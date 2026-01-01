Новости
*ХХVIII: Это еще праздник или уже нет? 71
*ROGER WATERS ответил на критику вокалиста DISTURBED 47
*IRON MAIDEN введут в ЗСРнР 35
*RONNIE ROMERO: «Я даже трубку не возьму, если это будет YNGW... 30
*ANETTE OLZON о временах в NIGHTWISH 23
21 апр 2026 : 		 JEFF LOOMIS: «Мы нашли отличного вокалиста для NEVERMORE»

17 апр 2026 : 		 Концертное видео NEVERMORE

13 апр 2026 : 		 Новая музыка NEVERMORE появится в начале 2027 года

3 апр 2026 : 		 Новый состав NEVERMORE дебютировал на сцене

30 мар 2026 : 		 NEVERMORE не приедут на PROGPOWER USA XXV

14 мар 2026 : 		 Каков новый вокалист NEVERMORE?

28 фев 2026 : 		 Каков новый вокалист NEVERMORE?

22 фев 2026 : 		 Каков новый вокалист NEVERMORE?

12 фев 2026 : 		 NEVERMORE объявили новый состав

30 ноя 2025 : 		 JEFF LOOMIS обещает тяжелый альбом NEVERMORE

27 мар 2025 : 		 NEVERMORE нашли участников

13 фев 2025 : 		 Гитарист NEVERMORE: «Мы вернемся круче и лучше!»

10 фев 2025 : 		 NEVERMORE: «У нас 650 заявок»

28 янв 2025 : 		 Гитарист NEVERMORE: «У нас 350 заявок»

6 янв 2025 : 		 Бывший басист NEVERMORE о ситуации с воссоединением

4 янв 2025 : 		 NEVERMORE ищут вокалиста

30 дек 2024 : 		 По поводу имени NEVERMORE начинается возня

28 дек 2024 : 		 NEVERMORE вернется?

26 ноя 2021 : 		 Гитарист ARCH ENEMY обучает риффу NEVERMORE

28 ноя 2019 : 		 Гитарные аккорды от NEVERMORE

31 окт 2019 : 		 JEFF LOOMIS: «Без Уоррела возродить NEVERMORE невозможно»

1 май 2018 : 		 Умер бывший гитарист NEVERMORE и FORBIDDEN

6 мар 2018 : 		 Рассказ о бокс-сете NEVERMORE

21 дек 2017 : 		 Бокс-сет NEVERMORE выйдет весной

20 сен 2017 : 		 JEFF LOOMIS о реюнионе NEVERMORE

20 сен 2016 : 		 WARREL DANE: «У меня смешанные чувства из-за замены JEFF'a LOOMIS'a в NEVERMORE»
JEFF LOOMIS: «Мы нашли отличного вокалиста для NEVERMORE»



JEFF LOOMIS в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как сложился новый состав NEVERMORE:

«Если коротко, мы с Van Williams начали обсуждать возможность возрождения NEVERMORE примерно два года назад, что-то в этом духе. Идея, по сути, возникла сама собой — в обычном разговоре, потому что я как раз только что закончил свои десять лет в ARCH ENEMY. И встал вопрос: а вообще возможно ли вернуть NEVERMORE? Потому что, как ты знаешь, есть группы, которые уже проходили через нечто подобное — вроде ALICE IN CHAINS или… как ещё… ну да, STONE TEMPLE PILOTS.

Мы пошли по пути старой школы — устроили полноценные прослушивания. И это было безумие: в итоге мы получили больше 700 заявок. Может показаться, что это не так уж много, но когда ты реально проходишься по каждой — это занимает кучу времени. У нас ушло два-три месяца, чтобы уделить каждому должное внимание. И вот среди всего этого мы нашли Berzan. И мы такие: “Окей, этот парень реально может петь в духе Уоррела, но при этом у него есть своё лицо, свой стиль”. Потому что мы не искали клона Уоррела Дейна. Нам нужен был человек, который сможет вытянуть материал, но при этом привнести что-то своё. И, по сути, он оказался идеальным вариантом с самого начала.

А Jack, наш гитарист, — его мы нашли первым, потому что он работает в Seymour Duncan в Санта-Барбаре. Я тогда делал для них какие-то видео, и он однажды просто взял мою гитару и начал играть. Я такой: “Это ещё кто?” — и вот так Jack появился в нашей истории. Я познакомился с ним прямо там, в Seymour Duncan. В общем, вся группа сложилась именно через эти прослушивания, и в каком-то смысле всё произошло довольно быстро.

А когда всё уже оформилось, мы в январе, когда снимали вводное видео с Ola Englund, использовали это время, чтобы порепетировать, познакомиться друг с другом и понять — вообще реально ли, чтобы всё у нас сработало. И оказалось — да. Мы прогнали 25 песен на репетициях и буквально пять-шесть дней назад отыграли первый концерт в Стамбуле. И теперь всё складывается. Забавно: два года всё тянулось, а сейчас — вот мы уже здесь. У нас появилась уверенность после первого шоу, и теперь мы едем в Южную Америку делать то же самое».

Говоря подробнее о том, какого вокалиста они искали, Jeff добавил:

«Нам точно был нужен человек, который сможет вытянуть старые песни NEVERMORE — и Berzan с этим справляется отлично. У него есть этот тембр, который очень напоминает Уоррела, но при этом, как я уже говорил, у него есть своё. У него есть разные вокальные подходы: он может петь в духе дэт-металла, может уходить почти в какие-то этнические, распевные штуки. У него есть куча таких фишек, которые он может добавлять — и это важно, когда мы будем писать новый материал. С самого начала я говорил: нам не нужен клон, нам нужен человек, который сможет нести эти песни и при этом добавить в них свою индивидуальность. И именно это мы получили в лице Berzan».

Отвечая на вопрос о новой музыке и будущем релизе, Loomis сказал:

«Мы надеемся выпустить альбом в первом квартале 2027 года. При этом большая часть материала уже начала писаться. В мае, июне и июле мы будем собираться вместе и продолжать работу над новыми песнями. А вскоре после этого у нас стартует очередной тур летом — будут отдельные даты с SAVATAGE, а затем мы поедем в тур с JUDAS PRIEST. Так что остаток года будет очень насыщенным: дорога и студия параллельно. Планов много — и новая музыка, конечно, один из главных».




