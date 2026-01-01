Гитарист SAVATAGE: «Наши шоу в 2025 прошли на ура!»



CHRIS CAFFERY в недавнем интервью спросили, какой был отклик поклонников на выступления коллектива в 2025 году в Южной Америке и Европе:



«Всё было просто невероятно. И, честно говоря, получилось даже лучше, чем я мог рассчитывать. Я-то надеялся просто на то, что всё пройдёт на хорошем уровне — что люди будут рады нашему возвращению, примут его и захотят продолжения. Но всё вышло вообще за пределы ожиданий — и это очень круто. Люди были в полном восторге. И появилось столько новых фанатов, которые раньше вообще не имели шанса увидеть нас вживую. А кто-то из старых приходит на концерты уже со своими детьми — кому 14, кому уже за двадцать, учитывая, сколько времени прошло с тех пор, как мы играли. И эти дети никогда раньше не видели SAVATAGE. Так что теперь мы знакомимся уже с целыми семьями, которые приводят их на концерты.



Думаю, ключевой момент в том, что мы реально впахали как следует, чтобы группа звучала максимально слаженно, чтобы всё было сыграно чётко, чтобы мы сами были в форме, когда выходим на сцену, и выкладывались по полной. И те фанаты, которые раньше ходили на наши концерты и рассказывали своим друзьям, которые вообще не знали о SAVATAGE: “Вы обязаны увидеть эту группу вживую”, — мне кажется, мы оправдали их воспоминания. Они были реально счастливы. И когда они приводили с собой друзей, семью — они могли сказать: “Ну вот, я же говорил”. Мы никого не подвели. И, уверен, самих себя тоже.



Я просто хотел сыграть максимально хорошо, как только могу. И я реально заморочился — буквально до копейки, до мелочей — разбирал соло Крисса даже больше, чем раньше. Раньше я просто играл их, держал в голове, старался запомнить как можно точнее. А в этот раз я прям раскладывал всё по полочкам — отдельные лики, нюансы, даже песни, которые я вообще никогда раньше не играл. Думаю, дело либо в том, сколько времени прошло с тех пор, как я впервые сыграл песню SAVATAGE, либо просто в том, что я стал старше и лучше. Я даже отправлял записи того, как играю это всё, Zak'y Stevens'y и остальным, и они такие: “Это звучит один в один”. А я им: “Я эту песню вообще никогда раньше не играл”. Так что есть треки SAVATAGE, которые я играл впервые — и сразу беру лид, или те, что играл 20 лет назад — и сейчас играю их уже совсем по-другому. И это “по-другому” оказывается как раз максимально правильным. [смеётся] Так что я не знаю — это я просто стал лучше или иногда кто-то “сверху” чуть направляет. Думаю, и то, и другое».



Отвечая на вопрос, сыграет ли текущий состав SAVATAGE снова в США, Caffery сказал:



«Да, думаю, сыграем. Сейчас главное — радоваться, что мы вообще вернулись. Я пытаюсь донести это до американских фанатов: вы понимаете, что именно Европа и Южная Америка вытащили всё это из небытия? Теперь, когда вы видите, что мы играем там, не надо расстраиваться, что мы пока не у вас. Если бы такой же спрос был изначально или раньше, первые концерты могли бы быть в США. Но получилось так, как получилось. Сейчас мы просто хотим сделать всё правильно. Мы не хотим приезжать и делать что-то на полшишечки — ни по части продакшена, ни по части самих выступлений. Мы не хотим компромиссов, чтобы потом кто-то сказал: “Ну да, видел их… нормально”. Нет, мы хотим сделать всё так, чтобы это реально работало. Мы перебираем разные варианты, идеи. Я знаю, что нас уже звали на фестивали, где-то даже хедлайнерами. Мы всё это прорабатываем. Это точно случится — просто я не знаю, когда и как. И, как обычно, я узнаю об этом последним. [смеётся] Всегда так. В прошлом году было то же самое: “О, круто, что вы снова играете на Rockwave в Греции”. Я такой: “Мы что, там играем?” Люди в Греции знали раньше меня. И в США тоже будет так — кто-то скажет: “Слышал, вы играете там-то”, а я: “Серьёзно?” Так оно и работает.



Я хочу играть везде, где только можно. И, как я уже говорил, надеюсь, никакие мировые обстоятельства не сорвут наши планы. Держу кулаки и надеюсь на лучшее».



После того как интервьюер заметил, что европейская публика часто воспринимает рок и металл «на другой волне», Caffery согласился:



«Я обожаю играть в Америке, но у нас тут слишком много всего происходит, и для многих музыка становится просто частью общего фона. А в Европе и Южной Америке — особенно в странах, где жизнь не такая перегруженная — музыка занимает куда более значимое место. Когда ты играешь для такой публики, ты как будто закрываешь сразу десять “пустот”, которые в Америке заполняются другими событиями. У нас музыка — это одна из десяти активностей на выходные. А для них — это главное событие. Это их главный способ выплеснуть всё. И ты это чувствуешь на концерте. Это невозможно отрицать.



Это не значит, что в США нет крутых зрителей — есть, и всегда были. Но даже здесь, если ты попадаешь в какие-то более отдалённые места, не мегаполисы, где нет больших арен и спортивных команд — там публика просто с ума сходит. Реально. И ты это чувствуешь. Но европейские фестивали — это вообще отдельная история. Это надо видеть своими глазами, словами это не передать. Это как шоу TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA — можно сколько угодно рассказывать, но пока не увидишь, не поймёшь. Но, как я уже сказал, и в Южной Америке тоже куча потрясающих событий имеет место быть. И в Штатах сейчас тоже появляется всё больше отличных фестивалей».







