Новости
*ХХVIII: Это еще праздник или уже нет? 73
*ROGER WATERS ответил на критику вокалиста DISTURBED 51
*IRON MAIDEN введут в ЗСРнР 35
*Dani Filth в новом видео TARJA 28
*ANETTE OLZON о временах в NIGHTWISH 25
*ХХVIII: Это еще праздник или уже нет? 73
*ROGER WATERS ответил на критику вокалиста DISTURBED 51
*IRON MAIDEN введут в ЗСРнР 35
*Dani Filth в новом видео TARJA 28
*ANETTE OLZON о временах в NIGHTWISH 25
Geoff Tate

24 апр 2026 : 		 GEOFF TATE о вокальном диапазоне

21 апр 2026 : 		 Видео полного выступления GEOFF TATE

14 апр 2026 : 		 GEOFF TATE в новом видео KURT DEIMER

10 апр 2026 : 		 GEOFF TATE: «Забавно, что многие не знают, кто я такой, но еще забавнее, что многие знают, кто я»

6 апр 2026 : 		 GEOFF TATE о проекте THE THREE TREMORS

29 мар 2026 : 		 GEOFF TATE: «А зачем мне Chris DeGarmo?»

25 мар 2026 : 		 Каким будет сет-лист концертов GEOFF TATE?

18 мар 2026 : 		 Новая песня GEOFF TATE

16 мар 2026 : 		 GEOFF TATE: «Я записывал альбом по всему свету»

19 фев 2026 : 		 GEOFF TATE вносит завершающие правки

28 янв 2026 : 		 GEOFF TATE исполнил редкие темы QUEENSRŸCHE

15 янв 2026 : 		 GEOFF TATE планирует выпуск альбома летом

6 янв 2026 : 		 Басист DISTURBED присоединился к GEOFF TATE

18 дек 2025 : 		 GEOFF TATE закончил работу над альбомом на 85%

20 окт 2025 : 		 Видео полного выступления GEOFF TATE

9 окт 2025 : 		 GEOFF TATE в акустике

5 окт 2025 : 		 GEOFF TATE готовит сингл

31 авг 2025 : 		 Басист DISTURBED продюсирует новый альбом GEOFF TATE

7 авг 2025 : 		 GEOFF TATE: «Я не жалею о времени в QUEENSRŸCHE»

9 июн 2025 : 		 GEOFF TATE: «Мой случай Spinal Tap... »

7 июн 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления GEOFF TATE

24 май 2025 : 		 Какой лучший совет дали GEOFF TATE?

22 мар 2025 : 		 GEOFF TATE открыл тур

5 мар 2025 : 		 GEOFF TATE о сохранении голоса

27 фев 2025 : 		 GEOFF TATE: «Видел я бывших, они и так довольны»

16 фев 2025 : 		 GEOFF TATE об участии в HEAR 'N AID
GEOFF TATE о вокальном диапазоне



GEOFF TATE в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как он обнаружил свой вокальный диапазон в ранние годы:

«Ну, свой вокальный диапазон я открыл довольно рано. У моего друга была группа, и им нужно было место для репетиций. А я как раз остался присматривать за домом бабушки, пока она была в отпуске. Мне было лет 18, и я, по сути, пригласил группу репетировать у неё дома всё лето — довольно безумная идея, если честно. В общем, они играли в её гостиной, и дом постепенно превратился в настоящую “базу” группы. Она время от времени звонила и спрашивала: “Ну как там мой дом? Всё в порядке?” А я: “Да всё отлично, бабуль, всё прекрасно, не переживай”. [Смеётся]

В какой-то момент вокалист у них серьёзно заболел и не мог петь. И гитарист мне говорит: “Слушай, я слышал, как ты поёшь в другой комнате. У тебя хороший голос. И ты можешь петь Rush. А мы как раз хотим играть много Rush, хотим разучить альбом 2112, который только вышел. Ты это вытянешь”. Я отвечаю: “Да без проблем, спою”. Так я и начал петь с ними.

И тогда я понял, что могу петь очень высоко — как Geddy Lee, и при этом могу брать очень низкие ноты — как Joe Cocker. То есть я просто это открыл, пробуя петь разные песни. И с тех пор просто продолжаю над этим работать».

Tate также рассказал о том, как изменилась музыкальная индустрия за последние четыре десятилетия — особенно на фоне того, что всё больше артистов выбирают независимый путь и записываются в домашних студиях вместо работы с лейблами:

«Сейчас всё вообще по-другому. Абсолютно всё. Все коммерческие платформы изменились. Способы распространения музыки изменились, то, как мы её слушаем, — тоже. С появлением вот этих маленьких штуковин [наушников] всё сильно поменялось, потому что они звучат настолько хорошо. Технологии дошли до такого уровня, что люди теперь носят их постоянно. Занимаются своими делами — и всё время что-то слушают: музыку, подкасты, новости, разговаривают по телефону. У них постоянно что-то в ухе. Такой сейчас мир. И мы тоже стараемся делать музыку с учётом этих технологических реалий.

Если послушать, например, старый альбом вроде Operation: Mindcrime от Queensrÿche — он вышел в 1988 году, один из самых первых цифровых альбомов вообще, кажется, чуть ли не в первой пятёрке — то по сегодняшним меркам он звучит, ну, скажем так, довольно архаично. Просто потому, что технологии записи за это время ушли невероятно далеко вперёд. Бас, низкие частоты, которые мы сегодня можем слышать и использовать, — это просто космос по сравнению с тем, что было в 1988-м. Тогда аналогово-цифровые преобразователи только-только появлялись. А сейчас — не знаю, уже версия 22, наверное. Всё изменилось. Кардинально изменилось».




