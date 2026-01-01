Новое видео VISION DIVINE

"18 (It Feels Like Heaven)", новое видео группы VISION DIVINE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "A Clockwork Reverie", выходящего 22 мая на Scarlet Records:



01. Sator Rotas

02. A Clockwork Reverie

03. 18 (It Feels Like Heaven)

04. Andromeda

05. Identities (2026 version)

06. God Is Dead (2026 version)

07. The 25th Hour (2026 version)



Состав:



Michele Luppi - vocals

Olaf Thorsen - guitar

Oleg Smirnoff - keyboards

Andrea "Tower" Torricini - bass

Matt Peruzzi - drums







