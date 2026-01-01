Angus McSix & Orden Ogan в новом клипе VICTORIUS

World War Dinosaur feat. Angus McSix & Orden Ogan, новое видео VICTORIUS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "World War Dinosaur", релиз которого намечен на 17 апреля:
1. Kingdom of the Strong 03:45
2. World War Dinosaur 04:15
3. Dino Race from Outer Space 03:16
4. Raptor Squad Attack 02:35
5. Brachio Bazooka Battalion 03:46
6. March to War 03:49
7. Evil Mean Megalodon 04:06
8. Dino Power Resistance 03:42
9. Prehistoric Panzer Power 03:59
10. Lazer Ninja Thunderstorm 03:00
11. Golden Glory 03:24
12. Lost Legacy 04:24
