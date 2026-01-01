*ХХVIII: Это еще праздник или уже нет? 67
*ARCH ENEMY продолжают оправдываться/защищаться от нападок бы... 42
*IRON MAIDEN введут в ЗСРнР 34
*RONNIE ROMERO: «Я даже трубку не возьму, если это будет YNGW... 29
*ANETTE OLZON о временах в NIGHTWISH 22
Юбилейное издание BEYOND CREATION выйдет летом



Season of Mist отметят 15-летие альбома BEYOND CREATION The Aura выпуском обновленных изданий. Новая лимитированная версия выйдет на цветном виниле, нарезанном на скорости 45 RPM для более высокого качества звучания. В комплект также войдут двусторонний полноцветный постер и патч.

«Насыщенный атмосферой, The Aura выделяется на фоне переполненной техно/дэт-сцены 2011 года благодаря заметной роли безладового баса, разнообразию барабанных рисунков и экспериментам с темпом», — писали в Metal Injection в недавней ретроспективе. «Добавьте к этому широкий спектр вокальных техник и классически вдохновлённые, молниеносные гитарные свипы — и The Aura превращается в изысканное наслаждение для тех, кто ценит как техническую, так и звуковую сторону музыки».

Лауреаты Independence Music Awards и номинанты на канадскую «Грэмми» (Juno Awards) — BEYOND CREATION — готовятся впервые исполнить свой знаковый дебют целиком в рамках предстоящего тура по Латинской Америке.

«Пятнадцать лет назад The Aura стал отправной точкой нашего звукового пути», — говорит вокалист и гитарист Simon Girard. «Празднование 15-летия начинается именно с этого специального лимитированного переиздания. Присоединяйтесь к нам в этом празднике на нашем туре по Латинской Америке вместе со специальными гостями FALLUJAH — мы впервые полностью исполним альбом, а также сыграем наш новый сингл “Reverence”».

Трек-лист:

No Request for the Corrupted (4:56)
Coexistence (7:37)
Chromatic Horizon (1:54)
Omnipresent Perception (6:12)
Injustice Revealed (3:55)
Le détenteur (2:35)
The Aura (7:07)
Social Disability (5:30)
Elevation Path (1:45)
The Deported (11:09)
Total runtime: 52:09




