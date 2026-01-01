KIKO LOUREIRO: «Много причин, почему я покинул MEGADETH»



KIKO LOUREIRO в недавнем интервью поговорил о том, почему принял решение покинуть MEGADETH в конце 2023:



«Время, проведённое в MEGADETH, было отличным, так что жаловаться не на что. Но это были восемь лет, почти девять лет, и я гастролировал, может быть — не знаю — пять месяцев, а иногда и шесть месяцев в году, это очень много. Это не 25 дней, как во время сольного тура.



Было много причин, которые повлияли на это. Никогда не бывает одной причины, когда ты принимаешь важное решение в жизни. Одной из причин была семья. Это была самая весомая причина. После того, как заканчивался тур, предстоял ещё один трёхмесячный тур, и тогда я подумал: "Пожалуй, это уже слишком". Но я боролся с этими мыслями с тех пор, как присоединился к MEGADETH. Моей дочери было около пяти лет, когда я стал участником MEGADETH, а затем, год спустя после присоединения к MEGADETH, в год, когда мы выпустили альбом "Dystopia" и получили "Грэмми", у меня родились близнецы. Так что все эти годы в MEGADETH было сложно гастролировать — у меня дома были новорождённые близнецы, а мне постоянно приходилось уезжать в туры. Я много думал об этом, потому что я всегда хотел гастролировать, играть на гитаре. А потом появляются дети, и твой менталитет, твоё мировоззрение сильно меняются. Затем наступила пандемия, после этого мы записывали ещё один альбом. И в какой-то момент я решил: "Пожалуй, восьми-девяти лет достаточно". И тогда я почувствовал, что всё в порядке. И ещё я почувствовал, что детям я нужен больше, чем раньше. Были и другие проблемы. Нам предстоял трёхмесячный тур, так что я сказал: "Я могу помочь найти замену. Если можете подождать — отлично. Если не хотите ждать — тоже нормально"».



По поводу других причин, повлиявших на его решение покинуть MEGADETH, Kiko сказал:



«Мы записывали альбом "The Sick, The Dying... And The Dead!" в тот период. Мне нравится сочинять музыку. Но в какой-то момент хочется большей свободы в своём графике. У меня пожилые родители в Бразилии, поэтому я хотел к ним съездить, но у меня не было возможности поехать к ним и остаться там хотя бы на 10 дней.



Это обычное дело, это обычные мысли у гастролирующих музыкантов в зависимости от возраста, конечно. Мы играли в потрясающих местах, но я занимаюсь этим уже очень давно. Так что я думал: "Я много этим занимался, и в каком направлении я могу направиться дальше?" Иногда думаешь: "Я бы хотел заняться чем-то другим" или "Может, мне стоит исполнять другую музыку, сочинять иначе или быть более открытым к чему-то ещё?" Но это постоянный процесс. Творческий ум, скажем так, никогда не бывает полностью доволен».



Loureiro сказал, что у него было некоторое пространство для творчества, пока он являлся участником MEGADETH:



«В MEGADETH я мог проявлять себя в творческом плане, потому что мы записали два альбома. Я мог говорить всё, что хотел, о концертах, об идеях для светового оформления, о сценическом выступлении или о чём угодно. Dave прислушивался к моим предложениям. У нас были отличные разговоры обо всём на свете, а также о делах MEGADETH. И именно поэтому, я думаю, я пробыл в группе так долго, и мы сочинили, наверное, 13 или 15 композиций с Dave'ом, что довольно много. Но я думаю, что всегда есть, так сказать, срок службы. Наступает момент, когда ты думаешь: "Может, пора уходить в другое место". Так что эти реальные факторы как бы подталкивают тебя — может быть, семья, может быть, некоторые события, которые происходили внутри группы, может быть, то, как я уже сказал, что я бы хотел сам решать, когда я могу поехать навестить родителей. Потому что когда у тебя есть дети, просто нет возможности так активно гастролировать. Я много был в разъездах, а когда возвращаешься домой, хочется остаться там».







