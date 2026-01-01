18 апр 2026 : 		 ANETTE OLZON о временах в NIGHTWISH

2 фев 2026 : 		 ANETTE OLZON исполнит NIGHTWISH и в Европе

19 сен 2025 : 		 ANETTE OLZON открыла тур с песнями NIGHTWISH

29 апр 2025 : 		 ANETTE OLZON исполнит NIGHTWISH

10 май 2024 : 		 Новое видео ANETTE OLZON

16 апр 2024 : 		 Новое видео ANETTE OLZON

20 мар 2024 : 		 Новая песня ANETTE OLZON

22 фев 2024 : 		 Новая песня ANETTE OLZON

17 окт 2021 : 		 ANETTE OLZON: «Красотка — днём, в ночи —...»

20 сен 2021 : 		 У ANETTE OLZON смешанные чувства о работе с NIGHTWISH

13 сен 2021 : 		 Новая песня ANETTE OLZON

13 сен 2021 : 		 ANETTE OLZON рассказала о буллинге

20 авг 2021 : 		 Новая песня ANETTE OLZON

19 июл 2021 : 		 Видео с текстом от ANETTE OLZON

22 июн 2021 : 		 Новое видео ANETTE OLZON

30 сен 2020 : 		 ANETTE OLZON гордится альбомом NIGHTWISH

14 сен 2020 : 		 ANETTE OLZON работает над новым альбомом

9 апр 2020 : 		 У ANETTE OLZON умер отец

16 мар 2020 : 		 ANETTE OLZON: «У меня кашель, и я сижу дома»

6 мар 2020 : 		 ANETTE OLZON рассказала о своих чувствах после расставания с NIGHTWISH

26 фев 2020 : 		 Бывшая вокалистка NIGHTWISH рассказала, как совмещает работу медсестры с музыкальными проектами

30 дек 2019 : 		 ANETTE OLZON о долгих турах

20 ноя 2019 : 		 ANETTE OLZON заявила, что никогда бы не воссоединилась с NIGHTWISH: «Они плохо обошлись со мной»

15 сен 2016 : 		 ANETTE OLZON и бывший гитарист SONATA ARCTICA в новом проекте

19 апр 2016 : 		 ANETTE OLZON напомнила о себе

23 фев 2016 : 		 ANETTE OLZON избили и ограбили
ANETTE OLZON о временах в NIGHTWISH



ANETTE OLZON в недавнем интервью обсудила будущие концерты, основанные на материале, записанном с NIGHTWISH. В частности ее спросили, изменилось ли её мнение о времени, проведённом в NIGHTWISH, за полтора десятилетия с момента ухода из группы:

«Да, на самом деле изменилось. Я не испытываю никакой горечи или злости. И я даже написала Tuomas'y по электронной почте, когда была в турне: "Надеюсь, ты не против, что я пою эти песни NIGHTWISH". Нет, я ощущаю себя прекрасно.

Когда я ушла, это были тяжёлые годы, мы очень интенсивно гастролировали. И конец был не очень приятным для нас обоих. Но прошло столько лет, и сейчас я не держу обиду на группу. Я надеюсь, что однажды мы сможем увидеться и сказать: "У нас были и хорошие времена". Поэтому, что касается меня, я не чувствую никакой злости.

Надо двигаться дальше. Не стоит держать обиду. И чем старше становишься, тем лучше это понимаешь. Так что просто нужно простить и забыть».

На вопрос о том, что ждёт её в будущем после европейского турне, Anette ответила:

«Что касается проекта THE DARK ELEMENT [с бывшим гитаристом SONATA ARCTICA Jani Liimatainen]… Jani переехал в Бразилию, и я ничего о нём не слышала. Я знаю, что у него всё в порядке, так что я хочу об этом сказать, потому что у меня там есть друзья. Но я думаю, что он сейчас не хочет заниматься музыкой. Так что посмотрим. Когда он захочет этим заниматься, я буду готова. Третий альбом ALLEN/OLZON [совместный проект с вокалистом SYMPHONY X Russell Allen] уже записан, так что он выйдет. Я не знаю точно когда, но он уже сведён. Так что, возможно, это произойдёт в этом году. Что касается сольной карьеры, я ничего не планировала, потому что думаю, что сейчас сосредоточусь на живых выступлениях. Сначала будет месячный тур по Европе, а затем в октябре — Южная Америка с оркестром, где мы выступим в нескольких новых странах. А затем, возможно, в следующем году — США. Я бы хотела поехать и в Японию. И, возможно, на некоторые фестивали, если найдётся кто-то, кто захочет нас пригласить следующим летом. Так что я бы сказала, что следующие два года буду выступать вживую, потому что я тоже становлюсь старше. Мне в этом году исполняется 55. Но пока это доставляет удовольствие и семья не против того, чтобы я уезжала, я буду это делать».




