*ХХVIII: Это еще праздник или уже нет? 64
*ARCH ENEMY продолжают оправдываться/защищаться от нападок бы... 42
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 36
*IRON MAIDEN введут в ЗСРнР 28
*RONNIE ROMERO: «Я даже трубку не возьму, если это будет YNGW... 28
Electric Callboy

16 апр 2026 : 		 Новое видео ELECTRIC CALLBOY

13 янв 2026 : 		 Концертное видео ELECTRIC CALLBOY

21 дек 2025 : 		 Концертное видео ELECTRIC CALLBOY

15 дек 2025 : 		 Концертное видео ELECTRIC CALLBOY

9 дек 2025 : 		 Концертное видео ELECTRIC CALLBOY

24 ноя 2025 : 		 Концертное видео ELECTRIC CALLBOY

17 ноя 2025 : 		 Концертное видео ELECTRIC CALLBOY

31 окт 2025 : 		 Новое видео ELECTRIC CALLBOY

24 авг 2025 : 		 Новое видео ELECTRIC CALLBOY

20 июн 2025 : 		 Видео полного выступления ELECTRIC CALLBOY

27 май 2025 : 		 ELECTRIC CALLBOY исполнили классику SUM 41

23 май 2025 : 		 Новое видео ELECTRIC CALLBOY

6 май 2025 : 		 ELECTRIC CALLBOY расстались с ударником

25 мар 2025 : 		 Кавер-версия LINKIN PARK от ELECTRIC CALLBOY

3 фев 2025 : 		 ELECTRIC CALLBOY исполнили новую песню

24 янв 2025 : 		 Новое видео ELECTRIC CALLBOY

5 янв 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления ELECTRIC CALLBOY

2 дек 2024 : 		 Видео полного выступления ELECTRIC CALLBOY

14 окт 2024 : 		 Альбом ELECTRIC CALLBOY набрал полмиллиарда прослушиваний

23 июл 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления ELECTRIC CALLBOY

15 янв 2024 : 		 ELECTRIC CALLBOY "Hello 2024"

6 ноя 2023 : 		 Концертное видео ELECTRIC CALLBOY

30 окт 2023 : 		 Видео с выступления ELECTRIC CALLBOY

7 окт 2023 : 		 Концертное видео ELECTRIC CALLBOY

11 сен 2023 : 		 Концертное видео ELECTRIC CALLBOY

28 авг 2023 : 		 Новое видео ELECTRIC CALLBOY
Новое видео ELECTRIC CALLBOY



"Hypercharged", новое видео группы ELECTRIC CALLBOY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Tanzneid", выходящего седьмого августа на Century Media Records.

Мы всегда были большими поклонниками игр, поэтому сотрудничество с Brawl Stars с самого начала казалось нам идеальной парой. Трек получился естественным, и нам понравилось, что он стал темой Damian. Damian подходит к нашему звучанию, как будто он был создан для этого. Тяжелый, взрывной, его невозможно игнорировать. Это напор, грув и безумие одновременно. Нам это нравится!"

ELECTRIC CALLBOY добавляет о предстоящем альбоме: «После выхода нашего альбома 'Tekkno' и всех наших гастролей по всему миру 'Tanzneid' отнял у нас все силы. Это было напряженно, изматывающе, но в то же время именно то, что нам было нужно после всех тех невероятных моментов, которые мы пережили в ту эпоху. С "Tanzneid" мы хотели создать что-то особенное, как для наших поклонников, так и для нас самих. Каждый трек наполнен энергией. Мы взяли то, что нам понравилось в "Tekkno", и пошли дальше, добавив новые элементы, новое звучание и новые вершины. Тяжелые удары, взрывные падения и моменты, которые поражают вас прямо в сердечко. Последние синглы "Ratatata" и "Hypercharged" были только началом. Теперь они звучат сыро, громко и живо, в каждом ударе сердца, каждом скриме, каждой мелодии. Мы хотели, чтобы наша музыка наполнила вас адреналином, чтобы создать пластинку, которая заставит ваше сердце биться чаще и не отпускать до конца. "Tanzneid" создан для сцены. Так что сделайте погромче, расслабьтесь, будьте сами собой и отрывайтесь как в последний раз!»




