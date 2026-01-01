Гитарист DIMMU BORGIR: «Для новой пластинки мы собрали отличные песни»

|
|
|
все новости группы
|
Норвегия
18 июл 2022 :
|
DEMI LOVATO — о том, как она побывала на концерте DIMMU BORGIR
19 мар 2022 :
|
Демонстрационное видео DIMMU BORGIR
4 янв 2021 :
|
SILENOZ — о новом альбоме DIMMU BORGIR
27 дек 2020 :
|
Гитарист DIMMU BORGIR — о новом альбоме
24 ноя 2020 :
|
Гитарист DIMMU BORGIR — о том, почему группа стала меньше гастролировать
17 окт 2020 :
|
Профессиональное видео с выступления DIMMU BORGIR
8 май 2020 :
|
Гитарист DIMMU BORGIR: «Мы не самая гастролирующая команда»
29 янв 2020 :
|
Гитарист DIMMU BORGIR: «Надеюсь, новый альбом выйдет быстрее прошлого»
27 май 2019 :
|
Песня DIMMU BORGIR появилась в видеоигре
14 авг 2018 :
|
Гитарист DIMMU BORGIR уверен, что новый альбом выйдет быстрее, чем предыдущий
29 май 2018 :
|
DIMMU BORGIR нашли басиста
6 май 2018 :
|
Рассказ о бокс-сете DIMMU BORGIR
12 апр 2018 :
|
Трейлер нового альбома DIMMU BORGIR
5 апр 2018 :
|
Трейлер нового альбома DIMMU BORGIR
30 мар 2018 :
|
Новое видео DIMMU BORGIR
23 фев 2018 :
|
Новое видео DIMMU BORGIR
2 фев 2018 :
|
Гитарист DIMMU BORGIR о новом альбоме
26 янв 2018 :
|
Обложка нового альбома DIMMU BORGIR
25 дек 2017 :
|
Носки исполняют DIMMU BORGIR
19 дек 2017 :
|
DIMMU BORGIR издадут новую песню на виниле
17 дек 2017 :
|
Винилы DIMMU BORGIR выйдут зимой
24 ноя 2017 :
|
Новый альбом DIMMU BORGIR выйдет в начале 2018
25 май 2017 :
|
Вокалист DIMMU BORGIR: «Мне жаль тех, кто видел нас лишь на YouTube»
15 май 2017 :
|
Вокалист DIMMU BORGIR о новом альбоме
21 апр 2017 :
|
Фрагмент нового DVD DIMMU BORGIR
13 апр 2017 :
|
Трейлер нового DVD DIMMU BORGIR
8 апр 2017 :
|
Рассказ о концертном релизе DIMMU BORGIR
4 апр 2017 :
|
DIMMU BORGIR завершают работу над брутальным и симфоническим альбомом
1 апр 2017 :
|
Фрагмент нового DVD DIMMU BORGIR
31 мар 2017 :
|
DIMMU BORGIR завершают работу над альбомом
16 мар 2017 :
|
Трейлер нового DVD DIMMU BORGIR
3 мар 2017 :
|
Трейлер нового DVD DIMMU BORGIR
17 фев 2017 :
|
Фрагмент нового DVD DIMMU BORGIR
24 янв 2017 :
|
DIMMU BORGIR работают с хором
12 янв 2017 :
|
Новый релиз DIMMU BORGIR выйдет весной
5 сен 2016 :
|
Переиздание DIMMU BORGIR отложено
29 июл 2016 :
|
Переиздание DIMMU BORGIR выйдет осенью
11 апр 2016 :
|
DIMMU BORGIR продлили контракт с NUCLEAR BLAST
31 окт 2015 :
|
DIMMU BORGIR: Видео из студии
7 мар 2015 :
|
