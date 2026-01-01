*ХХVIII: Это еще праздник или уже нет? 67
*ARCH ENEMY продолжают оправдываться/защищаться от нападок бы... 42
*IRON MAIDEN введут в ЗСРнР 34
*RONNIE ROMERO: «Я даже трубку не возьму, если это будет YNGW... 29
*ANETTE OLZON о временах в NIGHTWISH 22
Chris Poland

19 апр 2026 : 		 CHRIS POLAND: «Dave много про меня х... наговорил»

10 апр 2026 : 		 CHRIS POLAND планирует сходить на MEGADETH

20 май 2025 : 		 CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил»

18 янв 2025 : 		 CHRIS POLAND: «Kiko лучше всех других гитаристов MEGADETH»

28 дек 2024 : 		 Бывший гитарист MEGADETH: «Dave никогда не указывал никому что делать»

3 авг 2023 : 		 CHRIS POLAND: «Кто думал, что Peace Sells... But Who's Buying? станет культовым»

14 июн 2023 : 		 CHRIS POLAND & DAVE LOMBARDO вместе с GRAHAM BONNET, RICK WAKEMAN & JOE BOUCHARD исполнили PINK FLOYD

15 июн 2022 : 		 CHRIS POLAND — о том, чем он занимался после ухода из MEGADETH

29 апр 2022 : 		 Аккорды от CHRIS POLAND

17 фев 2022 : 		 CHRIS POLAND: «"Liar" — это про меня, да»

15 фев 2022 : 		 CHRIS POLAND об увольнении DAVID ELLEFSON

8 фев 2022 : 		 Бывший гитарист MEGADETH не разговаривал с Dave'ом почти два десятилетия

6 окт 2021 : 		 CHRIS POLAND: «Мне повезло уйти из MEGADETH»

6 мар 2021 : 		 NICK MENZA, CHRIS POLAND и JAMES LOMENZO

13 дек 2020 : 		 NICK MENZA, CHRIS POLAND и JAMES LOMENZO

28 май 2020 : 		 CHRIS POLAND выпустил новый альбом

23 дек 2019 : 		 CHRIS POLAND работает над автобиографией

28 авг 2019 : 		 Бывший гитарист MEGADETH на лейбле басиста MEGADETH

30 май 2019 : 		 CHRIS POLAND и DAVID ELLEFSON вновь вместе

9 мар 2019 : 		 CHRIS POLAND: «Менеджер сказала мне: "Если ты присоединишься к этой группе — ты умрёшь"»

21 сен 2016 : 		 CHRIS POLAND: «Mustaine плакал днями напролёт после смерти Клиффа»

30 окт 2015 : 		 Бывший участник MEGADETH покинул состав группы бывших участников MEGADETH

22 июл 2015 : 		 CHRIS POLAND и NICK MENZA выступили на благотворительном шоу

18 фев 2013 : 		 CHRIS POLAND: "Я никогда не был особым поклонником хэви-металла”.

30 ноя 2012 : 		 CHRIS POLAND на сингле LION_DROME

30 окт 2010 : 		 Бывший гитарист MEGADETH на сингле GASHEAD
CHRIS POLAND: «Dave много про меня х... наговорил»



CHRIS POLAND в недавнем интервью поговорил о песне "Liar", которую Mustaine адресовал ему на альбоме "So Far, So Good... So What?". На вопрос, помешало ли то, что Dave публично назвал его "лжецом", его карьере в то время, Chris ответил:

«Ну, я уверен, что это повлияло на мою карьеру, но моя карьера заключалась в том, чтобы играть инструментальную, сумасшедшую фьюжн-музыку. У меня было некоторое количество человек, которые слушали мои сольные произведения. Эти люди даже не знали о песнях MEGADETH, так что это не имело значения. А потом, когда [Mustaine] попросил меня вернуться [в MEGADETH], я не держал на него зла. Иногда я немного расстраиваюсь, когда думаю об этом, но я никогда не читал книг Dave'a. Люди рассказывали мне о том, что он говорил [обо мне] и спрашивали: "Что ты собираешься делать?"

Прямо сейчас я пишу книгу [под названием "Now Leaving Metalopolis"] с [музыкальным журналистом, подкастером и автором] Matt Herring. И кое-что из этого — у меня есть небольшое опровержение того, что Dave сказал обо мне. Потому что, во-первых, я не бью девушек. Он много чего наговорил обо мне [за эти годы], это полная чушь, но знаешь что? Как я уже сказал, я не держал и не продолжаю держать на него зла. Оно того не стоит. И вы знаете, кто помог мне во всем этом? Это [покойный барабанщик MEGADETH] Ник Менца. Потому что Dave'y следовало позаботиться о Нике, и это расстраивало меня, и я начинал горячиться, а Ник говорил: "Чувак, ты не можешь держать это в себе, чувак. Ты должен забыть обо всем этом".

Да, я многому научился у Ника за то короткое время, что мы были вместе. Я скучаю по нему».

На вопрос, на каком этапе работы над книгой он сейчас находится, Poland ответил:

«О, она близка [к завершению]. Очень близка. И это хорошо, потому что я рассказал все забавные истории. Я имею в виду, что там есть и те части, где речь идет о тяжелых темах, и вам кажется, что да, это тяжело, но многие люди прошли через подобное. Что было, то было. Но забавные истории довольно забавны, чувак!»




