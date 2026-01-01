Дебютный альбом DEMONESSA выйдет весной



Группа DEMONESSA выпустит дебютную пластинку, получившую название “Wild ‘N’ Loud”, первого мая:



«Несколько выдающихся треков для самих участников — это “Till Death Do Us Part”, открывающий альбом, потому что в нем собрано все, что мы научились любить в музыке хэви-металл, и “High Voltage Renegade”, следующая песня с ее стремительной, хард-рокерской энергетикой, которая идеально сочетается с другими треками. “I Stand Alone” открывает остальную часть альбома, которая, несомненно, возглавит чарты через 20 лет, как и любая старая добрая пауэр-баллада в те времена, а “We Rule the Night” - просто из-за того, как весело играть ее вживую.



Работа над альбомом велась долго, так как мы хотели убедиться, что все идет по плану и все полностью согласны с конечным результатом, который стал бы первым настоящим представлением группы слушателям. Музыка для альбома была написана гитаристом John Creweholm, но у каждого участника группы была возможность добавить свои собственные нюансы к каждой песне по своему усмотрению, в то время как подавляющее большинство текстов и вокальных мелодий принадлежали певице Senja. Песни были записаны в основном в репетиционном зале группы, а сведение и мастеринг осуществил великий Aleksis Pelli в Mix Studio 1101. Одной из наших самых больших проблем было добиться правильного звучания барабанов, но благодаря его волшебному прикосновению они звучат как адские пушки с каждым ударом, как живые!» https://demonessa.bandcamp.com/

https://demonessa.bandcamp.com/track/wild-n-loud



https://demonessa.bandcamp.com/album/m-a-d



https://demonessa.bandcamp.com/track/queen-of-pain



https://demonessa.bandcamp.com/track/livin-out-of-spite