DIMMU BORGIR готовят новый альбом
7 дек 2014 :
|
Гитарист DIMMU BORGIR о новом альбоме группы
6 окт 2014 :
|
DVD DIMMU BORGIR выйдет в 2015 году
1 окт 2014 :
|
Гитарист DIMMU BORGIR: "У нас не так много материала для нового альбома"
5 авг 2014 :
|
Видео с выступления DIMMU BORGIR
4 июл 2014 :
|
Новый альбом DIMMU BORGIR выйдет не раньше следующего года
3 июн 2014 :
|
Видео с выступления DIMMU BORGIR
2 июн 2014 :
|
Гитарист DIMMU BORGIR о новом альбоме
14 апр 2014 :
|
SILENOZ и NORTHERN NIGHT CLOTHING объединили усилия
28 ноя 2013 :
|
Немецкий рэпер BUSHIDO украл музыку у DIMMU BORGIR
18 авг 2013 :
|
DIMMU BORGIR работают над новым альбомом
23 мар 2013 :
|
DIMMU BORGIR подтвердили российские даты
21 сен 2012 :
|
DIMMU BORGIR на немецком ТВ
27 авг 2012 :
|
Умер художник-оформитель DIMMU BORGIR
21 авг 2012 :
|
Видео с выступления DIMMU BORGIR
14 июн 2012 :
|
DIMMU BORGIR: Drum-Cam с выступлений на SWEDEN ROCK FESTIVAL, NOVA ROCK
15 мар 2012 :
|
Видео с выступления DIMMU BORGIR
25 фев 2012 :
|
Табулатура трех песен DIMMU BORGIR
26 янв 2012 :
|
DIMMU BORGIR работают над DVD
7 дек 2011 :
|
Интервью с Silenoz'ом из DIMMU BORGIR
13 ноя 2011 :
|
DIMMU BORGIR открыли европейский тур
25 окт 2011 :
|
DIMMU BORGIR исполнят целиком "Enthrone Darkness Triumphant"
6 окт 2011 :
|
У DIMMU BORGIR 'много материала' для юбилейного альбома
15 сен 2011 :
|
DIMMU BORGIR с оркестром на Wacken 2012
6 июл 2011 :
|
Документальный фильм о выступлении DIMMU BORGIR с симфоническим оркестром
29 май 2011 :
|
DIMMU BORGIR выступили с симфоническим оркестром
23 дек 2010 :
|
Новое видео DIMMU BORGIR
18 ноя 2010 :
|
Видео концерта DIMMU BORGIR
9 ноя 2010 :
|
Гитарист DIMMU BORGIR о смене обложки "Abrahadabra"
9 ноя 2010 :
|
Гитарист DIMMU BORGIR: «Наша формула состоит в том, чтобы не придерживаться каких-либо ориентиров»
8 ноя 2010 :
|
Видео с выступления DIMMU BORGIR
4 ноя 2010 :
|
Будущие тиражи нового альбома DIMMU BORGIR выйдут с новой обложкой
29 окт 2010 :
|
DIMMU BORGIR впервые за 10 лет едут в Японию
28 окт 2010 :
|
DIMMU BORGIR выступили вместе с Agnete Kjølsrud
24 окт 2010 :
|
DIMMU BORGIR в новом номере METAL HAMMER
16 окт 2010 :
|
Видео с концерта DIMMU BORGIR
23 сен 2010 :
|
Лимитированные издания DIMMU BORGIR
20 сен 2010 :
|
DIMMU BORGIR открыли европейское турне с KORN
17 сен 2010 :
|
Новая песня DIMMU BORGIR
17 сен 2010 :
|
Вокалистка DJERV о работе с DIMMU BORGIR
14 сен 2010 :
|
Новое видео DIMMU BORGIR
6 сен 2010 :
|
Бывший клавишник APOPTYGMA BERZERK поедет в турне с DIMMU BORGIR?
1 сен 2010 :
|
Новый сингл DIMMU BORGIR в исполнении норвежского оркестра
25 авг 2010 :
|
Новый участник в DIMMU BORGIR
14 авг 2010 :
|
Новый сингл DIMMU BORGIR выйдет на следующей неделе
6 авг 2010 :
|
Новое промофото DIMMU BORGIR
23 июл 2010 :
|
Трек-лист нового альбома DIMMU BORGIR
10 июл 2010 :
|
Название и дата выхода нового альбома DIMMU BORGIR
8 июл 2010 :
|
DIMMU BORGIR представили 3/4 обложки
7 июл 2010 :
|
DIMMU BORGIR представили 2/4 обложки
6 июл 2010 :
|
DIMMU BORGIR представили 1/4 обложки
5 июл 2010 :
|
DIMMU BORGIR запустили счётчик
1 июл 2010 :
|
DIMMU BORGIR поедут в тур с KORN по Европе
2 июн 2010 :
|
Информация о новом альбоме DIMMU BORGIR
1 фев 2010 :
|
DIMMU BORGIR работают над «величественным, колоссальным, эпическим и первоклассным» альбомом
23 янв 2010 :
|
Фронтмен DIMMU BORGIR открыл "The Wrath Of Shag"
9 сен 2009 :
|
DIMMU BORGIR о новом альбоме
2 сен 2009 :
|
Vortex прокомментировал увольнение из DIMMU BORGIR
31 авг 2009 :
|
DIMMU BORGIR подтвердили разрыв с Vortex'ом и Mustis'ом
31 авг 2009 :
|
Бывший клавишник DIMMU BORGIR утверждает, что его уволили из группы текстовым сообщением
24 фев 2009 :
|
Гитарист DIMMU BORGIR принял участие в кулинарной программе
26 сен 2008 :
|
Свадьба фронтмена DIMMU BORGIR откладывается
21 июл 2008 :
|
Фронтмен DIMMU BORGIR женится на бывшей подруге NICOLAS'а CAGE'а
15 июл 2008 :
|
Новый DVD DIMMU BORGIR выйдет в октябре
26 май 2008 :
|
Миньон DIMMU BORGIR "Vredesbyrd" вышел на виниле
30 апр 2008 :
|
Доступно новое видеоинтервью SILENOZ'а из DIMMU BORGIR
3 фев 2008 :
|
DIMMU BORGIR получили награду за лучшее видео
13 ноя 2007 :
|
Новый альбом DIMMU BORGIR получил золотой статус
2 ноя 2007 :
|
DIMMU BORGIR обвинили немецкого рэппера в плагиате
30 окт 2007 :
|
DIMMU BORGIR призананы "Лучшим Metal-исполнителем" на Alarm Awards
30 окт 2007 :
|
Концерт DIMMU BORGIR в Осло будет сниматься для DVD
20 окт 2007 :
|
DIMMU BORGIR отыграли перед 80-ю зрителями
29 сен 2007 :
|
DIMMU BORGIR: видео 'The Sacrilegious Scorn' в сети
23 июл 2007 :
|
DIMMU BORGIR снимут видео "The Sacrilegious Scorn"
16 июл 2007 :
|
Лейбл группы DIMMU BORGIR: "Итальянский журналист не был причастен к утечке материалов!"
16 июл 2007 :
|
DIMMU BORGIR: доступна полная версия оформления 'In Sorte Diaboli'
13 май 2007 :
|
Новый альбом DIMMU BORGIR был исключен из английских чартов
8 май 2007 :
|
DIMMU BORGIR стали первой блэк-метал группой в Норвегии
3 май 2007 :
|
Данные о продажах нового альбома DIMMU BORGIR
12 апр 2007 :
|
DIMMU BORGIR издают книгу
6 апр 2007 :
|
DIMMU BORGIR: видео 'The Serpentine Offering' в сети
3 апр 2007 :
|
Оригинальную обложку нового альбома DIMMU BORGIR запретили
12 мар 2007 :
|
Подробности о новом сингле DIMMU BORGIR "The Serpentine Offering"
26 фев 2007 :
|
Новый сингл DIMMU BORGIR в марте
17 фев 2007 :
|
DIMMU BORGIR : варианты изданий альбома 'In Sorte Diaboli'
12 фев 2007 :
|
Объявлен трек-лист нового альбома DIMMU BORGIR
10 фев 2007 :
|
DIMMU BORGIR выпустят альбом раньше обещанного
12 дек 2006 :
|
Новый альбом DIMMU BORGIR в мае
23 ноя 2006 :
|
Обнародовано название нового альбома DIMMU BORGIR
16 ноя 2006 :
|
DIMMU BORGIR завершили запись нового альбома
3 ноя 2006 :
|
Silenoz о новом альбоме DIMMU BORGIR
24 окт 2006 :
|
DIMMU BORGIR: последние новости из студии
19 окт 2006 :
|
DIMMU BORGIR: последние новости из студии
11 окт 2006 :
|
DIMMU BORGIR начинают записывать новый альбом
6 июл 2006 :
|
DIMMU BORGIR: Переиздание "Godless Savage Garden"
15 июн 2006 :
|
DIMMU BORGIR отправятся в студию в октябре
3 июн 2006 :
|
Гитарист DIMMU BORGIR уточняет состав группы
14 янв 2006 :
|
DIMMU BORGIR: новое видео
1 ноя 2005 :
|
Басист DIMMU BORGIR засветился у DAGOBA
25 сен 2005 :
|
Новости от DIMMU BORGIR
10 авг 2005 :
|
DIMMU BORGIR продолжают работать с NUCLEAR BLAST
1 мар 2004 :
|
DIMMU BORGIR удостоились норвежской Grammy
