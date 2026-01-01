Вокалист KISS: «Только вы пересечете порог, как тут же начнется действо»



Gene Simmons и Paul Stanley, а также Doc McGhee из McGhee Entertainment, приняли участие в дискуссии под названием «KISS Forever: как Pophouse определяет новую эру KISS в Лас-Вегасе» в рамках конференции Pollstar Live!, прошедшей в отеле Loews Hollywood в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Модератором беседы выступила Джессика Коравос, генеральный директор Pophouse Entertainment — шведской музыкальной инвестиционной компании, соучредителем которой является Бьорн Ульвеус из группы ABBA и которая приобрела каталог KISS в 2024 году. Ниже приведены выдержки из беседы.



О шоу с аватарами KISS, премьера которого состоится в Лас-Вегасе в 2028 году, Paul сказал:



«KISS всегда были интерактивными. Какими бы подтянутыми мы ни были, мы не становимся моложе, но эти культовые персонажи могут жить вечно. Идея заключалась в том, чтобы преобразовать всё это с помощью всех доступных технологий. То, что мы создали и над чем мы сейчас работаем для шоу с аватарами, будет зависеть от вас как зрителей и от культовых персонажей, образов. Это не будет концертом, так сказать. По сути, мы будем там в роли гидов, пока KISS путешествуют по мирам KISS, а не ограничиваются этой сценой».



О том, как шоу с аватарами повлияет на наследие группы, Gene сказал:



«Мы поступили правильно, вместо того чтобы слишком долго оставаться на сцене. Есть артисты, которым действительно пора завязывать. Стоит уходить со сцены, пока ещё хорошо выглядишь, пока ещё можешь стоять прямо, а не пользоваться ходунками. Никто этого не хочет. Уходи, пока ты на вершине. Нам повезло, что мы нашли Pophouse. Джессика и её команда с нами, чтобы вывести KISS на уровни, о которых мы и не мечтали».



Paul объяснил, почему группа предпочла концепцию аватаров знаменитому заведению Sphere в Лас-Вегасе:



«Ближе к концу прощального тура "End Of The Road" люди спрашивали: "Почему вы не выступаете в Sphere?" Дело в том, что Sphere делает группу миниатюрной. Туда идут не для того, чтобы посмотреть на группу, а чтобы увидеть экраны. Мы хотели использовать самые передовые технологии, но мы хотим находиться в центре всего этого. Это совсем иные ощущения, нежели поход на концерт, где группа выглядит как на почтовой марке. Это полная противоположность. Шоу будет грандиозным, но оно будет настолько хорошим, насколько хорошо в него вложиться. Персонажи будут реагировать на вас, так что это будет совсем не похоже на то, что было раньше. Это трудно представить, но если вы видели шоу "ABBA Voyage", то знаете, что все, кто там присутствует, получают огромное удовольствие. Вы погружаетесь в мир этих четырёх людей на сцене. А в этом случае мы зашли ещё дальше».



О строящемся в Лас-Вегасе зале, где будет проходить шоу с аватарами, Paul сказал:



«Назвать это театром — преуменьшение. Это своего рода арена, где каждое место с идеальным обзором. Она проектируется так, чтобы каждое место было отличным. Это критически важно с точки зрения технологии. У плоскоэкранных телевизоров есть только ограниченная область с полной отдачей. Эта арена спроектирована как среда, и вы получите впечатления, как только впервые переступите порог здания. Всё здание — это здание KISS, так что вы увидите всю группу, музей, раритеты, артефакты. Это "Мир KISS"».



Paul о том, как, по его мнению, будет воспринято шоу с аватарами:



«Думаю, что самое важное в этом шоу с аватарами — это то, что оно должно понравиться фанатам KISS, но оно направлено не только на них. Это шоу, которое придут посмотреть даже те, кому не нравится группа, просто из-за потрясающей технологии. Шоу верно отражает дух группы. Оно грандиозное. Люди говорят о технологии и о том, что она бездушная. Это не так. Это новое воплощение нас, но в нём есть наша душа и наше сердце… Мы не только группа — мы фанаты группы. Мы любим группу и относимся к ней с почтением. Шоу посвящено тому, что хотел бы увидеть самый преданный фанат KISS».



Gene добавил:



«Когда начнётся наше иммерсивное шоу, я хочу взять с собой своих детей, и я уверен, что Пол думает точно так же. Когда делаешь что-то хорошо, ты испытываешь чувство гордости и хочешь, чтобы твоя семья первой это испытала и полюбила. Ты хочешь, чтобы твои дети гордились этим, чтобы самые важные люди — фанаты — пришли, замерли от восторга, поразились и рассказали всем остальным: "Вы не поверите". Это станет нашей лучшей рекламой. Когда фанаты увидят это, они будут гордиться: "Я поддерживал этих ребят десятилетиями. Посмотрите, что они мне дали в ответ". Это фанаты и группа. Это электрическая церковь».



Paul о сотрудничестве с Pophouse:



«Человек настолько хорош, насколько хороши люди, которые его окружают, и Pophouse — это команда, которой мы доверили наше детище, то, что мы лелеяли на протяжении 50 лет. Мы спросили: "Что вы можете сделать?" Есть вещи, в которых мы не разбираемся, но никто не знает KISS лучше, чем мы сами. Мы были спокойны, потому что могли поручить это дело Pophouse и при этом оставаться вовлечёнными. Мы — неотъемлемая часть процесса. Мы не отошли от дел, а Pophouse проявила замечательную мудрость, сотрудничая с нами, так что мы участвуем на каждом этапе, постоянно встречаемся и даём обратную связь о том, что мы считаем правильным, а что нет. Это невероятно захватывающе».



Paul о будущем «KISS Kruise», который этой осенью вернётся в Лас-Вегас для ещё одного мероприятия «Land-Locked»:



«"KISS Kruise" зародился как идея организовать корабль для фанатов KISS, чтобы, так сказать, чествовать наше сообщество. В первый год, когда мы это сделали, честно говоря, я подумал: "Кто же поедет в круиз KISS?" Как оказалось, приехали фанаты из 33 стран. Мы провели 12 круизов, и за это время они стали настолько популярными, что все начали это делать. В последние несколько лет нам не удавалось арендовать корабль, поэтому мы арендовали отель Virgin в Лас-Вегасе. Как мы знаем по опыту KISS, главное — узнаваемость бренда, поэтому мы не хотели отказываться от "KISS Kruise", и назвали его "KISS Kruise: Land-Locked In Vegas"».



Paul о происхождении и источниках вдохновения для образов «Starchild» и «Demon»:



«Моя идея заключалась в том, чтобы быть на сцене лидером, евангелическим проповедником, проповедующим рок-н-ролл, ведущим игрового шоу — кем-то, кто обращается к публике и вовлекает её в то, что мы делаем. Такой всегда была моя роль. Звезда появилась потому, что в самом начале я понял, что когда мы начинали, мы утратили большую часть звёздных качеств. Раньше знаменитости выглядели как твои соседи. Я тосковал по временам, когда были Кэри Грант, Мэрилин Монро — люди, которые выглядели как звёзды. Я нарисовал одну звезду на одной стороне лица, а потом поленился и не успел нарисовать на другой. Вот так, в принципе, всё и началось. Мой персонаж — это действительно продолжение меня самого. Я думаю, что некоторые другие группы, которые пытаются подражать или копировать то, что мы делали, упустили суть, потому что дело было не только в том, чтобы нанести грим и надеть костюм. Нужно было найти свою суть и показать её людям. Это не пустышка. Мы придерживаемся этого правила и по сей день. Эти образы на данный момент стали настолько культовыми, что уже не так важно, кто за ними стоит, как сам образ. Сердце и душа всего этого — человек, но это представляют четыре персонажа в KISS».



Gene добавил:



«Представьте, если бы я захотел, чтобы персонаж как продолжение меня самого выглядел как Пол: рубиново-красные губы, звезда. Я бы не был убедителен, потому что это не имеет отношения ко мне. В детстве я не мог говорить по-английски. Когда я приехал в Америку, меня очаровало телевидение. Когда я увидел первые образы по телевизору, там показывали "Million Dollar Movie" — "Кинг-Конг", "Кабинет доктора Калигари" и "Призрак оперы" — оригинальный немой фильм. Немецкие немые экспрессионистские фильмы — это гораздо интереснее, когда используются тени вместо яркого калифорнийского дневного света. Там нет энергии, нет торжественности. Меня всегда привлекали эти фильмы, в которых затрагивались темы добра и зла, теней и тому подобного. Костюмы, грим — мы все, по сути, создавали свои собственные образы. Мы жили вчетвером на кишащем крысами чердаке, и однажды кто-то из нас сказал: "Давайте спустимся вниз в Woolworth's и посмотрим, что там происходит. Давайте купим грим". Мы понятия не имели, что делаем. Мы спустились вниз и купили "Clown White". Потом я купил набор "Clown Black". Пол купил красную помаду. Никто не знал, что делать. Мы купили дешёвые зеркала за 15 долларов и прислонили их к стене того лофта, где репетировали. Каждый из нас был занят тем, что наносил грим и создавал то, что стало культовыми образами. Учёные называют это сингулярностью. Это просто произошло. У нас не было ни опыта, ни резюме, ни чего-либо другого. Потом мы начали смотреть друг на друга и получали от этого удовольствие — из серии: "Ого, это так круто". Мы не знали, что это значит. По сути, макияж, который мы наносили, сохранился до сих пор».



Премьера шоу с аватарами KISS ожидается в Лас-Вегасе в 2028 году. Коравос сказала, что компания надеется впоследствии отправить шоу в «турне»:



«Цель этого процесса — в конечном итоге освоить гастрольную сторону шоу с аватарами, и когда мы запустим его в Лас-Вегасе, мы сможем отправить шоу в турне и, надеюсь, найдём способ выйти на арены».







