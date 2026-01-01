Новый релиз VOIVOD выйдет летом

VOIVOD выпустят новый концертный релиз, "Symphonique", записанный с Quebec Symphony Orchestra (Orchestre Symphonique De Québec), пятого июня на Century Media Records:
01. Experiment (Symphonique)
02. Holographic Thinking (Symphonique)
03. The Unknown Knows (Symphonique)
04. The End Of Dormancy (Symphonique)
05. Into My Hypercube (Symphonique)
06. Forgotten In Space (Symphonique)
07. Cosmic Drama (Symphonique)
08. Pre-Ignition (Symphonique)
09. Nuclear War (Symphonique)
10. Fall (Symphonique)
11. Tribal Convictions (Symphonique)
12. Astronomy Domine (Symphonique) (PINK FLOYD cover)
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет