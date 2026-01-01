JEFF LOOMIS: «Мы нашли отличного вокалиста для NEVERMORE»



JEFF LOOMIS в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как сложился новый состав NEVERMORE:



«Если коротко, мы с Van Williams начали обсуждать возможность возрождения NEVERMORE примерно два года назад, что-то в этом духе. Идея, по сути, возникла сама собой — в обычном разговоре, потому что я как раз только что закончил свои десять лет в ARCH ENEMY. И встал вопрос: а вообще возможно ли вернуть NEVERMORE? Потому что, как ты знаешь, есть группы, которые уже проходили через нечто подобное — вроде ALICE IN CHAINS или… как ещё… ну да, STONE TEMPLE PILOTS.



Мы пошли по пути старой школы — устроили полноценные прослушивания. И это было безумие: в итоге мы получили больше 700 заявок. Может показаться, что это не так уж много, но когда ты реально проходишься по каждой — это занимает кучу времени. У нас ушло два-три месяца, чтобы уделить каждому должное внимание. И вот среди всего этого мы нашли Berzan. И мы такие: “Окей, этот парень реально может петь в духе Уоррела, но при этом у него есть своё лицо, свой стиль”. Потому что мы не искали клона Уоррела Дейна. Нам нужен был человек, который сможет вытянуть материал, но при этом привнести что-то своё. И, по сути, он оказался идеальным вариантом с самого начала.



А Jack, наш гитарист, — его мы нашли первым, потому что он работает в Seymour Duncan в Санта-Барбаре. Я тогда делал для них какие-то видео, и он однажды просто взял мою гитару и начал играть. Я такой: “Это ещё кто?” — и вот так Jack появился в нашей истории. Я познакомился с ним прямо там, в Seymour Duncan. В общем, вся группа сложилась именно через эти прослушивания, и в каком-то смысле всё произошло довольно быстро.



А когда всё уже оформилось, мы в январе, когда снимали вводное видео с Ola Englund, использовали это время, чтобы порепетировать, познакомиться друг с другом и понять — вообще реально ли, чтобы всё у нас сработало. И оказалось — да. Мы прогнали 25 песен на репетициях и буквально пять-шесть дней назад отыграли первый концерт в Стамбуле. И теперь всё складывается. Забавно: два года всё тянулось, а сейчас — вот мы уже здесь. У нас появилась уверенность после первого шоу, и теперь мы едем в Южную Америку делать то же самое».



Говоря подробнее о том, какого вокалиста они искали, Jeff добавил:



«Нам точно был нужен человек, который сможет вытянуть старые песни NEVERMORE — и Berzan с этим справляется отлично. У него есть этот тембр, который очень напоминает Уоррела, но при этом, как я уже говорил, у него есть своё. У него есть разные вокальные подходы: он может петь в духе дэт-металла, может уходить почти в какие-то этнические, распевные штуки. У него есть куча таких фишек, которые он может добавлять — и это важно, когда мы будем писать новый материал. С самого начала я говорил: нам не нужен клон, нам нужен человек, который сможет нести эти песни и при этом добавить в них свою индивидуальность. И именно это мы получили в лице Berzan».



Отвечая на вопрос о новой музыке и будущем релизе, Loomis сказал:



«Мы надеемся выпустить альбом в первом квартале 2027 года. При этом большая часть материала уже начала писаться. В мае, июне и июле мы будем собираться вместе и продолжать работу над новыми песнями. А вскоре после этого у нас стартует очередной тур летом — будут отдельные даты с SAVATAGE, а затем мы поедем в тур с JUDAS PRIEST. Так что остаток года будет очень насыщенным: дорога и студия параллельно. Планов много — и новая музыка, конечно, один из главных».







