сегодня



SKID ROW сократили список претендентов



Басист SKID ROW Rachel Bolan в новом интервью рассказал о том, как продвигаются дела с поиском нового вокалиста:



«Мы в значительной степени сосредоточены на нескольких кандидатах. Мы еще не приняли решения, ведь никуда не спешим. Мы не торопимся, потому что можем позволить себе такую роскошь прямо сейчас. Нам не нужно спешить. У нас не запланировано никаких туров. У нас нет ничего подобного. Так что тем временем [гитарист SKID ROW] Snake [Dave Sabo] и я собирались вместе и сочиняли музыку. Scotti [Hill, гитарист SKID ROW] и я сочиняли музыку. Этим и занимаемся. Мы делаем это, готовясь к тому, что если завтра найдем вокалиста, то сможем пойти в студию или начать репетировать. Но, да, у нас есть несколько парней на примете, но, как я уже сказал, мы не будем принимать поспешных решений».







+0 -0



просмотров: 145

