Новости
*ХХVIII: Это еще праздник или уже нет? 73
*ROGER WATERS ответил на критику вокалиста DISTURBED 51
*IRON MAIDEN введут в ЗСРнР 35
*RONNIE ROMERO: «Я даже трубку не возьму, если это будет YNGW... 30
*Dani Filth в новом видео TARJA 25
Spread Eagle

|||| 22 апр 2026

Новое видео SPREAD EAGLE



Flat Earth Vultures, новая песня группы SPREAD EAGLE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Brutal Divine", выход которого запланирован на 12 июня на Frontiers Music Srl:

01. Flat Earth Vultures
02. Street Noise
03. Gunflower
04. Jail Rat
05. Forbidden Local Honey
06. Pushed To The Limit
07. Ant Farm
08. Scars In Our Eyes (City Kids)
09. Inside A Shrunken Head
10. Makebeliever




