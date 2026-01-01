Somewhere Far Beyond , новое видео ZORNHEYM, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Descending Into Madness", релиз которого намечен на второе октября:
01. Prologue: From the Depths of Sêlasee
02. Deus Rex
03. Somewhere Far Beyond
04. Deep Below
05. Anneliese
06. Alone in the Dark
07. Gallow’s Oak
08. The Funeral March
09. Descending
10. Come Sweet Death
11. The Foreboding (CD Bonus Track)
12. None For All (CD Bonus Track)
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет