сегодня



ROGER WATERS ответил на критику вокалиста DISTURBED



Фронтмен группы Disturbed Дэвид Дрейман недавно рассказал о своём разочаровании в Роджере Уотерсе из Pink Floyd. Дрейман поделился своими мыслями в интервью для программы «The Magnificent Others» с Билли Корганом.



Вокалист Disturbed сказал об Уотерсе:



«Дело в том, что я вырос на Pink Floyd. Я любил Pink Floyd. Для меня это было огромным предательством, когда он выбрал это направление.



Он просто лицемер. Он лицемер. Он не за права человека. Он за странный социализм под руководством диктатора, я даже не понимаю, за что он пытается выступать.

Я был бы готов сесть за стол и поговорить практически с кем угодно, кроме тех, с кем уже невозможно договориться. И я убеждён, что с Роджером Уотерсом уже невозможно договориться».



Уотерс в ответ написал открытое письмо Билли Коргану:



«Дорогой Билли!



Как у тебя дела? Давно не общались. Кто-то переслал мне запись выступления этого парня в твоём подкасте. Я никогда о нём не слышал. В любом случае, оказалось, что он слышал обо мне. Похоже, он видит проблему в том, что я отстаиваю права человека, в частности права моих братьев и сестёр в Гaзe, которых уничтожают в ходе генoцида вооружённые силы нaциcтcкого pacиcтcкoго государства-изгоя Изpaиля. Ты, будучи таким любезным парнем, дал этому маленькому куску ****** шанс прояснить или даже изменить свою позицию. Он это сделал. Он — психопат, расист и нацист.



Мне сказали, Билли, что он пишет сообщения на бoмбах, прежде чем израильские вооружённые силы сбрасывают их на мирных жителей в Газe. Этого достаточно. Я буду продолжать работать со всеми моими братьями и сёстрами по всему миру в движении за равные права для всех людей, независимо от их религии, этнической принадлежности или национальности. Если ты, мой друг, задаёшься вопросом, хочу ли я поговорить с этим отвратительным мелким *****ком? Ответ: нет, спасибо, Билли, жизнь слишком коротка, пусть он обитает в своём крошечном уголке ада без моей любви и правды.



С любовью,

Роджер Уотерс». https://www.rogerwaters.com/





+2 -3



( 5 ) просмотров: 608

