Концертное видео ELECTRIC MOB

“4 letters” , новое концертное видео группы ELECTRIC MOB, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из расширенной версии альбома ‘2 Make U Cry & Dance,’ релиз которой намечен на десятое июля на Frontiers Music Srl:
1. Sun Is Falling
2. Will Shine
3. IT’S GONNA HURT
4. By The Name (nanana)
5. Soul Stealer
6. 4 letters
7. Locked n Loaded
8. Saddest Funk Ever
9. Thy Kingdom Come
10. Love Cage
11. WATCH ME (I’m Today’s News)
12. WATCH ME (I’m Today’s News) (Alternative Version)
13. Will Shine (Live at Capital Moto Week, Brasília)
14. IT’S GONNA HURT (Live at Capital Moto Week, Brasília)
15. By The Name (nanana) (Live at Capital Moto Week, Brasília)
16. 4 Letters (Live at Capital Moto Week, Brasília)
17. Sun Is Falling (Live at Capital Moto Week, Brasília)
18. Love Cage (Live at Capital Moto Week, Brasília)
