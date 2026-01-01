сегодня



SNOT продолжают работу над альбомом



Гитарист SNOT Mikey Doling опубликовал сообщение о том, как идут дела с новым материалом:



«В настоящее время мы работаем над новым альбомом SNOT, и процесс написания идет исключительно успешно, или, я бы сказал, fkn — просто убойно!



Перезапустить музыкальный движок SNOT оказалось не так сложно, как ожидалось, творчество протекает легко, как в 1995 году! Это сочный фанк, панк и высокоэнергетичный рок-н-ролл с вкраплениями того, что мы привыкли называть лаунж-джемами. Влияние и талант Andy Knapp на этом альбоме были на высоком уровне, он просто потрясает!



Вжиться в роль великого Линна Стрейта практически невозможно, но Andy справился с ней на отлично, профессионально и на высшем уровне, и, боже мой, он просто прекрасен!



Работа с моим братом, басистом-монстром John 'Tumor' Fahnestock'ом, дает мне реалистичный взгляд на вещи, который мне нужен. Он поддерживает меня, когда я сворачиваю с пути. Всегда приятно работать с моим братом Tumor'ом!!



[барабанщик SNOT] Jamie Miller,, что я могу сказать... этот чувак из BAD RELIGION и все еще находит время, чтобы записать альбом с нами. Без него у нас просто не было бы такого настроения и грува...



Люблю тебя, мой брат Jamie Miller. Спасибо, что всегда поддерживаешь SNOT!



Мы с нетерпением ждем, когда сможем объявить о стольких замечательных событиях, и я очень рад, что в конце концов этот альбом выйдет!!



Спасибо за поддержку и любовь; это помогает стремиться и процветать!»











