Лидер METAL CHURCH написал музыку к фильму



KURDT VANDERHOOF в недавнем интервью рассказал о своем опыте работы над музыкой для фильма — он стал автором саундтрека к документальной ленте о легендарном BMX-райдере Eddie Fiola:



«Да, да. Я это сделал. Это был мой первый саундтрек. Было очень круто, и я бы хотел заниматься этим ещё, потому что это совершенно другой подход к созданию музыки — ты делаешь её под совершенно другую задачу. Так что мне понадобилось время, чтобы перестроить голову под это. Но да, я это сделал, и это был действительно отличный опыт. По-моему, фильм уже показывали на паре фестивалей — не вспомню сейчас названия — и, насколько я слышал, он скоро выйдет в релиз».



Говоря о Eddie Fiola, одном из самых известных BMX-райдеров в истории, Vanderhoof отметил:



«Честно, я узнал о нём только когда получил эту работу — до этого я вообще ничего о нём не знал. Но в процессе я погрузился в его историю. И, да, в своей сфере он, конечно, серьёзная фигура. Для людей из этой тусовки — скейтборд, BMX — он, как я понял, настоящая легенда. Так что для меня это был ещё и обучающий опыт. Было круто узнать всю его историю — как он начинал, как ломал себе все кости, пытаясь научиться “летать” и делать трюки. Я тогда подумал: “Чувак, он гораздо круче меня”.



Я бы так не смог — даже в детстве. Но это было впечатляюще. Очень интересно».



Отвечая на вопрос, как ему вообще досталась эта работа, Kurdt сказал:



«Парень, который снял этот фильм, связался со мной несколько лет назад — он хотел сделать документалку про METAL CHURCH. Он пришёл на один из наших концертов, и мы там познакомились. Он рассказывал про эту идею, а я сказал: “Слушай, я как раз всегда хотел попробовать писать музыку для кино, мне это очень интересно”. Он уже делал другие документальные фильмы и подобные проекты, так что мы просто остались на связи. А потом появился этот фильм, и он предложил: “Почему бы тебе не попробовать?” Ну я и попробовал. Он был фанатом METAL CHURCH, пришёл на концерт — так мы и подружились. И сейчас, кстати, мы снова обсуждаем идею документалки».



На вопрос о том, пришлось ли ему по-другому подходить к написанию музыки для фильма по сравнению с альбомами METAL CHURCH, Vanderhoof ответил:



«О да — ещё как. Потому что тут дело не в самой музыке — музыка здесь на втором плане, за исключением редких моментов. Иногда она выходит вперёд, становится громче, но потом снова уходит назад. То есть задача — создавать атмосферу. И да, мне понадобилось время, чтобы это уложить в голове. Сначала я писал вещи так, как привык — и они просто не работали в этом контексте. Поэтому мне понадобилось время, чтобы попасть в нужный ритм.



Но это было круто. Мне это очень понравилось. Это был вызов, и он заставил меня быть более креативным, пробовать другие подходы. Так что, да, я в полном восторге от этого опыта — он реально очень ценный. Я многому научился и узнал, как всё устроено в киноделе».







