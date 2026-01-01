Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*ХХVIII: Это еще праздник или уже нет? 64
*ARCH ENEMY продолжают оправдываться/защищаться от нападок бы... 42
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 36
*IRON MAIDEN введут в ЗСРнР 30
*RONNIE ROMERO: «Я даже трубку не возьму, если это будет YNGW... 28
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ХХVIII: Это еще праздник или уже нет? 64
*ARCH ENEMY продолжают оправдываться/защищаться от нападок бы... 42
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 36
*IRON MAIDEN введут в ЗСРнР 30
*RONNIE ROMERO: «Я даже трубку не возьму, если это будет YNGW... 28
[= ||| все новости группы



*

Demonessa

*
| - |

|||| сегодня

Дебютный альбом DEMONESSA выйдет весной



zoom
Группа DEMONESSA выпустит дебютную пластинку, получившую название “Wild ‘N’ Loud”, первого мая:

«Несколько выдающихся треков для самих участников — это “Till Death Do Us Part”, открывающий альбом, потому что в нем собрано все, что мы научились любить в музыке хэви-металл, и “High Voltage Renegade”, следующая песня с ее стремительной, хард-рокерской энергетикой, которая идеально сочетается с другими треками. “I Stand Alone” открывает остальную часть альбома, которая, несомненно, возглавит чарты через 20 лет, как и любая старая добрая пауэр-баллада в те времена, а “We Rule the Night” - просто из-за того, как весело играть ее вживую.

Работа над альбомом велась долго, так как мы хотели убедиться, что все идет по плану и все полностью согласны с конечным результатом, который стал бы первым настоящим представлением группы слушателям. Музыка для альбома была написана гитаристом John Creweholm, но у каждого участника группы была возможность добавить свои собственные нюансы к каждой песне по своему усмотрению, в то время как подавляющее большинство текстов и вокальных мелодий принадлежали певице Senja. Песни были записаны в основном в репетиционном зале группы, а сведение и мастеринг осуществил великий Aleksis Pelli в Mix Studio 1101. Одной из наших самых больших проблем было добиться правильного звучания барабанов, но благодаря его волшебному прикосновению они звучат как адские пушки с каждым ударом, как живые!»










Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 85

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом