сегодня



Гитарист DREAM THEATER: «Исполнять целиком "Parasomnia" очень круто!»



JOHN PETRUCCI в недавнем интервью поговорил о нынешнем туре DREAM THEATER, в рамках которого группа целиком играет новый альбом "Parasomnia", а также впервые после возвращения Mike Portnoy целиком исполняет "A Change Of Seasons":



«Мы начали играть "Parasomnia" после лета, проведенного в США, осенью [прошлого года]. И это было здорово. Было очень весело делать что-то необычное и воссоздавать визуальный мир "Parasomnia". Мы стараемся сделать так, чтобы фанаты, которые приходят на концерты, по-настоящему погрузились в этот мир. И это было потрясающее удовольствие — сыграть всю пластинку целиком. Очень здорово! Я к тому, что это может быть немного потаканием своим желаниям [смеется] — это ведь совершенно новый альбом, — но для нас происходящее доставляет реальное удовольствие».



Далее John сказал, что реакция поклонников DREAM THEATER на нынешний тур "была фантастической. Всё здорово. Мы только что отыграли в пятницу вечером в Мехико перед огромной аудиторией на большой арене и открыли концерт альбомом "Parasomnia". По сути, это совершенно новая музыка, и реакция фанатов была невероятной. Всё было на высшем уровне. Это было похоже на то, как если бы мы играли что-то из наших редкостей. Очень приятно подобное слышать, правда. Очень, очень классное чувство!»



Он также рассказал о недавнем объявлении DREAM THEATER о том, что концерт группы, который состоится 22 апреля 2026 года на Movistar Arena в Сантьяго, Чили, будет профессионально записан и снят для предстоящего Blu-ray-релиза. На вопрос, как меняется его подготовка, когда он знает, что камеры и микрофоны работают, а не просто играет на обычном концерте, John ответил:



«Ну, на самом деле, лучше всего, если ничего не меняется вообще. Нужно подходить к этому так… Прежде всего, на каждом концерте мы стараемся вложить в него всё, что у нас есть, выкладываемся по полной, демонстрируем свое лучшее выступление. Для меня лучший настрой — что это просто еще одно шоу. Не стоит слишком переживать по этому поводу. Не стоит слишком беспокоиться. Вот такой подход для меня лучше всего. Потому что в противном случае, да, вы можете загнаться и натворить черте чего.



Со мной постоянно что-то происходит, и это немного раздражает, но я постоянно заболеваю в самый неподходящий момент, прямо перед съемками. Да, это случалось со мной много раз. Я никогда не забуду запись DVD "Score" в Radio City Music Hall, я в тот день был очень болен. А затем парижский Blu-ray ["Quarantième: Live À Paris"], на котором за пару дней до этого я подхватил что-то ужасное. Я вышел на сцену с температурой, но… Я не знаю, почему это всегда случается. Но шоу должно продолжаться, верно? Так что, надеюсь, в Чили со мной всё будет в порядке [смеется]».







+0 -0



просмотров: 104

