Юбилейное издание BEYOND CREATION выйдет летом



Season of Mist отметят 15-летие альбома BEYOND CREATION The Aura выпуском обновленных изданий. Новая лимитированная версия выйдет на цветном виниле, нарезанном на скорости 45 RPM для более высокого качества звучания. В комплект также войдут двусторонний полноцветный постер и патч.



«Насыщенный атмосферой, The Aura выделяется на фоне переполненной техно/дэт-сцены 2011 года благодаря заметной роли безладового баса, разнообразию барабанных рисунков и экспериментам с темпом», — писали в Metal Injection в недавней ретроспективе. «Добавьте к этому широкий спектр вокальных техник и классически вдохновлённые, молниеносные гитарные свипы — и The Aura превращается в изысканное наслаждение для тех, кто ценит как техническую, так и звуковую сторону музыки».



Лауреаты Independence Music Awards и номинанты на канадскую «Грэмми» (Juno Awards) — BEYOND CREATION — готовятся впервые исполнить свой знаковый дебют целиком в рамках предстоящего тура по Латинской Америке.



«Пятнадцать лет назад The Aura стал отправной точкой нашего звукового пути», — говорит вокалист и гитарист Simon Girard. «Празднование 15-летия начинается именно с этого специального лимитированного переиздания. Присоединяйтесь к нам в этом празднике на нашем туре по Латинской Америке вместе со специальными гостями FALLUJAH — мы впервые полностью исполним альбом, а также сыграем наш новый сингл “Reverence”».



Трек-лист:



No Request for the Corrupted (4:56)

Coexistence (7:37)

Chromatic Horizon (1:54)

Omnipresent Perception (6:12)

Injustice Revealed (3:55)

Le détenteur (2:35)

The Aura (7:07)

Social Disability (5:30)

Elevation Path (1:45)

The Deported (11:09)

Total runtime: 52:09







