Новое видео ELECTRIC CALLBOY

"Hypercharged", новое видео группы ELECTRIC CALLBOY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Tanzneid", выходящего седьмого августа на Century Media Records.



Мы всегда были большими поклонниками игр, поэтому сотрудничество с Brawl Stars с самого начала казалось нам идеальной парой. Трек получился естественным, и нам понравилось, что он стал темой Damian. Damian подходит к нашему звучанию, как будто он был создан для этого. Тяжелый, взрывной, его невозможно игнорировать. Это напор, грув и безумие одновременно. Нам это нравится!"



ELECTRIC CALLBOY добавляет о предстоящем альбоме: «После выхода нашего альбома 'Tekkno' и всех наших гастролей по всему миру 'Tanzneid' отнял у нас все силы. Это было напряженно, изматывающе, но в то же время именно то, что нам было нужно после всех тех невероятных моментов, которые мы пережили в ту эпоху. С "Tanzneid" мы хотели создать что-то особенное, как для наших поклонников, так и для нас самих. Каждый трек наполнен энергией. Мы взяли то, что нам понравилось в "Tekkno", и пошли дальше, добавив новые элементы, новое звучание и новые вершины. Тяжелые удары, взрывные падения и моменты, которые поражают вас прямо в сердечко. Последние синглы "Ratatata" и "Hypercharged" были только началом. Теперь они звучат сыро, громко и живо, в каждом ударе сердца, каждом скриме, каждой мелодии. Мы хотели, чтобы наша музыка наполнила вас адреналином, чтобы создать пластинку, которая заставит ваше сердце биться чаще и не отпускать до конца. "Tanzneid" создан для сцены. Так что сделайте погромче, расслабьтесь, будьте сами собой и отрывайтесь как в последний раз!»