9 сен 2002 :
|
Новости от DIMMU BORGIR
14 ноя 2001 :
|
Dimmu Borgir - концертный альбом и DVD
|
|
|
20 апр 2026
Гитарист DIMMU BORGIR: «Для новой пластинки мы собрали отличные песни»
Sven "Silenoz" Kopperud в недавнем интервью поговорил о будущей пластинке DIMMU BORGIR "Grand Serpent Rising", релиз которой намечен на 22 мая на Nuclear Blast Records.В частности, по поводу собственных ожиданий от этого релиза, он сказал:
«Конечно, у тебя есть определённые ожидания — как ты хочешь, чтобы публика это приняла. Но в конечном счёте мы сами в это верим и чувствуем, что сделали набор действительно сильных песен — по сути, именно это и есть новый альбом. Выдержит ли он проверку временем и станет ли одним из наших лучших — посмотрим. Но свою задачу мы выполнили: записали ещё одну хорошую, качественно звучащую пластинку.
Мне кажется, особенно предыдущий альбом — “Eonian” (2018), да и новый, возможно, ещё больше — работает так: что-то цепляет сразу, а что-то требует времени. И это, как правило, признак по-настоящему сильной записи. Бывают альбомы, которые заходят мгновенно и остаются великими и через 15–20 лет, но всё упирается в сочетание того, что ты ожидаешь, хочешь и нуждаешься получить от артиста. Новый релиз — это всегда субъективная вещь, правда? Так что он неизбежно разочарует многих — ещё до того, как они его услышат. Такие уж сейчас времена».
На вопрос о давлении "создать нечто особенное в этот раз", Silenoz ответил:
«Может прозвучать самоуверенно, но, если какое-то давление и есть, то это то давление, которое мы сами на себя оказываем, а не что-то извне. Конечно, спустя столько лет, десятилетий в группе и после стольких альбомов, где-то на задворках сознания это всё равно сидит — даже если ты об этом постоянно не думаешь — мысль о том, что ты хочешь, чтобы аудитория и фанаты одобрили то, во что ты вложил столько часов и столько энергии. Но в конечном счёте — вот сейчас я с тобой разговариваю, ещё до того, как альбом вообще вышел (релиз намечен на 22 мая) — он уже во многом успешен, потому что мы сделали то, что собирались: собрали сильный альбом из хороших песен и сделали это по-своему, не идя ни на какие компромиссы. И уже одно это вызывает у меня чувство гордости. А, конечно, “лайк”, одобрение, любовь людей и то, что они придут на концерты — это уже бонус. Это, по сути, сливки с торта».
Silenoz также подробно остановился на процессе «убивать своих любимцев» (killing your darlings):
«Это ключевой момент, когда в тебе просыпается продюсер, и тебе приходится — как бы больно это ни было — отодвинуть эго в сторону и посмотреть на всё со стороны, увидеть песни как единое целое, как главу, по сути. И представь себе все те крутые куски, все отличные идеи, музыкальные и текстовые, которые в итоге не попали на альбом. Процент того, что в итоге вошло в пластинку, гораздо меньше по сравнению с тем материалом, который у нас был. И, конечно, это удар по самолюбию — в том смысле, что да, у каждого из нас есть фрагменты, над которыми мы работали часами, и в итоге они не попадают на альбом, потому что не готовы стать частью песни или композиции. Это по-прежнему отличный материал, но он отправляется “на полку” — до лучших времён, возможно. Кто знает? Это просто часть жизни артиста и творческого человека — ты должен чем-то жертвовать, чтобы прийти к конечной цели, которой является завершение альбома.
И, конечно, когда у тебя нет жёсткого дедлайна по записи и всему остальному, процесс может растягиваться, потому что тебе кажется: “Ну, у нас ещё есть время, можно ещё поработать над этим”. Но в этот раз мы приняли решение: “Ладно, материала уже достаточно. Давайте сосредоточимся на нём, срежем лишнее, подчистим всё ненужное и забронируем студию, чтобы у нас был конкретный временной коридор”. Это как раз и есть сложная часть — когда у тебя нет чёткого дедлайна».
