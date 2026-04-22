21 апр 2026



ANDREAS KISSER: «Будет ли SEPULTURA играть после финального тура? Ну а почему бы и нет...»



ANDREAS KISSER в недавнем интервью спросили, существует ли возможность проведения концерта-воссоединения с участниками группы через несколько лет после завершения их текущего «прощального» тура:



«Я ничего не исключаю. Не имеет значения, будет ли уход навсегда или мы вернёмся. Главное, что мы остановимся сейчас. Нам нужен отдых, и мы уже всё организовали. Нам нужно время, чтобы посмотреть в другом направлении.



SEPULTURA не исчезнет. MOTÖRHEAD живее всех живых... К сожалению, они не гастролируют, но MOTÖRHEAD будут с нами навсегда. Так что мы будем исследовать разные территории. А будущее — мы будем решать, когда оно наступит. Возможности всегда открыты. Не думаю, что у нас хватит сил на восемь прощальных туров, но кто знает? [Смеётся]. Посмотрите на другие группы, которые объявляли о прощальных турах, а потом возвращались или продолжали гастролировать, например SCORPIONS, посмотрите на Оззи, посмотрите на KISS, MÖTLEY CRÜE, SLAYER и так далее. Можно отдохнуть и потом немного погастролировать. Это очень полезно, потому что показывает, что искусство на самом деле не связано с какими-то стереотипами о том, каким ты должен быть в глазах других».



Andreas также рассказал о предыдущем заявлении о том, что группа готовит концертный альбом в честь своей последней серии концертов. Музыканты записывают 40 песен в 40 разных городах для того, что, по словам Andreas'a и его коллег по группе, станет масштабной подборкой лучших, самых энергичных моментов группы на сцене.



«Да, мы всё ещё работаем над этим. Мы всё ещё ездим по городам, записываемся. У нас есть новый EP, песни из которого мы также исполняем вживую. Но это дело следующего года. Мы хотели бы остановить всё, чем мы занимаемся, чтобы насладиться тем, что мы делаем. Но мы записываем каждый концерт с тех пор, как Greyson [Nekrutman] j присоединился к группе в начале 2024 года. И у нас много материала. Это будет потрясающий проект. Мы также не хотим торопиться, чтобы выпустить что-то действительно особенное, например, винил, в духе старой школы KISS "Alive II", с фотографиями и тому подобным. Очень естественно, в отличие от того, чтобы размещать всё в Интернете.



Я помню, как слушал концертные альбомы MOTÖRHEAD, IRON MAIDEN или KISS и просто представлял себе, сидя в наушниках, что я на концерте. И я не представлял, что я на сцене, я представлял, что присутствую на концерте, потому что у нас в Бразилии не было выступлений и концертов. Воображение — это мощный инструмент для создания атмосферы, для исполнения своих мечтаний. Я только представлял себе всё это, и это привело меня туда, где я нахожусь сегодня. Поэтому я думаю, что нам нравятся попытки вернуть эту атмосферу, поскольку винил вернулся с полной силой. Кто бы мог подумать? Винил почти исчез, это было делом прошлого, а теперь он вернулся с полной силой во времена искусственного интеллекта. Так что у нас есть надежда. Это нечто естественное и человеческое, более связанное с чем-то реальным».







