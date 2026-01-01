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LARRY HOWE: «Культура отмены привела к моему уходу из VICIOUS RUMORS»
LARRY HOWE опубликовал сообщение относительно ухода из VICIOUS RUMORS:
«КУЛЬТУРА ОТМЕНЫ ВНОВЬ ПОБЕДИЛА. Я БОЛЬШЕ НЕ БУДУ ИГРАТЬ НА БАРАБАНАХ В VICIOUS RUMORS (на обозримое будущее). БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ К ЭТОМУ ВОПРОСУ.
Дело не в других участниках группы — они не промыты пропагандой… Пожалуйста, не обвиняйте их!! Я с ними всей душой, и мне жаль, что это затрагивает их. Просто музыкальная индустрия насыщена левыми идеологами, которые капитулируют перед глобализмом, и я не могу быть частью этого! Для меня завеса спала!»
На официальной странице VICIOUS RUMORS группа опубликовала отдельное заявление:
«Larry Howe сообщил, что покидает VICIOUS RUMORS. Мы пытались сохранить нашу музыкальную связь, но в ответ получили отменённые концерты, сорванные туры и конфликт, к которому мы не имели никакого отношения. Заплатив столь высокую цену из‑за взглядов одного человека, мы принимаем его отставку. Хотя мы записали несколько вневременных альбомов, пришло время вернуться к музыке»
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