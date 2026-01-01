Новое видео NUKEM

"Policies of Hate", новое видео группы NUKEM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Grave Remains,’ выходящего 10 апреля на Redefining Darkness:
The Dead Draw (01:04)
Policies of Hate (05:30)
Random Acts of Violence (04:37)
Tactics of Terror (03:49)
Into the Kill Zone (04:39)
Unconditional Surrender (06:18)
Sentenced to Die (00:59)
Curse of the Devil’s Bible (04:49)
Empress of Evil (04:55)
Torture, Murder, Mutilate! (05:34)
Pro Mortuis (04:39)
Don’t Believe a Word (Thin Lizzy Cover) (02:14)
