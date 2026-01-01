Ram-Zet

Новое видео RAM-ZET



"Zerocane", новое видео группы RAM-ZET, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома “Sapien”, выпущенного на ViciSolum Productions на двойном виниле, CD и в цифровом варианте.

Henning Ramseth: «С тех пор как в 2012 году мы выпустили "Freaks in Wonderland", у нас был долгий перерыв без новой музыки. У меня никогда не было сомнений в том, что у RAM-ZET выйдет новый альбом, но было как-то сложно следить за развитием музыкальной индустрии, и мне действительно нужно было найти правильную мотивацию, чтобы начать этот процесс. Но в 2020 году я решил собрать все идеи и приступить к настоящей работе, написанию всего материала для нового альбома RAM-ZET, и в процессе мы снова начали репетировать и почувствовали, как к нам возвращается прежний дух.

Работа над альбомом не прекращалась до тех пор, пока не были готовы 9 новых песен, после чего можно было приступать к записи. Тем не менее, на завершение работы над альбомом ушло несколько лет, потому что у всех участников были другие проекты, и нам нужно было переписать наше расписание. Кроме того, во время работы над альбомом Miriam (sfinx) забеременела (да, на нашей обложке изображен ее "настоящий ребенок"), и нам также пришлось спланировать часть записи с учетом этого.

Кроме того, мы потратили гораздо больше времени на аранжировки песен, но по-прежнему записывали все в гораздо большей степени вживую в студии, что, на мой взгляд, делает этот альбом более органичным, чем когда-либо прежде.

Это своего рода клише — говорить, что "новый альбом - наш лучший", но я клянусь, что этот альбом действительно является большим шагом вперед для группы. Все поклонники RAM-ZET по достоинству оценят и наше звучание, и мое авторство песен, и я очень горжусь этим альбомом!»

Трек-лист:

Zerocane
Cranium
Sleepers
Bozzadevil
Peace25?
As Worlds Collide
Psychosis
In The Mirror
Catching Flies
Hangmans Jazz




