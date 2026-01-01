Кавер-версия хита ABBA от UMBRA ET IMAGO



UMBRA ET IMAGO представили видео на собственное прочтение хита ABBA Eagle.

Mozart: включая весь этап подготовки к записи, мы работали над альбомом 2 года. Поскольку, даже по прошествии такого долгого времени, мы музыканты по призванию, всем участникам группы приходится выполнять физическую работу, не связанную с их профессией. Вдобавок ко всему, мы обычно находимся на пределе финансовых возможностей, финансируя свою работу самостоятельно, без финансирования или грантов. Так проходит время. Однако с января этого года мы приступили к серьезной студийной работе и надеемся, что сможем выпустить наш альбом самое позднее к ноябрю 2026 года. Название альбома будет COVER UP, но пока я не хочу раскрывать подробности!

Почему вдруг женский вокал, вопреки предыдущей традиции?

Mozart: Прежде всего, следует сказать, что в нашей группе мы не рассказываем истории о female/male/dominant/submissive. Я считаю, что все мы люди с одинаковыми правами и обязанностями, и различие полов иногда даже приносит много радости, я это знаю! Я хочу сказать, что участницы группы талантливы, умеют работать в команде, и поэтому на этот раз они в первых рядах! Кроме того, наши гости наверняка заметили, что в настоящее время нам нравится работать с ХОРОВЫМ вокалом, который привносит богатые гармонии и многочисленные возможности сделать нашу музыку еще более зрелой. В настоящее время у нас на сцене по-настоящему органично гармоничная группа, которую я лично очень ценю!

Вы хотите представить новый альбом вживую? Что-нибудь планируется?

Mozart: Мы уже думаем об этом! Мы также мотивированы; сцена на самом деле является нашей игровой площадкой во всех смыслах! С тех пор как мы выпустили наш последний альбом в 2017 году, включая турне, мы отсутствовали на сцене до 2024 года, отчасти из-за неудач, которые отдельным музыкантам нашей группы приходилось стоически переносить.

Но теперь у нас больше нет агента / организатора фестиваля и т.д., а также НЕТ ЗАЯВОК НА ФЕСТИВАЛИ 2026/27! Мы не планируем турне; с финансовой точки зрения это было бы абсурдно, но фестивали / тематические мероприятия или отдельные концерты - это было бы круто!
помогите кто может Если у КОГО-нибудь из БУКЕРОВ или друзей группы вдруг появится идея или даже СЕРЬЕЗНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ - это нам очень поможет! Я хочу сказать так: на ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ приходят только те, у кого есть ПРИГЛАШЕНИЕ! Так что все, кто хочет нас поддержать, просто напишите нам сообщение! Тогда мы встретимся снова, мы с радостью и нежностью примем участие!




