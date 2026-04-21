Гитарист EXODUS: «ЗСРнР та еще шарага»



В рамках недавнего интервью у Gary Holt'a спросили, считает ли он важным, чтобы такая группа, как IRON MAIDEN, была включена в Зал славы рок-н-ролла, чтобы оказать жанру хэви-металл то уважение, которого он заслуживает:



«Лично мне наплевать, потому что Зал славы рок-н-ролла — это ох***о отстойно. В него попадают самые очевидные артисты, и если у тебя есть, скажем, три хита на Motown, то ты почти гарантированно попадешь. У IRON MAIDEN по-прежнему аншлаги на стадионах, но их там нет. У THIN LIZZY были хиты. Они были пионерами гитарного рока с двойными гармониями, и у них были просто легендарные альбомы. Они продали много альбомов. Они, вероятно, никогда туда не попадут. Зато Мисси Эллиотт давно там. Всратые N.W.A. в списке, и они написали мерзкую антиполицейскую телегу. И сколько там у них, два альбома? Как они, черт возьми, попали в этот Зал? Ну зато THIN LIZZY там нет. JUDAS PRIEST вошли лишь через черный ход. MOTÖRHEAD давно должны быть там. Это конкурс популярности. Им с трудом пришлось пропустить туда KISS, хотя они должны были проходить при первой же возможности.



Я никогда не был в [Музее Зала славы рок-н-ролла в Кливленде]. У меня нет желания туда идти. Это чертовски глупо… Я имею в виду, я уверен, что в этом месте есть на что посмотреть [из экспонатов] но мне просто чертовски... мне все равно. Это похоже на человека, который приезжает в Голливуд и бродит по округе в поисках определенных звезд [на Аллее Славы]. Мне на это наплевать»







