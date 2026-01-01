CHRIS POLAND: «Dave много про меня х... наговорил»



CHRIS POLAND в недавнем интервью поговорил о песне "Liar", которую Mustaine адресовал ему на альбоме "So Far, So Good... So What?". На вопрос, помешало ли то, что Dave публично назвал его "лжецом", его карьере в то время, Chris ответил:



«Ну, я уверен, что это повлияло на мою карьеру, но моя карьера заключалась в том, чтобы играть инструментальную, сумасшедшую фьюжн-музыку. У меня было некоторое количество человек, которые слушали мои сольные произведения. Эти люди даже не знали о песнях MEGADETH, так что это не имело значения. А потом, когда [Mustaine] попросил меня вернуться [в MEGADETH], я не держал на него зла. Иногда я немного расстраиваюсь, когда думаю об этом, но я никогда не читал книг Dave'a. Люди рассказывали мне о том, что он говорил [обо мне] и спрашивали: "Что ты собираешься делать?"



Прямо сейчас я пишу книгу [под названием "Now Leaving Metalopolis"] с [музыкальным журналистом, подкастером и автором] Matt Herring. И кое-что из этого — у меня есть небольшое опровержение того, что Dave сказал обо мне. Потому что, во-первых, я не бью девушек. Он много чего наговорил обо мне [за эти годы], это полная чушь, но знаешь что? Как я уже сказал, я не держал и не продолжаю держать на него зла. Оно того не стоит. И вы знаете, кто помог мне во всем этом? Это [покойный барабанщик MEGADETH] Ник Менца. Потому что Dave'y следовало позаботиться о Нике, и это расстраивало меня, и я начинал горячиться, а Ник говорил: "Чувак, ты не можешь держать это в себе, чувак. Ты должен забыть обо всем этом".



Да, я многому научился у Ника за то короткое время, что мы были вместе. Я скучаю по нему».



На вопрос, на каком этапе работы над книгой он сейчас находится, Poland ответил:



«О, она близка [к завершению]. Очень близка. И это хорошо, потому что я рассказал все забавные истории. Я имею в виду, что там есть и те части, где речь идет о тяжелых темах, и вам кажется, что да, это тяжело, но многие люди прошли через подобное. Что было, то было. Но забавные истории довольно забавны, чувак!»







