GREYSON NEKRUTMAN: «Разве я мог сказать SEPULTURA нет?»



В недавнем интервью бывший барабанщик SUICIDAL TENDENCIES и нынешний участник SEPULTURA Greyson Nekrutman рассказал, как он «ментально готовился» к такому вызову, как выступления с SEPULTURA, когда ему пришлось заменить Eloy Casagrande менее чем за две недели в начале 2024 года.



«Это интересно, потому что SUICIDAL стали для меня первым опытом больших сцен и крупных фестивалей — и это было круто. Но настоящий психологический вызов был именно в этом переходе. Я уже был в группе, всё шло отлично. И вдруг звонок — Andreas Kisser позвонил мне лично и сказал, что у них больше нет барабанщика и им срочно нужен новый.



И лучше всего я могу это описать как такой момент… [глубокий выдох] — когда ты понимаешь: ты обязан сказать “да”, но одновременно осознаёшь, какую огромную ответственность на себя берёшь. Я не мог отказаться. Единственное, что меня останавливало — это страх. И это было тяжело…



Помню, как я готовился. Эти несколько дней были просто безумными. Я занимался по 13–14 часов в день — и это без преувеличения. У меня было всего около десяти дней дома, прежде чем лететь в Бразилию на первый концерт с SEPULTURA. И вот я с утра до ночи учил материал. Помню, где-то в середине этого периода — часа в два дня, я играл с восьми утра — я просто взорвался от фрустрации. Я пытался выучить эти песни и в какой-то момент понял: “Мне нужно выйти, просто пройтись”. Я вышел из дома и подумал: “Я должен это сделать. Но дело потребует от меня колоссальной внутренней силы”.



Это очень тяжело, потому что мозг может с тобой играть злые шутки. Честно говоря, я до сих пор не до конца свыкся с тем, что происходит. Люди подходят и говорят: “Ты мой любимый барабанщик”, или дети подходят и говорят какие-то невероятно тёплые слова. А я внутри думаю: “Почему? Я же просто пацан. Просто парень”.



Есть люди намного старше меня, и они говорят такое — и это странно, потому что я сам себя так не воспринимаю. Иногда я даже думаю, что немного эго мне бы не помешало — оно, наверное, защищало бы от таких ощущений. Потому что это сложно. Реально сложно принять своё положение.



С одной стороны, ты остаёшься приземлённым — и это классно, я не хочу быть другим. Но с другой — из-за этого тебя проще продавить, проще воспользоваться тобой. Потому что ты находишься на очень высоком уровне — это, по сути, как профессиональный спорт в мире музыки. И при этом трудно постоянно помнить, что ты это заслужил.



И иногда голова начинает тебе подкидывать мысли: “Я этого не достоин”, “Я не справлюсь”… Это тяжёлое испытание. И, да, временами это реально непросто».