Запись “Grand Serpent Rising” снова проходила в Гётеборге с продюсером Fredrik Nordström, известным по работе над классическими альбомами DIMMU BORGIR — “Puritanical Euphoric Misanthropia” и “Death Cult Armageddon”. На вопрос о том, что именно Nordström привнёс в этот раз, Silenoz ответил:
«Если говорить в целом, думаю, я могу сказать за всех продюсеров, с которыми мы работали за эти годы: у них у всех есть одно общее — они стараются выжать из нас максимум. И у них это получается, потому что никаких коротких путей тут нет. Мы приходим в студию максимально подготовленными. У нас есть демо каждой песни, проработанное до мельчайших деталей, которые мы считаем важными для звучания. Поэтому нам проще видеть общую картину ещё до начала основной записи, которая, по сути, является перезаписью — потому что нужно записать живые барабаны вместо запрограммированных, с которыми мы работали на этапе демо, а также заново записать и отстроить гитары, клавиши, вокал, лиды и всё остальное.
Но у нас уже есть демо, поэтому мы знаем, какие моменты в каждой песне должны быть на переднем плане. И, думаю, Fredrik был очень впечатлён и благодарен за то, что мы приходим настолько подготовленными. И это, конечно, результат того, что мы даём себе столько времени, сколько нужно, чтобы всё довести до конца. В каком-то смысле альбом для нас уже “готов” до начала записи с Fredrik'ом — потому что мы живём с этими песнями много лет. Некоторые из них появились ещё в 2018–2019 годах. Поэтому для нас студия — это, по сути, просто этап, где мы всё перезаписываем и получаем полноценное продакшн-звучание.
В этом смысле у Fredrik'a нет влияния на структуру песен, но он всегда может предложить решение — как подчеркнуть какую-то идею или деталь, и мы пробуем это в миксе: “А что если вот так?” — и иногда это срабатывает. Но пространства для импровизации на стадии записи очень мало, потому что мы уже столько времени прожили с этими песнями, столько раз их разбирали, перекраивали, перекручивали, редактировали куски туда-сюда… Так что когда мы заходим в студию, мы полностью сосредоточены именно на исполнении, а не на том, чтобы что-то менять в самих песнях».
Говоря о многолетнем сотрудничестве с вокалистом Stian'ом "Shagrath" Thoresen'ом, с которым он основал DIMMU BORGIR в 1993 году, Silenoz отметил:
«Это не всегда просто. И я думаю, что ничего по-настоящему великого не рождается из лёгких решений или простых дорог. Это требует огромной решимости, концентрации, упрямства и умения оказываться в нужное время в нужном месте — причём не один раз. На самом деле, нужно оказываться в нужное время и в нужном месте каждый раз. [смеётся] И нужно работать.
Если посмотреть на успешные группы — представь, сколько раз они терпели неудачи. Просто это не видно. Люди видят только успех. Думаю, у нас с Shagrath'ом одинаковый уровень решимости и чувства ответственности за то, что мы создали. Мы были здесь с самого начала, и мы до сих пор одинаково заряжены. Мы, безусловно, очень разные люди во многом, но у нас есть и общее — и это идёт на пользу группе и музыке. И, вопреки распространённому мнению, мы чаще соглашаемся, чем не соглашаемся. [смеётся] И я горжусь тем, что, несмотря на разногласия — а они должны быть, если ты столько лет вместе — мы по-прежнему на одной волне, когда дело касается действительно важных вещей».
В завершение он добавил:
«В конечном счёте это ощущение до сих пор такое же, как в самом начале, потому что мы делаем это, потому что хотим, а не потому что обязаны. И это огромная разница. Если бы мы делали это потому, что “надо”, мы бы выпускали альбом каждые два года — это бы лучше отражалось на банковском счёте, и это было бы хорошим поводом чаще ездить в туры. Но это не так. Мы делаем это, потому что любим создавать искусство. И да, мы любим тратить на работу столько времени, сколько нужно — это точно.
Чтобы создать по-настоящему сильный результат, нужно жертвовать. И люди даже близко не представляют, что на самом деле значит слово “жертва”. Думаю, в этом и есть основная фишка».
|
|
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет