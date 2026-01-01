Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*ХХVIII: Это еще праздник или уже нет? 67
*ARCH ENEMY продолжают оправдываться/защищаться от нападок бы... 42
*IRON MAIDEN введут в ЗСРнР 34
*RONNIE ROMERO: «Я даже трубку не возьму, если это будет YNGW... 29
*ANETTE OLZON о временах в NIGHTWISH 22
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ХХVIII: Это еще праздник или уже нет? 67
*ARCH ENEMY продолжают оправдываться/защищаться от нападок бы... 42
*IRON MAIDEN введут в ЗСРнР 34
*RONNIE ROMERO: «Я даже трубку не возьму, если это будет YNGW... 29
*ANETTE OLZON о временах в NIGHTWISH 22
[= ||| все новости группы



*

Iron Maiden

*



19 апр 2026 : 		 IRON MAIDEN: «Отменять концерты из-за ЗСРнР? Да ну на...»

17 апр 2026 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Как быстро пролетело полвека...»

15 апр 2026 : 		 IRON MAIDEN введут в ЗСРнР

13 апр 2026 : 		 Трейлер документального фильма IRON MAIDEN

2 апр 2026 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Даже тем, кто не особо знаком с группой, фильм будет интересен»

19 мар 2026 : 		 Трейлер документального фильма IRON MAIDEN

14 мар 2026 : 		 IRON MAIDEN возьмут паузу в 2027

14 мар 2026 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «В документальном фильме будет кое-что, о чем мы не говорили ранее»

3 мар 2026 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Может, пора поменять UFO на что-то другое»

3 мар 2026 : 		 NICKO MCBRAIN об уходе из IRON MAIDEN

1 мар 2026 : 		 Бывший из IRON MAIDEN о ЗСРнР

25 фев 2026 : 		 Документальный фильм IRON MAIDEN покажут весной

18 фев 2026 : 		 IRON MAIDEN отметят юбилей в Knebworth Park

22 янв 2026 : 		 Педаль в честь IRON MAIDEN

21 янв 2026 : 		 Гитарист IRON MAIDEN об уходе барабанщика

5 янв 2026 : 		 Почему IRON MAIDEN стали использовать экран

26 дек 2025 : 		 Гитарист IRON MAIDEN о сочинении материала

25 дек 2025 : 		 Кавер-версия IRON MAIDEN от Polish Metal Alliance

19 дек 2025 : 		 Басист IRON MAIDEN: «Я сохранил много памятных вещей»

5 дек 2025 : 		 Басист IRON MAIDEN: «На пенсию не хочу!»

18 ноя 2025 : 		 Бывший барабанщик IRON MAIDEN: «Я хотел подождать до января 2025»

9 ноя 2025 : 		 Новая футболка IRON MAIDEN и WEST HAM UNITED

29 окт 2025 : 		 Robyn Adele Anderson исполняет хит IRON MAIDEN

27 окт 2025 : 		 NICKO MCBRAIN: «Я по-прежнему член команды»

22 окт 2025 : 		 Гитарист IRON MAIDEN о смене ударника

18 окт 2025 : 		 Новая раскраска от IRON MAIDEN
Показать далее
| - |

|||| сегодня

IRON MAIDEN: «Отменять концерты из-за ЗСРнР? Да ну на...»



zoom
Менеджер IRON MAIDEN Rod Smallwood ответил Billboard на письмо о том, как поступит коллектив из-за того, что церемония их ввода в Зал Славы Рок-н-Ролла совпадает с выступлениями в Австралии:

«Как уже отметили самые наблюдательные, группа отправится в турне по Австралии примерно в ноябре, когда в Лос-Анджелесе состоится церемония введения в Зал славы рок-н-ролла. Соглашаясь принять награду, IRON MAIDEN ясно дали понять Залу славы рок-н-ролла, что фанаты всегда на первом месте и что концерты, конечно же, будут сыграны.

Мы хотели бы заверить всех наших поклонников в Австралазии, что даты выступлений в Австралии и Новой Зеландии останутся неизменными. И мы с нетерпением ждём возможности представить им тур "Run For Your Lives" в предпоследней части празднования нашего 50-летия!»




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 189

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом