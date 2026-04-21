*ХХVIII: Это еще праздник или уже нет? 71
*ROGER WATERS ответил на критику вокалиста DISTURBED 46
*IRON MAIDEN введут в ЗСРнР 35
*RONNIE ROMERO: «Я даже трубку не возьму, если это будет YNGW... 30
*ANETTE OLZON о временах в NIGHTWISH 23
*ХХVIII: Это еще праздник или уже нет? 71
*ROGER WATERS ответил на критику вокалиста DISTURBED 46
*IRON MAIDEN введут в ЗСРнР 35
*RONNIE ROMERO: «Я даже трубку не возьму, если это будет YNGW... 30
*ANETTE OLZON о временах в NIGHTWISH 23
*

Exodus

*



21 апр 2026 : 		 Гитарист EXODUS: «ЗСРнР та еще шарага»

2 апр 2026 : 		 GARY HOLT: «METALLICA была лучше всех нас, но сейчас EXODUS круче»

28 мар 2026 : 		 Барабанщик EXODUS о создании нового альбома

22 мар 2026 : 		 Вокалист EXODUS: «Да мне пох..., что обо мне думают!»

18 мар 2026 : 		 Новое видео EXODUS

16 мар 2026 : 		 Лидер EXODUS: «Я не богат, но деньжата есть»

14 мар 2026 : 		 Барабанщик EXODUS: «Я пять лет чист!»

3 мар 2026 : 		 Все ли песни с нового альбома EXODUS были написаны с прошлым вокалистом

20 фев 2026 : 		 Лидер EXODUS: «Люблю играть музыку на концертах!»

18 фев 2026 : 		 Новое видео EXODUS

4 фев 2026 : 		 Новое видео EXODUS

2 фев 2026 : 		 Концертное видео EXODUS'17

28 янв 2026 : 		 STEVE 'ZETRO' SOUZA исполнил EXODUS и TESTAMENT

22 янв 2026 : 		 Новая песня EXODUS

22 дек 2025 : 		 Лидер EXODUS: «Мы как передвижной онлайн-магазин по продаже футболок»

16 дек 2025 : 		 EXODUS сняли три клипа

3 дек 2025 : 		 Лидер EXODUS о решении DAVE MUSTAINE уйти

1 дек 2025 : 		 Новый EXODUS выйдет весной

25 окт 2025 : 		 GARY HOLT очень доволен новым альбомом EXODUS

13 окт 2025 : 		 Вокалист EXODUS о новой пластинке: «Это лучшее, что я пока сделал!»

6 окт 2025 : 		 Новый альбом EXODUS готов

30 сен 2025 : 		 Бывший вокалист EXODUS дал первое шоу: Видео полного концерта

30 сен 2025 : 		 Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш»

29 сен 2025 : 		 Бывший вокалист EXODUS дал первое шоу

21 сен 2025 : 		 MARK LEWIS будет сводить новый альбом EXODUS

26 авг 2025 : 		 Тур по Латинской Америке бывшего вокалиста EXODUS отменен
| - |

|||| сегодня

Гитарист EXODUS: «ЗСРнР та еще шарага»



В рамках недавнего интервью у Gary Holt'a спросили, считает ли он важным, чтобы такая группа, как IRON MAIDEN, была включена в Зал славы рок-н-ролла, чтобы оказать жанру хэви-металл то уважение, которого он заслуживает:

«Лично мне наплевать, потому что Зал славы рок-н-ролла — это ох***о отстойно. В него попадают самые очевидные артисты, и если у тебя есть, скажем, три хита на Motown, то ты почти гарантированно попадешь. У IRON MAIDEN по-прежнему аншлаги на стадионах, но их там нет. У THIN LIZZY были хиты. Они были пионерами гитарного рока с двойными гармониями, и у них были просто легендарные альбомы. Они продали много альбомов. Они, вероятно, никогда туда не попадут. Зато Мисси Эллиотт давно там. Всратые N.W.A. в списке, и они написали мерзкую антиполицейскую телегу. И сколько там у них, два альбома? Как они, черт возьми, попали в этот Зал? Ну зато THIN LIZZY там нет. JUDAS PRIEST вошли лишь через черный ход. MOTÖRHEAD давно должны быть там. Это конкурс популярности. Им с трудом пришлось пропустить туда KISS, хотя они должны были проходить при первой же возможности.

Я никогда не был в [Музее Зала славы рок-н-ролла в Кливленде]. У меня нет желания туда идти. Это чертовски глупо… Я имею в виду, я уверен, что в этом месте есть на что посмотреть [из экспонатов] но мне просто чертовски... мне все равно. Это похоже на человека, который приезжает в Голливуд и бродит по округе в поисках определенных звезд [на Аллее Славы]. Мне на это наплевать»




21 апр 2026
m
mohnatiy
Базанул офицер Холт
21 апр 2026
i
industrialist
Америку открыл ебать!!
