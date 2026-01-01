20 апр 2026



Гитарист DIMMU BORGIR: «Для новой пластинки мы собрали отличные песни»



Sven "Silenoz" Kopperud в недавнем интервью поговорил о будущей пластинке DIMMU BORGIR "Grand Serpent Rising", релиз которой намечен на 22 мая на Nuclear Blast Records.В частности, по поводу собственных ожиданий от этого релиза, он сказал:



«Конечно, у тебя есть определённые ожидания — как ты хочешь, чтобы публика это приняла. Но в конечном счёте мы сами в это верим и чувствуем, что сделали набор действительно сильных песен — по сути, именно это и есть новый альбом. Выдержит ли он проверку временем и станет ли одним из наших лучших — посмотрим. Но свою задачу мы выполнили: записали ещё одну хорошую, качественно звучащую пластинку.



Мне кажется, особенно предыдущий альбом — “Eonian” (2018), да и новый, возможно, ещё больше — работает так: что-то цепляет сразу, а что-то требует времени. И это, как правило, признак по-настоящему сильной записи. Бывают альбомы, которые заходят мгновенно и остаются великими и через 15–20 лет, но всё упирается в сочетание того, что ты ожидаешь, хочешь и нуждаешься получить от артиста. Новый релиз — это всегда субъективная вещь, правда? Так что он неизбежно разочарует многих — ещё до того, как они его услышат. Такие уж сейчас времена».



На вопрос о давлении "создать нечто особенное в этот раз", Silenoz ответил:



«Может прозвучать самоуверенно, но, если какое-то давление и есть, то это то давление, которое мы сами на себя оказываем, а не что-то извне. Конечно, спустя столько лет, десятилетий в группе и после стольких альбомов, где-то на задворках сознания это всё равно сидит — даже если ты об этом постоянно не думаешь — мысль о том, что ты хочешь, чтобы аудитория и фанаты одобрили то, во что ты вложил столько часов и столько энергии. Но в конечном счёте — вот сейчас я с тобой разговариваю, ещё до того, как альбом вообще вышел (релиз намечен на 22 мая) — он уже во многом успешен, потому что мы сделали то, что собирались: собрали сильный альбом из хороших песен и сделали это по-своему, не идя ни на какие компромиссы. И уже одно это вызывает у меня чувство гордости. А, конечно, “лайк”, одобрение, любовь людей и то, что они придут на концерты — это уже бонус. Это, по сути, сливки с торта».



Silenoz также подробно остановился на процессе «убивать своих любимцев» (killing your darlings):



«Это ключевой момент, когда в тебе просыпается продюсер, и тебе приходится — как бы больно это ни было — отодвинуть эго в сторону и посмотреть на всё со стороны, увидеть песни как единое целое, как главу, по сути. И представь себе все те крутые куски, все отличные идеи, музыкальные и текстовые, которые в итоге не попали на альбом. Процент того, что в итоге вошло в пластинку, гораздо меньше по сравнению с тем материалом, который у нас был. И, конечно, это удар по самолюбию — в том смысле, что да, у каждого из нас есть фрагменты, над которыми мы работали часами, и в итоге они не попадают на альбом, потому что не готовы стать частью песни или композиции. Это по-прежнему отличный материал, но он отправляется “на полку” — до лучших времён, возможно. Кто знает? Это просто часть жизни артиста и творческого человека — ты должен чем-то жертвовать, чтобы прийти к конечной цели, которой является завершение альбома.



И, конечно, когда у тебя нет жёсткого дедлайна по записи и всему остальному, процесс может растягиваться, потому что тебе кажется: “Ну, у нас ещё есть время, можно ещё поработать над этим”. Но в этот раз мы приняли решение: “Ладно, материала уже достаточно. Давайте сосредоточимся на нём, срежем лишнее, подчистим всё ненужное и забронируем студию, чтобы у нас был конкретный временной коридор”. Это как раз и есть сложная часть — когда у тебя нет чёткого дедлайна».



Запись “Grand Serpent Rising” снова проходила в Гётеборге с продюсером Fredrik Nordström, известным по работе над классическими альбомами DIMMU BORGIR — “Puritanical Euphoric Misanthropia” и “Death Cult Armageddon”. На вопрос о том, что именно Nordström привнёс в этот раз, Silenoz ответил:



«Если говорить в целом, думаю, я могу сказать за всех продюсеров, с которыми мы работали за эти годы: у них у всех есть одно общее — они стараются выжать из нас максимум. И у них это получается, потому что никаких коротких путей тут нет. Мы приходим в студию максимально подготовленными. У нас есть демо каждой песни, проработанное до мельчайших деталей, которые мы считаем важными для звучания. Поэтому нам проще видеть общую картину ещё до начала основной записи, которая, по сути, является перезаписью — потому что нужно записать живые барабаны вместо запрограммированных, с которыми мы работали на этапе демо, а также заново записать и отстроить гитары, клавиши, вокал, лиды и всё остальное.



Но у нас уже есть демо, поэтому мы знаем, какие моменты в каждой песне должны быть на переднем плане. И, думаю, Fredrik был очень впечатлён и благодарен за то, что мы приходим настолько подготовленными. И это, конечно, результат того, что мы даём себе столько времени, сколько нужно, чтобы всё довести до конца. В каком-то смысле альбом для нас уже “готов” до начала записи с Fredrik'ом — потому что мы живём с этими песнями много лет. Некоторые из них появились ещё в 2018–2019 годах. Поэтому для нас студия — это, по сути, просто этап, где мы всё перезаписываем и получаем полноценное продакшн-звучание.



В этом смысле у Fredrik'a нет влияния на структуру песен, но он всегда может предложить решение — как подчеркнуть какую-то идею или деталь, и мы пробуем это в миксе: “А что если вот так?” — и иногда это срабатывает. Но пространства для импровизации на стадии записи очень мало, потому что мы уже столько времени прожили с этими песнями, столько раз их разбирали, перекраивали, перекручивали, редактировали куски туда-сюда… Так что когда мы заходим в студию, мы полностью сосредоточены именно на исполнении, а не на том, чтобы что-то менять в самих песнях».



Говоря о многолетнем сотрудничестве с вокалистом Stian'ом "Shagrath" Thoresen'ом, с которым он основал DIMMU BORGIR в 1993 году, Silenoz отметил:



«Это не всегда просто. И я думаю, что ничего по-настоящему великого не рождается из лёгких решений или простых дорог. Это требует огромной решимости, концентрации, упрямства и умения оказываться в нужное время в нужном месте — причём не один раз. На самом деле, нужно оказываться в нужное время и в нужном месте каждый раз. [смеётся] И нужно работать.



Если посмотреть на успешные группы — представь, сколько раз они терпели неудачи. Просто это не видно. Люди видят только успех. Думаю, у нас с Shagrath'ом одинаковый уровень решимости и чувства ответственности за то, что мы создали. Мы были здесь с самого начала, и мы до сих пор одинаково заряжены. Мы, безусловно, очень разные люди во многом, но у нас есть и общее — и это идёт на пользу группе и музыке. И, вопреки распространённому мнению, мы чаще соглашаемся, чем не соглашаемся. [смеётся] И я горжусь тем, что, несмотря на разногласия — а они должны быть, если ты столько лет вместе — мы по-прежнему на одной волне, когда дело касается действительно важных вещей».



В завершение он добавил:



«В конечном счёте это ощущение до сих пор такое же, как в самом начале, потому что мы делаем это, потому что хотим, а не потому что обязаны. И это огромная разница. Если бы мы делали это потому, что “надо”, мы бы выпускали альбом каждые два года — это бы лучше отражалось на банковском счёте, и это было бы хорошим поводом чаще ездить в туры. Но это не так. Мы делаем это, потому что любим создавать искусство. И да, мы любим тратить на работу столько времени, сколько нужно — это точно.



Чтобы создать по-настоящему сильный результат, нужно жертвовать. И люди даже близко не представляют, что на самом деле значит слово “жертва”. Думаю, в этом и есть основная фишка».







+0 -1



просмотров: 123

