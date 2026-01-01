IRON MAIDEN: «Отменять концерты из-за ЗСРнР? Да ну на...»



Менеджер IRON MAIDEN Rod Smallwood ответил Billboard на письмо о том, как поступит коллектив из-за того, что церемония их ввода в Зал Славы Рок-н-Ролла совпадает с выступлениями в Австралии:



«Как уже отметили самые наблюдательные, группа отправится в турне по Австралии примерно в ноябре, когда в Лос-Анджелесе состоится церемония введения в Зал славы рок-н-ролла. Соглашаясь принять награду, IRON MAIDEN ясно дали понять Залу славы рок-н-ролла, что фанаты всегда на первом месте и что концерты, конечно же, будут сыграны.



Мы хотели бы заверить всех наших поклонников в Австралазии, что даты выступлений в Австралии и Новой Зеландии останутся неизменными. И мы с нетерпением ждём возможности представить им тур "Run For Your Lives" в предпоследней части празднования нашего 50-летия!»







