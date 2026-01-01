сегодня



Барабанщик LAMB OF GOD: «"Into Oblivion" наиболее мой альбом»



ART CRUZ в недавнем интервью поговорил о работе над альбомом "Into Oblivion", который вышел тринадцатого марта:



«Я уже пару раз это говорил — особенно сейчас, когда мы много общаемся с людьми по поводу альбома. Но это было максимально органично из всего, что мы могли сделать как группа. И, как для барабанщика, для меня это было скорее про “меньше — значит больше”. Я хотел играть так, как, по моему мнению, хотел бы услышать 16-летний Art.



И, если честно, это довольно странное ощущение, потому что старый материал LAMB OF GOD, который мы играли раньше, был очень техничным, а здесь нет какого-то запредельного технарства. Но для меня это всё равно технически непросто — именно на моём уровне. И я просто делал то, что умею. Я зашёл в этот альбом максимально естественно, максимально чисто, максимально заряженно. Не то чтобы на двух предыдущих альбомах этого не было — но именно сейчас, с тем количеством времени, которое я уже провёл в группе, я чувствую, что разобрался со всей фигнёй, которую нужно было пройти.



Это был большой процесс обучения, роста. И мой креативный поток… Думаю, это самый “мой” альбом. Там хватает технических моментов — я делаю всякие крутые штуки — но, честно, я сам себя удивил тем, что там сыграл. И наш продюсер Josh Wilbur очень помог это всё из меня вытащить».



После того как интервьюер отметил, что “Into Oblivion” звучит более как «альбом Art'a», чем предыдущие релизы LAMB OF GOD с его участием — “Lamb Of God” (2020) и “Omens” (2022), Cruz ответил:



«Рад это слышать, потому что я сам об этом думал… Ты записываешь альбом, вкалываешь по полной, находишься в полном погружении. А потом он выходит — и ты начинаешь смотреть, что думают фанаты, что говорят люди, друзья.



И вот с этим альбомом было по-другому: я получал кучу сообщений типа “Чувак, тут что-то изменилось. Не знаю что именно — но это оно. Да, вот это да”. И это странно, потому что раньше такого не было. Первый альбом (“Lamb Of God”) — там было больше в духе: “Поздравляем, ты теперь в группе”. С “Omens” — это было скорее: “Круто было наблюдать этот процесс”, тем более у нас тогда вышел документальный фильм. Разные реакции, разные комплименты.



А здесь — все говорят одно и то же: “Этот альбом ощущается по-другому”. Не знаю, в чём именно дело, но, думаю, всё просто — мы все делали то, что должны были делать. Ничего сложного. И, кажется, Mark [Morton] тоже говорил в интервью: нам уже нечего было доказывать. И в этом состоянии мы, по сути, вдохновлялись сами собой. А мои вдохновения — это часть LAMB OF GOD, и LAMB OF GOD — часть моих вдохновений.



Так что я просто вернулся к состоянию: “Окей, давай чуть расслабим хватку”. СМекаешь?»







+0 -0



просмотров: 52

