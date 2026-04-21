Гитарист JUDAS PRIEST: «Группы и без оригинальных членов могут!»



В рамках недавней беседы гитарист JUDAS PRIEST Richie Faulkner ответил на вопрос, как относится к давно существующим группам, которые продолжают выступать без оригинальных членов:



«Я полагаю, что пока люди хотят этого, они должны это делать. Если люди не хотят идти на их шоу, то они не пойдут. И люди голосуют своим билетом, не так ли? Если RUSH поднялся на сцену, а в зале собралось 20 000 человек, и ребята хотят это сделать, делайте это. Но если RUSH вышли, а в зале пять человек, у них возникли проблемы. Возможно, люди не хотят этого видеть. Я могу назвать и другие группы. Если ребята хотят это сделать, и тысячи людей приходят посмотреть на это, то почему бы не этого не делать? Если люди не хотят идти, то и не надо. Все просто. Я смотрю на эту проблему так».







