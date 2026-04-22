Новости
*ХХVIII: Это еще праздник или уже нет? 72
*ROGER WATERS ответил на критику вокалиста DISTURBED 50
*IRON MAIDEN введут в ЗСРнР 35
*RONNIE ROMERO: «Я даже трубку не возьму, если это будет YNGW... 30
*ANETTE OLZON о временах в NIGHTWISH 24
*ХХVIII: Это еще праздник или уже нет? 72
*ROGER WATERS ответил на критику вокалиста DISTURBED 50
*IRON MAIDEN введут в ЗСРнР 35
*RONNIE ROMERO: «Я даже трубку не возьму, если это будет YNGW... 30
*ANETTE OLZON о временах в NIGHTWISH 24
21 апр 2026 : 		 ANDREAS KISSER: «Будет ли SEPULTURA играть после финального тура? Ну а почему бы и нет...»

17 апр 2026 : 		 GREYSON NEKRUTMAN: «Разве я мог сказать SEPULTURA нет?»

2 апр 2026 : 		 Новая песня SEPULTURA

26 мар 2026 : 		 SEPULTURA будет играть только песни времен Derrick'a Green'a

24 мар 2026 : 		 SEPULTURA исполнила новую песню

27 фев 2026 : 		 Новая песня SEPULTURA

17 фев 2026 : 		 Барабанщик SEPULTURA дает советы молодым

30 янв 2026 : 		 SEPULTURA готовят ЕР

17 дек 2025 : 		 Финальный европейский тур SEPULTURA

25 ноя 2025 : 		 Финальное европейское шоу SEPULTURA пройдет летом

10 ноя 2025 : 		 Видео от барабанщика SEPULTURA

24 окт 2025 : 		 Концертное видео SEPULTURA'96

6 окт 2025 : 		 GREYSON NEKRUTMAN остается в SEPULTURA

31 авг 2025 : 		 SEPULTURA выпустит 4 новые песни в 2026

16 авг 2025 : 		 Басист SEPULTURA хвалит нового ударника

1 июл 2025 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Цель артиста — побуждать себя делать сложные вещи»

26 май 2025 : 		 Гитарист SEPULTURA ответил бывшему

10 апр 2025 : 		 MAX CAVALERA о конце SEPULTURA

8 апр 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления SEPULTURA

27 мар 2025 : 		 SEPULTURA будет колесить до конца 26

1 фев 2025 : 		 Лидер SEPULTURA хочет братьев

28 янв 2025 : 		 Документальный фильм о концерте SEPULTURA в Чили в 2003

7 янв 2025 : 		 Лидер SEPULTURA: «Мы были удивлены, что Eloy ушел»

11 дек 2024 : 		 Лидер SEPULTURA о прощальном туре

30 ноя 2024 : 		 Лидер SEPULTURA: «Мы отлично проводим время в туре!»

12 ноя 2024 : 		 Лидер SEPULTURA: «Давайте уважать смерть»
|||| 21 апр 2026

ANDREAS KISSER: «Будет ли SEPULTURA играть после финального тура? Ну а почему бы и нет...»



ANDREAS KISSER в недавнем интервью спросили, существует ли возможность проведения концерта-воссоединения с участниками группы через несколько лет после завершения их текущего «прощального» тура:

«Я ничего не исключаю. Не имеет значения, будет ли уход навсегда или мы вернёмся. Главное, что мы остановимся сейчас. Нам нужен отдых, и мы уже всё организовали. Нам нужно время, чтобы посмотреть в другом направлении.

SEPULTURA не исчезнет. MOTÖRHEAD живее всех живых... К сожалению, они не гастролируют, но MOTÖRHEAD будут с нами навсегда. Так что мы будем исследовать разные территории. А будущее — мы будем решать, когда оно наступит. Возможности всегда открыты. Не думаю, что у нас хватит сил на восемь прощальных туров, но кто знает? [Смеётся]. Посмотрите на другие группы, которые объявляли о прощальных турах, а потом возвращались или продолжали гастролировать, например SCORPIONS, посмотрите на Оззи, посмотрите на KISS, MÖTLEY CRÜE, SLAYER и так далее. Можно отдохнуть и потом немного погастролировать. Это очень полезно, потому что показывает, что искусство на самом деле не связано с какими-то стереотипами о том, каким ты должен быть в глазах других».

Andreas также рассказал о предыдущем заявлении о том, что группа готовит концертный альбом в честь своей последней серии концертов. Музыканты записывают 40 песен в 40 разных городах для того, что, по словам Andreas'a и его коллег по группе, станет масштабной подборкой лучших, самых энергичных моментов группы на сцене.

«Да, мы всё ещё работаем над этим. Мы всё ещё ездим по городам, записываемся. У нас есть новый EP, песни из которого мы также исполняем вживую. Но это дело следующего года. Мы хотели бы остановить всё, чем мы занимаемся, чтобы насладиться тем, что мы делаем. Но мы записываем каждый концерт с тех пор, как Greyson [Nekrutman] j присоединился к группе в начале 2024 года. И у нас много материала. Это будет потрясающий проект. Мы также не хотим торопиться, чтобы выпустить что-то действительно особенное, например, винил, в духе старой школы KISS "Alive II", с фотографиями и тому подобным. Очень естественно, в отличие от того, чтобы размещать всё в Интернете.

Я помню, как слушал концертные альбомы MOTÖRHEAD, IRON MAIDEN или KISS и просто представлял себе, сидя в наушниках, что я на концерте. И я не представлял, что я на сцене, я представлял, что присутствую на концерте, потому что у нас в Бразилии не было выступлений и концертов. Воображение — это мощный инструмент для создания атмосферы, для исполнения своих мечтаний. Я только представлял себе всё это, и это привело меня туда, где я нахожусь сегодня. Поэтому я думаю, что нам нравятся попытки вернуть эту атмосферу, поскольку винил вернулся с полной силой. Кто бы мог подумать? Винил почти исчез, это было делом прошлого, а теперь он вернулся с полной силой во времена искусственного интеллекта. Так что у нас есть надежда. Это нечто естественное и человеческое, более связанное с чем-то реальным».




КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

22 апр 2026
Altair21
Ну бабло потребуется дополнительное конечно играть будут)
22 апр 2026
Orgik
Лицемеры
