Новое видео SMOKING SNAKES

"Pleasure And Pain", новое видео группы SMOKING SNAKES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома “All Lights On”, выходящего десятого июля на Frontiers Music Srl:
1. 103.1 The Scream – The 80’s Late Night Radio Broadcast
2. Don’t Touch
3. Trick Or Treat
4. All I Need
5. Look In Your Eyes
6. Last Man Standing
7. Screaming For More
8. Broken Heart
9. Nasty & Wild
10. Turn On The Lights
11. Pleasure & Pain
12. The Last Nightmare
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет