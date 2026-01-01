Новая песня THE PRETTY RECKLESS

"Love Me", новая песня группы THE PRETTY RECKLESS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Dear God", выход которого запланирован на этот год:
01. Life Evermore Pt. 2
02. For I Am Death
03. When I Wake Up
04. Love Me
05. Dragonfire
06. Dear God
07. Life Evermore Pt. 3
08. About You
09. Spell On You
10. Rollercoaster Of Life
11. Eye Of The Storm
12. Devil In Disguise (Michelle's Song)
13. Dark Days
14. Life Evermore Pt. 1
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет