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*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 59
*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 48
*Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!» 31
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 29
*MARK MORTON: «Не странно ли, что за 25 лет так никого и не п... 26
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Vicious Rumors

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5 июн 2026 : 		 LARRY HOWE: «Культура отмены привела к моему уходу из VICIOUS RUMORS»

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10 июн 2018 : 		 Новый DVD VICIOUS RUMORS выйдет летом

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30 мар 2016 : 		 Новый альбом VICIOUS RUMORS выйдет в августе

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13 май 2014 : 		 Фрагмент концертного релиза VICIOUS RUMORS

16 апр 2014 : 		 VICIOUS RUMORS выпустят новый релиз в июне
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LARRY HOWE: «Культура отмены привела к моему уходу из VICIOUS RUMORS»



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LARRY HOWE опубликовал сообщение относительно ухода из VICIOUS RUMORS:

«КУЛЬТУРА ОТМЕНЫ ВНОВЬ ПОБЕДИЛА. Я БОЛЬШЕ НЕ БУДУ ИГРАТЬ НА БАРАБАНАХ В VICIOUS RUMORS (на обозримое будущее). БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ К ЭТОМУ ВОПРОСУ.

Дело не в других участниках группы — они не промыты пропагандой… Пожалуйста, не обвиняйте их!! Я с ними всей душой, и мне жаль, что это затрагивает их. Просто музыкальная индустрия насыщена левыми идеологами, которые капитулируют перед глобализмом, и я не могу быть частью этого! Для меня завеса спала!»

На официальной странице VICIOUS RUMORS группа опубликовала отдельное заявление:

«Larry Howe сообщил, что покидает VICIOUS RUMORS. Мы пытались сохранить нашу музыкальную связь, но в ответ получили отменённые концерты, сорванные туры и конфликт, к которому мы не имели никакого отношения. Заплатив столь высокую цену из‑за взглядов одного человека, мы принимаем его отставку. Хотя мы записали несколько вневременных альбомов, пришло время вернуться к музыке»








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