20 апр 2026



INSIDIOUS DISEASE завершили запись



Группа INSIDIOUS DISEASE, в состав которой входят Marc Grewe (вокал, MORGOTH) Shane Embury (бас; NAPALM DEATH) и Sven Atle Kopperud (a.k.a. Silenoz; гитара, DIMMU BORGIR), завершила запись третьего альбома. Об этом рассказал Silenoz в недавнем интервью:



«Что ж, да, последние несколько недель я реально был занят записью нового альбома INSIDIOUS. Итак, все уже готово. Мы просто ждем несколько фрагментов, чтобы начать процесс сведения альбома. Так что все скоро будет. У нас были демо-версии в течение последних двух — да, скорее трех-четырех лет, уже точно три года прошло с того момента, как мы сделали демо с вокалом. Так что песни вот уже сколько лежат, мы все ждали, пока [продюсер] Russ [Russell], наш хороший друг, отойдет после своей истории с раком. И на этот раз мы хотели полностью поработать с ним в роли продюсера. В прошлый раз он только занимался сведением, а на этот раз мы хотели записать все вместе с ним в его студии. Так что я очень рад, что мы смогли выделить время и дождались его. В результате, я полагаю, получится еще один выплеск ярости. Да, это точно будет очень круто!»











+1 -0



просмотров: 100

