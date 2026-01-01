CHRIS HOLMES отменил тур из-за проблем с простатой



Catherine Holmes прокомментировала недавние новости об отмене концертов этой весной:



«Во-первых, спасибо вам за ваше терпение. Иногда люди забывают, что за музыкой, шумом и огнями сцены стоят реальные люди — с реальной жизнью, реальным телом и реальными мелкими проблемами со здоровьем, как у всех остальных. Единственная разница в том, что когда с ними что-то случается, это попадает в социальные сети и внезапно становится заметнее, чем есть на самом деле.



Всем, кто проявил доброту к Chris'у: спасибо вам. Реально. Ваши сообщения тронули нас больше, чем вы думаете. Ты заботишься о мужчине так же сильно, как и об артисте, а это кое-что да значит.



Теперь позвольте мне внести ясность. Сообщение, которое появилось в Сети, было адресовано промоутерам. Решение отложить майский тур было моим — как его жены и как менеджера. Ничего загадочного, ничего драматичного, просто потому, что в его возрасте с некоторыми мелочами, такими как проблемы с предстательной железой (многие мужчины точно знают, что я имею в виду), лучше справляться сразу, и я хотела, чтобы эта небольшая проблема была решена сейчас, чтобы она не мешала будущим проектам и шоу. Произошло недоразумение. Такова жизнь. Мы все совершаем ошибки.



Итак, у Chris'а небольшая проблема с простатой, ничто не угрожает его проектам, турам или может привести к уходу. Об этом уже позаботились, и он скоро встанет на ноги и выйдет на сцену.



Тем, кто поддерживает Chris'a всей душой и с уважением: мы отвечаем вам взаимностью. Мы любим всех вас!»







