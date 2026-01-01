GUS G не расстроился, что его не пригласили на последний концерт OZZY OSBOURNE



GUS G в недавнем интервью ответил на вопрос, был ли он приглашен на прощальное шоу Оззи и BLACK SABBATH "Back To The Beginning":



«Нет. Меня не приглашали».



На вопрос, было ли ему обидно в этой связи, Gus ответил:



«Не особо. И я не хочу, чтобы это прозвучало неправильно — конечно, я бы с удовольствием сыграл там. А кто бы не хотел этого? Не поймите меня неправильно — я бы определённо хотел быть там. Я действительно хотел увидеть Оззи в последний раз, обнять его в последний раз. Но в то же время я понял, что, вероятно, я там не был нужен. Там было много других людей. Так что это один из факторов. В этом смысле меня это не особо парило. Я смотрел на это скорее как фанат. Когда я увидел пресс-релиз, я подумал: "Круто. Оззи наконец-то даёт свой последний концерт. Это круто". Потому что я знаю, как сильно он хотел вернуться на сцену. Я подумал: "Это круто. Он наконец решил, что сделает это, и уйдёт с помпой". Так что как фанат я был очень взволнован. А ещё у меня родился ребёнок за день до концерта в Бирмингеме. Мы ждали моего первого ребёнка. Думаю, даже если бы меня пригласили, мне, наверное, пришлось бы пропустить репетиции. Это была одна из тех ситуаций, когда я понял: "Этому не суждено было случиться со мной. У меня есть более важные дела"».



После того как интервьюер отметил, что Gus — один из пяти или шести гитаристов, которые записывали полноценные студийные альбомы с Оззи на протяжении карьеры легендарного певца, он ответил:



«Да. И это приятный момент во всём этом, потому что я часто слышу об этом в связи со мной и Оззи, из серии: "Как жаль, что продолжения не было. Как жаль, что тебя не было на последнем концерте". А я думаю: "Это как смотреть на ситуацию с той точки зрения, что стакан наполовину пуст". Я всегда задумываюсь, как офигенно и потрясающе, что всё это вообще случилось со мной. Невероятно, что я вообще смог записать целый альбом. И изначально я подписал контракт на один альбом и тур, а в итоге пробыл с Осборнами около семи лет, играя в различных турах, на разовых концертах и т. п. Я провёл с Оззи гораздо больше времени на сцене и за её пределами, чем мне предлагали изначально или даже обещали. Так что я не жалуюсь».



Gus упомянул о том, что такие именитые гитаристы, как Nuno Bettencourt, George Lynch, Alex Skolnick и Buckethead, на протяжении многих лет либо рассматривались, либо проходили прослушивания на место в группе Оззи, но так и не смогли попасть в неё:



«Можно услышать все эти истории от невероятных легендарных музыкантов, как они проходили прослушивания, как они отыграли один концерт или прошли одно прослушивание, им предложили место, а потом кто-то передумал, и эти ребята так и не получили работу. И я прочитал много таких историй после того, как Оззи не стало, всплыло много всего. Я подумал: "Они, наверное, прослушивали всех [смеётся] в Голливуде. Они, наверное, в какой-то момент нанимали всех и увольняли их". [Смеётся]. Так что, как видите, если сложить все эти истории вместе, становится ясно, насколько это было сложно. Каковы были шансы для такого парня, как я, парня из Греции, даже не из Америки, из маленькой-маленькой страны, у которой вообще нет истории в тяжёлом металле, даже просто добраться до того уровня, оказаться в той комнате с ними и получить их одобрение. Так что для меня это очень важно. Это как признание, которое остаётся на всю жизнь».







