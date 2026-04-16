Новое видео DEVILDRIVER

"Dig Your Own Grave", новое видео группы DEVILDRIVER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Strike And Kill", выходящего десятого июля на Napalm Records:
01. Dig Your Own Grave
02. Dead In The Water
03. Sanctified In Scars
04. Strike And Kill
05. In The Moonlight
06. Ride Or Die
07. Headed For The Fall
08. Shut The Silence On
09. Never Coming Home
10. Summoning Shadows
11. You're Just A Ghost
12. Oath Of Iron
13. All Bets Are Off
