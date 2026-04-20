Roger Waters

20 апр 2026 : 		 ROGER WATERS ответил на критику вокалиста DISTURBED

20 июл 2025 : 		 Концертное видео ROGER WATERS

1 июл 2025 : 		 Фрагмент нового релиза ROGER WATERS

31 янв 2025 : 		 ROGER WATERS готовит бокс-сет

9 июн 2024 : 		 Вокалист DISTURBED: «ROGER WATERS — трус, лицемер и антисемит до мозга костей»

27 фев 2024 : 		 ROGER WATERS: «Любой, кто знает Bono, должен взять его за лодыжки и трясти»

3 окт 2023 : 		 ROGER WATERS ответил авторам фильма "The Dark Side Of Roger Waters"

23 сен 2023 : 		 ROGER WATERS переосмыслил "The Dark Side Of The Moon"

24 авг 2023 : 		 ROGER WATERS переосмыслил "The Dark Side Of The Moon"

21 июл 2023 : 		 ROGER WATERS переосмыслил "The Dark Side Of The Moon"

16 июн 2023 : 		 GENE SIMMONS: «ROGER WATERS — очень талантливый парень»

29 май 2023 : 		 ROGER WATERS ответил на обвинения в нацизме

19 апр 2023 : 		 ROGER WATERS в кино

18 апр 2023 : 		 ROGER WATERS пообещал выступить во Франкфурте, несмотря на запрет властей

24 май 2020 : 		 Концертный фильм ROGER WATERS выйдет летом

22 май 2020 : 		 ROGER WATERS: «David Gilmour забанил меня на сайте PINK FLOYD»

20 фев 2020 : 		 ROGER WATERS: «Дональд Трамп — разрушитель всего, что может любить каждый из нас»

25 янв 2020 : 		 ROGER WATERS объявил даты тура

6 фев 2019 : 		 ROGER WATERS потребовал от Дональда Трампа оставить Венесуэлу в покое

27 июн 2018 : 		 ROGER WATERS получит Silver Clef Award

19 май 2017 : 		 Новое видео ROGER WATERS

21 апр 2017 : 		 Новая песня ROGER WATERS

20 апр 2017 : 		 ROGER WATERS выпустит новый сольник в июне

23 янв 2017 : 		 Концертное видео ROGER WATERS

22 ноя 2015 : 		 Фрагмент нового DVD ROGER WATERS

22 июл 2015 : 		 Новое видео ROGER WATERS
ROGER WATERS ответил на критику вокалиста DISTURBED



Фронтмен группы Disturbed Дэвид Дрейман недавно рассказал о своём разочаровании в Роджере Уотерсе из Pink Floyd. Дрейман поделился своими мыслями в интервью для программы «The Magnificent Others» с Билли Корганом.

Вокалист Disturbed сказал об Уотерсе:

«Дело в том, что я вырос на Pink Floyd. Я любил Pink Floyd. Для меня это было огромным предательством, когда он выбрал это направление.

Он просто лицемер. Он лицемер. Он не за права человека. Он за странный социализм под руководством диктатора, я даже не понимаю, за что он пытается выступать.
Я был бы готов сесть за стол и поговорить практически с кем угодно, кроме тех, с кем уже невозможно договориться. И я убеждён, что с Роджером Уотерсом уже невозможно договориться».

Уотерс в ответ написал открытое письмо Билли Коргану:

«Дорогой Билли!

Как у тебя дела? Давно не общались. Кто-то переслал мне запись выступления этого парня в твоём подкасте. Я никогда о нём не слышал. В любом случае, оказалось, что он слышал обо мне. Похоже, он видит проблему в том, что я отстаиваю права человека, в частности права моих братьев и сестёр в Гaзe, которых уничтожают в ходе генoцида вооружённые силы нaциcтcкого pacиcтcкoго государства-изгоя Изpaиля. Ты, будучи таким любезным парнем, дал этому маленькому куску ****** шанс прояснить или даже изменить свою позицию. Он это сделал. Он — психопат, расист и нацист.

Мне сказали, Билли, что он пишет сообщения на бoмбах, прежде чем израильские вооружённые силы сбрасывают их на мирных жителей в Газe. Этого достаточно. Я буду продолжать работать со всеми моими братьями и сёстрами по всему миру в движении за равные права для всех людей, независимо от их религии, этнической принадлежности или национальности. Если ты, мой друг, задаёшься вопросом, хочу ли я поговорить с этим отвратительным мелким *****ком? Ответ: нет, спасибо, Билли, жизнь слишком коротка, пусть он обитает в своём крошечном уголке ада без моей любви и правды.

С любовью,
Роджер Уотерс».



КомментарииСкрыть/показать 5 )

20 апр 2026
olly71
ну понеслась ... начну первый - Уотерс мягко говоря не прав . его же приглашали в Израиль несколько раз что бы он своими глазками взглянул на то что творят *милые добрые нивчёмнивиноватые *палестинцы . даже охрану ему приставили бы что бы эти милые палестинцы ради шутки не отрезали ему яйца и голову . но нет не едет . ему из Англии виднее кто прав а кто нет.
20 апр 2026
BaphometsGuitar
брезгливостью пропитано письмо, Уотерс завершил его интересно
20 апр 2026
Вашингтон Ирвинг
что тот, что этот
еще бы подрались как долбаные ниггеры
20 апр 2026
Corpsegrinder04
Тоже не пойму этой болтовни бестолковой, наезды через интервью или в соцсетях. Забили стрелку , встретились в живую. А дальше или подрались или потрахались, тут уж как бы пошло.
20 апр 2026
olly71
Corpsegrinder04, у тебя в жизни все споры заканчиваются перетрахом в независимости от половой принадлежности ? Не скучно живёшь . Не знаю кто как а я лет в 16 наверно ещё понял что силой никого в ни в чём переубедить нельзя . Логикой и фактами не всегда но можно силой никогда и никого.
