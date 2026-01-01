SCORPIONS отменили концерты в Индии



SCORPIONS отменили ранее анонсированные четыре концерта в Индии. Организаторы опубликовали следующее сообщение:



«Мы с сожалением сообщаем вам, что тур SCORPIONS "Coming Home" по Индии, запланированный на 21 апреля в Шиллонге, 24 апреля - в Дели, 26 апреля - в Бангалоре, а 30 апреля - в Мумбаи, отменяется из-за непредвиденных медицинских обстоятельств, затронувших участников группы.



Мы приносим извинения за неудобства и разочарование, причиненные фанатам. Группа очень хочет выступить в Индии, и планирует это сделать в будущем в соответствии со своим графиком».





