, что реакция поклонников DREAM THEATER на нынешний тур "была фантастической. Всё здорово. Мы только что отыграли в пятницу вечером в Мехико перед огромной аудиторией на большой арене и открыли концерт альбомом "Parasomnia". По сути, это совершенно новая музыка, и реакция фанатов была невероятной. Всё было на высшем уровне. Это было похоже на то, как если бы мы играли что-то из наших редкостей. Очень приятно подобное слышать, правда. Очень, очень классное чувство!»

Он также рассказал о недавнем объявлении DREAM THEATER о том, что концерт группы, который состоится 22 апреля 2026 года на Movistar Arena в Сантьяго, Чили, будет профессионально записан и снят для предстоящего Blu-ray-релиза. На вопрос, как меняется его подготовка, когда он знает, что камеры и микрофоны работают, а не просто играет на обычном концерте, John ответил:

«Ну, на самом деле, лучше всего, если ничего не меняется вообще. Нужно подходить к этому так… Прежде всего, на каждом концерте мы стараемся вложить в него всё, что у нас есть, выкладываемся по полной, демонстрируем свое лучшее выступление. Для меня лучший настрой — что это просто еще одно шоу. Не стоит слишком переживать по этому поводу. Не стоит слишком беспокоиться. Вот такой подход для меня лучше всего. Потому что в противном случае, да, вы можете загнаться и натворить черте чего.

Со мной постоянно что-то происходит, и это немного раздражает, но я постоянно заболеваю в самый неподходящий момент, прямо перед съемками. Да, это случалось со мной много раз. Я никогда не забуду запись DVD "Score" в Radio City Music Hall, я в тот день был очень болен. А затем парижский Blu-ray ["Quarantième: Live À Paris"], на котором за пару дней до этого я подхватил что-то ужасное. Я вышел на сцену с температурой, но… Я не знаю, почему это всегда случается. Но шоу должно продолжаться, верно? Так что, надеюсь, в Чили со мной всё будет в порядке [смеется]».




