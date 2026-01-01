21 апр 2026 : 		 Новое видео VISION DIVINE

25 мар 2025 : 		 MICHELE LUPPI вернулся в VISION DIVINE

1 авг 2024 : 		 Новое видео VISION DIVINE

11 июл 2024 : 		 Новый альбом VISION DIVINE выйдет осенью

19 сен 2019 : 		 Новая песня VISION DIVINE

17 фев 2019 : 		 VISION DIVINE выпустят альбом в этом году

5 май 2016 : 		 MIKE TERRANA в VISION DIVINE

8 апр 2013 : 		 Рядом с клубом в Гватемале, где играли VISION DIVINE, произошел вооруженный конфликт

23 дек 2012 : 		 Видео с выступления VISION DIVINE

17 сен 2012 : 		 Новое видео VISION DIVINE

26 июл 2012 : 		 Новая песня VISION DIVINE

25 июл 2012 : 		 Обложка нового альбома VISION DIVINE

9 июн 2012 : 		 Новый альбом VISION DIVINE выйдет в сентябре

6 сен 2007 : 		 Новые видео от VISION DIVINE

12 май 2007 : 		 Обложка нового альбома VISION DIVINE

6 фев 2007 : 		 VISION DIVINE готовятся к записи нового альбома

5 окт 2006 : 		 VISION DIVINE сменили барабанщика

14 сен 2005 : 		 VISION DIVINE: треклист нового альбома
Новое видео VISION DIVINE



"18 (It Feels Like Heaven)", новое видео группы VISION DIVINE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "A Clockwork Reverie", выходящего 22 мая на Scarlet Records:

01. Sator Rotas
02. A Clockwork Reverie
03. 18 (It Feels Like Heaven)
04. Andromeda
05. Identities (2026 version)
06. God Is Dead (2026 version)
07. The 25th Hour (2026 version)

Состав:

Michele Luppi - vocals
Olaf Thorsen - guitar
Oleg Smirnoff - keyboards
Andrea "Tower" Torricini - bass
Matt Peruzzi - drums




 

