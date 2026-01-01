*ХХVIII: Это еще праздник или уже нет? 73
*ROGER WATERS ответил на критику вокалиста DISTURBED 51
*IRON MAIDEN введут в ЗСРнР 36
*Dani Filth в новом видео TARJA 29
*ANETTE OLZON о временах в NIGHTWISH 25
24 апр 2026 : 		 SNOT продолжают работу над альбомом

13 янв 2026 : 		 SNOT записали пять песен

7 дек 2025 : 		 Вокалист SNOT: «Я не лучший, я просто везучий!»

25 окт 2025 : 		 Басист SNOT: «Мы сражены реакцией публики»

16 сен 2025 : 		 Басист SNOT: «Не будь Andy, мы бы и не вернулись»

3 сен 2025 : 		 SNOT планируют альбом

12 авг 2025 : 		 SNOT почтили память Оззи

15 июл 2025 : 		 SNOT записывают две песни

20 май 2025 : 		 SNOT выступили с бывшим барабанщиком GODSMACK

18 май 2025 : 		 SHANNON LARKIN выступит с группой SNOT

30 апр 2025 : 		 Видео с выступления SNOT

29 апр 2025 : 		 SNOT отыграли первый концерт с DOC'ом COYLE

27 апр 2025 : 		 SNOT расстались с гитаристом

13 фев 2025 : 		 SNOT в Санта-Барбаре

28 янв 2025 : 		 SNOT работают над новой музыкой

26 янв 2025 : 		 Вокалист SNOT о первых концертах

21 янв 2025 : 		 SNOT о первом концерте

19 янв 2025 : 		 SNOT отыграли первый концерт с новым вокалистом

17 янв 2025 : 		 Концерт SNOT в Ин100грамм

5 янв 2025 : 		 Гитарист SNOT: «Эй, чо как дела, ась?»

10 дек 2024 : 		 Имя вокалиста SNOT узнаете на концерте

19 ноя 2024 : 		 SNOT нашли вокалиста

25 окт 2017 : 		 Винил SNOT выйдет зимой

14 мар 2015 : 		 Видео с выступления SNOT

22 фев 2015 : 		 Видео с выступления SNOT

19 янв 2015 : 		 MIKE SMITH поедет в тур с SNOT
SNOT продолжают работу над альбомом



Гитарист SNOT Mikey Doling опубликовал сообщение о том, как идут дела с новым материалом:

«В настоящее время мы работаем над новым альбомом SNOT, и процесс написания идет исключительно успешно, или, я бы сказал, fkn — просто убойно!

Перезапустить музыкальный движок SNOT оказалось не так сложно, как ожидалось, творчество протекает легко, как в 1995 году! Это сочный фанк, панк и высокоэнергетичный рок-н-ролл с вкраплениями того, что мы привыкли называть лаунж-джемами. Влияние и талант Andy Knapp на этом альбоме были на высоком уровне, он просто потрясает!

Вжиться в роль великого Линна Стрейта практически невозможно, но Andy справился с ней на отлично, профессионально и на высшем уровне, и, боже мой, он просто прекрасен!

Работа с моим братом, басистом-монстром John 'Tumor' Fahnestock'ом, дает мне реалистичный взгляд на вещи, который мне нужен. Он поддерживает меня, когда я сворачиваю с пути. Всегда приятно работать с моим братом Tumor'ом!!

[барабанщик SNOT] Jamie Miller,, что я могу сказать... этот чувак из BAD RELIGION и все еще находит время, чтобы записать альбом с нами. Без него у нас просто не было бы такого настроения и грува...

Люблю тебя, мой брат Jamie Miller. Спасибо, что всегда поддерживаешь SNOT!

Мы с нетерпением ждем, когда сможем объявить о стольких замечательных событиях, и я очень рад, что в конце концов этот альбом выйдет!!

Спасибо за поддержку и любовь; это помогает стремиться и процветать!»






