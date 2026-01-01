BILLY CORGAN об ИИ: «Мы сами просим, чтобы нас стерли»



BILLY CORGAN в недавнем интервью высказался о стремительном развитии музыкальных ИИ-генераторов — вроде Suno и Udio — которые уже способны создавать треки, звучащие почти как «человеческая» музыка.



«Ты меня об этом не спрашивал, но я всё равно скажу прямо: я отказываюсь, отказываюсь, категорически отказываюсь использовать искусственный интеллект в создании музыки. Для меня это сделка с дьяволом. Всё просто. Хоть это миф о Прометее, хоть что — по сути ты сам тянешься к тому, что тебя уничтожит. Точка. Поэтому я не собираюсь с этим связываться. Давление, вдохновение, самокопание, это ощущение “мне, может, больше нечего сказать” — всё это часть пути, который должен пройти автор песен.



Если я пишу с кем-то — будь то мой коллега по группе или человек, которого я встретил через Shooter Jennings, — это живой человек, с чувствами, с кровью в жилах. Да, может, мы потом будем спорить о долях. Но если мы спорим — значит, есть по поводу чего. А если твой новый “партнёр” — это приложение, это никогда не закончится. Я говорю: сомнения — это хорошо, неуверенность — это хорошо, необходимость придумать новый аккорд — это хорошо. Вот откуда берётся магия. И пока не доказано обратное — я остаюсь в этой игре по своим правилам.



Возможно, люди будут слушать меня и дальше, когда я состарюсь, потому что они знают — это сделал я. И это, кстати, может стать частью ценности».



Развивая мысль о «сделке с дьяволом», Corgan добавил:



«Я говорю о более глобальной вещи. Мы — как индустрия, как экономика, как движение — заигрываем с тем, что нас уничтожит. Мы сами просим, чтобы нас стерли. Мы отдаём им свою информацию. У них уже есть всё остальное. Кто знает, что делают лейблы. Я что, однажды получу чек на 62 цента? Но на духовном уровне — тянуться к этому значит просить, чтобы тебя обнулили. Ты сам этого просишь».



Говоря о долгосрочном влиянии искусственного интеллекта на музыку, он добавил:



«Настоящая “паровая зима”, которая нас ждёт — это потеря целых поколений авторов песен.



За последние 20 лет мы уже видели, как выросла роль продюсера — звёздного продюсера. Возьми хотя бы Max'a Martin'a — продюсер-автор зачастую важнее артиста, по крайней мере в том, как устроен бизнес. А теперь появится новый тип — человек, который лучше всех умеет управлять программами. Условный “доктор Джо”, король софта, с брендом, рекламой: “Смотри, у меня Mercedes у дома, я добился всего, потому что умею правильно комбинировать данные. Я даже не знаю музыку — я просто знаю, что мне нравится”.



Каждое поколение говорит своё “о боже”, но давайте честно — это снесёт очень многих. Это может быть самое разрушительное технологическое новшество в индустрии со времён перехода от немого кино к звуковому. Огромное количество людей потеряет работу, и появится куча новых “вундеркиндов”, которые просто умеют нажимать нужные кнопки».



Ещё три года назад в интервью Zach Sang Show Corgan говорил, что ИИ «навсегда изменит музыку»:



«Как только молодые артисты поймут, что можно использовать искусственный интеллект, чтобы “взломать систему” и писать песни лучше, они не будут проводить 10 000 часов в подвале, как я.



В конечном счёте искусство — это про вкус, про отбор. Мне недавно рассказывали, как один известный рэпер работал: он слушал кучу битов и выбирал тот, что ему ближе. Теперь представь искусственный интеллект: “Сгенерируй мне 50 битов в духе лучших треков всех времён… Хм, номер 37 — вот это моё”. Это уже вдохновляет. Это плагиат? Не совсем. Я делал то же самое — просто аналоговым способом. Я прослушал 10 000 песен. В чём разница? В итоге всё сведётся к тому, у кого лучше развит вкус — даже если выбор предлагает искусственный интеллект».



При этом он подчеркнул, что ИИ ещё сильнее усложнит жизнь «живым» артистам:



«Если ты органический артист, как я, тебе будет крайне трудно конкурировать с людьми, которые не умеют писать песни, но умеют выбирать; не умеют петь, но используют Auto-Tune. Думаешь, сейчас много плохой музыки? Подожди — будет ещё больше».







