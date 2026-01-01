Новости
*ХХVIII: Это еще праздник или уже нет? 71
*ROGER WATERS ответил на критику вокалиста DISTURBED 44
*IRON MAIDEN введут в ЗСРнР 35
*RONNIE ROMERO: «Я даже трубку не возьму, если это будет YNGW... 30
*ANETTE OLZON о временах в NIGHTWISH 23
[= ||| все новости группы



*

Chris Holmes

*



21 апр 2026 : 		 CHRIS HOLMES отменил тур из-за проблем с простатой

13 апр 2026 : 		 CHRIS HOLMES отменил тур из-за проблем со здоровьем

8 сен 2025 : 		 CHRIS HOLMES: «Эдди Ван Хален круче Рэнди Роадса»

21 мар 2025 : 		 CHRIS HOLMES о своём интервью в фильме «Падение западной цивилизации 2: Года металла»

19 мар 2025 : 		 CHRIS HOLMES исполняет W.A.S.P.

16 фев 2025 : 		 CHRIS HOLMES: «Меня не особо парит, что там у W.A.S.P.»

12 ноя 2024 : 		 CHRIS HOLMES исполнил AC/DC

6 сен 2024 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Если бы CHRIS HOLMES был успешен в творческом плане, ему было бы плевать на то, что я делаю»

27 авг 2024 : 		 CHRIS HOLMES открыл тур

13 авг 2024 : 		 CHRIS HOLMES о затее BLACKIE LAWLESS: «Удачки, чо!»

14 окт 2023 : 		 CHRIS HOLMES: «Сколько я еще буду на сцене? А пес его...»

5 авг 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления CHRIS HOLMES

5 июл 2023 : 		 CHRIS HOLMES: «Один нарцисс не пустил меня в HEAR 'N AID»

1 июл 2023 : 		 CHRIS HOLMES: «Мне Слава не нужна!»

29 июн 2023 : 		 CHRIS HOLMES — о подкладках

4 май 2023 : 		 Видео с выступления CHRIS HOLMES

24 сен 2022 : 		 CHRIS HOLMES выступил в Торонто

16 сен 2022 : 		 CHRIS HOLMES — о том, как узнал о болезни

14 сен 2022 : 		 CHRIS HOLMES: «BLACKIE LAWLESS никак не отреагировал на мой диагноз»

25 июл 2022 : 		 CHRIS HOLMES: «Рак ушел»

18 июн 2022 : 		 CHRIS HOLMES потерял 18 кг

20 апр 2022 : 		 Жена CHRIS'а HOLMES'a — о лечении

18 апр 2022 : 		 Жена CHRIS'а HOLMES'a — о лечении

12 апр 2022 : 		 CHRIS HOLMES представил новое видео

14 мар 2022 : 		 CHRIS HOLMES приступил к лечению

9 фев 2022 : 		 Жена CHRIS'a HOLMES'a собирает деньги на лечение
CHRIS HOLMES отменил тур из-за проблем с простатой



zoom
Catherine Holmes прокомментировала недавние новости об отмене концертов этой весной:

«Во-первых, спасибо вам за ваше терпение. Иногда люди забывают, что за музыкой, шумом и огнями сцены стоят реальные люди — с реальной жизнью, реальным телом и реальными мелкими проблемами со здоровьем, как у всех остальных. Единственная разница в том, что когда с ними что-то случается, это попадает в социальные сети и внезапно становится заметнее, чем есть на самом деле.

Всем, кто проявил доброту к Chris'у: спасибо вам. Реально. Ваши сообщения тронули нас больше, чем вы думаете. Ты заботишься о мужчине так же сильно, как и об артисте, а это кое-что да значит.

Теперь позвольте мне внести ясность. Сообщение, которое появилось в Сети, было адресовано промоутерам. Решение отложить майский тур было моим — как его жены и как менеджера. Ничего загадочного, ничего драматичного, просто потому, что в его возрасте с некоторыми мелочами, такими как проблемы с предстательной железой (многие мужчины точно знают, что я имею в виду), лучше справляться сразу, и я хотела, чтобы эта небольшая проблема была решена сейчас, чтобы она не мешала будущим проектам и шоу. Произошло недоразумение. Такова жизнь. Мы все совершаем ошибки.

Итак, у Chris'а небольшая проблема с простатой, ничто не угрожает его проектам, турам или может привести к уходу. Об этом уже позаботились, и он скоро встанет на ноги и выйдет на сцену.

Тем, кто поддерживает Chris'a всей душой и с уважением: мы отвечаем вам взаимностью. Мы любим всех вас!»




