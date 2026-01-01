Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
*ХХVIII: Это еще праздник или уже нет? 71
*ROGER WATERS ответил на критику вокалиста DISTURBED 50
*IRON MAIDEN введут в ЗСРнР 35
*RONNIE ROMERO: «Я даже трубку не возьму, если это будет YNGW... 30
*ANETTE OLZON о временах в NIGHTWISH 23
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
[= ||| все новости группы



*

Metal Church

*



21 апр 2026 : 		 Лидер METAL CHURCH написал музыку к фильму

6 апр 2026 : 		 Лидер METAL CHURCH отрицает, что бывшие члены ничего не знали

1 апр 2026 : 		 MARC LOPES не жалеет, что был METAL CHURCH, но...

26 мар 2026 : 		 KURDT VANDERHOOF о новом составе METAL CHURCH

18 фев 2026 : 		 Гитарист METAL CHURCH: «С бывшими я ругаться не буду»

13 фев 2026 : 		 Новое видео METAL CHURCH

9 фев 2026 : 		 Новый альбом METAL CHURCH выйдет весной

13 янв 2026 : 		 Бывший барабанщик METAL CHURCH: «Marc прав, группа и правда всратое шапито»

13 янв 2026 : 		 Лидер METAL CHURCH ответил бывшему

13 янв 2026 : 		 Бывший вокалист METAL CHURCH: «Ну и хрень же сотворилась!»

12 дек 2025 : 		 Как DAVID ELLEFSON оказался в METAL CHURCH

2 дек 2025 : 		 Лидер METAL CHURCH о новом составе

22 ноя 2025 : 		 DAVID ELLEFSON, KEN MARY и BRIAN ALLEN в METAL CHURCH

1 май 2025 : 		 Бокс-сет METAL CHURCH выйдет летом

28 янв 2025 : 		 Вокалист METAL CHURCH о статусе группы: «Без понятия»

2 июн 2024 : 		 Концертный релиз METAL CHURCH выйдет летом

30 янв 2024 : 		 Вокалист METAL CHURCH пояснил за отмену

23 янв 2024 : 		 METAL CHURCH отменили все концерты в 2024

22 дек 2023 : 		 METAL CHURCH готовят «нечто клёвое»

10 дек 2023 : 		 Вокалист METAL CHURCH о политических взглядах

3 дек 2023 : 		 METAL CHURCH планируют запись альбома

23 ноя 2023 : 		 Специальный винил от METAL CHURCH

4 окт 2023 : 		 Видео с выступления METAL CHURCH

4 сен 2023 : 		 Гитарист METAL CHURCH: «Я ненавижу блэк-металл, сатанизм, скриминг — для меня это мусор...»

16 авг 2023 : 		 Видео с выступления METAL CHURCH

5 июл 2023 : 		 Видео с выступления METAL CHURCH
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Лидер METAL CHURCH написал музыку к фильму



zoom
KURDT VANDERHOOF в недавнем интервью рассказал о своем опыте работы над музыкой для фильма — он стал автором саундтрека к документальной ленте о легендарном BMX-райдере Eddie Fiola:

«Да, да. Я это сделал. Это был мой первый саундтрек. Было очень круто, и я бы хотел заниматься этим ещё, потому что это совершенно другой подход к созданию музыки — ты делаешь её под совершенно другую задачу. Так что мне понадобилось время, чтобы перестроить голову под это. Но да, я это сделал, и это был действительно отличный опыт. По-моему, фильм уже показывали на паре фестивалей — не вспомню сейчас названия — и, насколько я слышал, он скоро выйдет в релиз».

Говоря о Eddie Fiola, одном из самых известных BMX-райдеров в истории, Vanderhoof отметил:

«Честно, я узнал о нём только когда получил эту работу — до этого я вообще ничего о нём не знал. Но в процессе я погрузился в его историю. И, да, в своей сфере он, конечно, серьёзная фигура. Для людей из этой тусовки — скейтборд, BMX — он, как я понял, настоящая легенда. Так что для меня это был ещё и обучающий опыт. Было круто узнать всю его историю — как он начинал, как ломал себе все кости, пытаясь научиться “летать” и делать трюки. Я тогда подумал: “Чувак, он гораздо круче меня”.

Я бы так не смог — даже в детстве. Но это было впечатляюще. Очень интересно».

Отвечая на вопрос, как ему вообще досталась эта работа, Kurdt сказал:

«Парень, который снял этот фильм, связался со мной несколько лет назад — он хотел сделать документалку про METAL CHURCH. Он пришёл на один из наших концертов, и мы там познакомились. Он рассказывал про эту идею, а я сказал: “Слушай, я как раз всегда хотел попробовать писать музыку для кино, мне это очень интересно”. Он уже делал другие документальные фильмы и подобные проекты, так что мы просто остались на связи. А потом появился этот фильм, и он предложил: “Почему бы тебе не попробовать?” Ну я и попробовал. Он был фанатом METAL CHURCH, пришёл на концерт — так мы и подружились. И сейчас, кстати, мы снова обсуждаем идею документалки».

На вопрос о том, пришлось ли ему по-другому подходить к написанию музыки для фильма по сравнению с альбомами METAL CHURCH, Vanderhoof ответил:

«О да — ещё как. Потому что тут дело не в самой музыке — музыка здесь на втором плане, за исключением редких моментов. Иногда она выходит вперёд, становится громче, но потом снова уходит назад. То есть задача — создавать атмосферу. И да, мне понадобилось время, чтобы это уложить в голове. Сначала я писал вещи так, как привык — и они просто не работали в этом контексте. Поэтому мне понадобилось время, чтобы попасть в нужный ритм.

Но это было круто. Мне это очень понравилось. Это был вызов, и он заставил меня быть более креативным, пробовать другие подходы. Так что, да, я в полном восторге от этого опыта — он реально очень ценный. Я многому научился и узнал, как всё устроено в киноделе».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 41

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом