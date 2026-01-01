Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*ХХVIII: Это еще праздник или уже нет? 73
*ROGER WATERS ответил на критику вокалиста DISTURBED 51
*IRON MAIDEN введут в ЗСРнР 36
*Dani Filth в новом видео TARJA 29
*ANETTE OLZON о временах в NIGHTWISH 25
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
[= ||| все новости группы



*

Gus G

*



24 апр 2026 : 		 GUS G не расстроился, что его не пригласили на последний концерт OZZY OSBOURNE

14 апр 2026 : 		 GUS G: «Ну в какие группы мне идти после OZZY?»

19 мар 2026 : 		 DORO в новом видео GUS G.

20 фев 2026 : 		 MATT BARLOW, RONNIE ROMERO, DORO PESCH And DINO JELUSICK на новом альбоме GUS G.

5 янв 2026 : 		 GUS G. работает сразу над двумя альбомами

20 сен 2025 : 		 GUS G. выступил с ROY KHAN

4 авг 2025 : 		 GUS G и Ronnie Romero почтили память Оззи

21 июн 2025 : 		 Новое видео GUS G & Ronnie Romero

10 май 2025 : 		 Демонстрационное видео от GUS G.

27 май 2024 : 		 GUS G присоединился на сцене к GLENN HUGHES

23 май 2024 : 		 5 любимых риффов GUS G.

9 апр 2024 : 		 GUS G исполняет песню BRUCE DICKINSON

6 апр 2024 : 		 GUS G. гордится соло в песне OZZY "Let Me Hear You Scream": «Это крутой трек»

14 мар 2024 : 		 GUS G.: «Эдди Ван Хален не оказал на меня большого влияния»

8 фев 2024 : 		 GUS G. обучает соло из песни FIREWIND

10 ноя 2023 : 		 Любимое соло MEGADETH от GUS G.

19 сен 2023 : 		 GUS G. играет (в)YNGWIE

8 май 2023 : 		 Педали GUS G.

19 апр 2023 : 		 Новое видео GUS G.

11 апр 2023 : 		 Демонстрационное видео от GUS G.

5 апр 2023 : 		 GUS G.: «Я достиг всего, что хотел в музыкальном бизнесе»

27 мар 2023 : 		 Демонстрационное видео от GUS G.

20 фев 2023 : 		 GUS G. о выступлении в Мюнхене

14 янв 2023 : 		 GUS G. о выступлении — с PAUL'ом DI’ANNO

19 дек 2022 : 		 GUS G. о выступлении с PAUL DI'ANNO

14 окт 2022 : 		 GUS G. — о сотрудничестве с OZZY OSBOURNE'ом: «Это были по-настоящему хорошие времена»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

GUS G не расстроился, что его не пригласили на последний концерт OZZY OSBOURNE



zoom
GUS G в недавнем интервью ответил на вопрос, был ли он приглашен на прощальное шоу Оззи и BLACK SABBATH "Back To The Beginning":

«Нет. Меня не приглашали».

На вопрос, было ли ему обидно в этой связи, Gus ответил:

«Не особо. И я не хочу, чтобы это прозвучало неправильно — конечно, я бы с удовольствием сыграл там. А кто бы не хотел этого? Не поймите меня неправильно — я бы определённо хотел быть там. Я действительно хотел увидеть Оззи в последний раз, обнять его в последний раз. Но в то же время я понял, что, вероятно, я там не был нужен. Там было много других людей. Так что это один из факторов. В этом смысле меня это не особо парило. Я смотрел на это скорее как фанат. Когда я увидел пресс-релиз, я подумал: "Круто. Оззи наконец-то даёт свой последний концерт. Это круто". Потому что я знаю, как сильно он хотел вернуться на сцену. Я подумал: "Это круто. Он наконец решил, что сделает это, и уйдёт с помпой". Так что как фанат я был очень взволнован. А ещё у меня родился ребёнок за день до концерта в Бирмингеме. Мы ждали моего первого ребёнка. Думаю, даже если бы меня пригласили, мне, наверное, пришлось бы пропустить репетиции. Это была одна из тех ситуаций, когда я понял: "Этому не суждено было случиться со мной. У меня есть более важные дела"».

После того как интервьюер отметил, что Gus — один из пяти или шести гитаристов, которые записывали полноценные студийные альбомы с Оззи на протяжении карьеры легендарного певца, он ответил:

«Да. И это приятный момент во всём этом, потому что я часто слышу об этом в связи со мной и Оззи, из серии: "Как жаль, что продолжения не было. Как жаль, что тебя не было на последнем концерте". А я думаю: "Это как смотреть на ситуацию с той точки зрения, что стакан наполовину пуст". Я всегда задумываюсь, как офигенно и потрясающе, что всё это вообще случилось со мной. Невероятно, что я вообще смог записать целый альбом. И изначально я подписал контракт на один альбом и тур, а в итоге пробыл с Осборнами около семи лет, играя в различных турах, на разовых концертах и т. п. Я провёл с Оззи гораздо больше времени на сцене и за её пределами, чем мне предлагали изначально или даже обещали. Так что я не жалуюсь».

Gus упомянул о том, что такие именитые гитаристы, как Nuno Bettencourt, George Lynch, Alex Skolnick и Buckethead, на протяжении многих лет либо рассматривались, либо проходили прослушивания на место в группе Оззи, но так и не смогли попасть в неё:

«Можно услышать все эти истории от невероятных легендарных музыкантов, как они проходили прослушивания, как они отыграли один концерт или прошли одно прослушивание, им предложили место, а потом кто-то передумал, и эти ребята так и не получили работу. И я прочитал много таких историй после того, как Оззи не стало, всплыло много всего. Я подумал: "Они, наверное, прослушивали всех [смеётся] в Голливуде. Они, наверное, в какой-то момент нанимали всех и увольняли их". [Смеётся]. Так что, как видите, если сложить все эти истории вместе, становится ясно, насколько это было сложно. Каковы были шансы для такого парня, как я, парня из Греции, даже не из Америки, из маленькой-маленькой страны, у которой вообще нет истории в тяжёлом металле, даже просто добраться до того уровня, оказаться в той комнате с ними и получить их одобрение. Так что для меня это очень важно. Это как признание, которое остаётся на всю жизнь».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 27

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом