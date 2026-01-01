*ХХVIII: Это еще праздник или уже нет? 71
*ROGER WATERS ответил на критику вокалиста DISTURBED 46
*IRON MAIDEN введут в ЗСРнР 35
*RONNIE ROMERO: «Я даже трубку не возьму, если это будет YNGW... 30
*ANETTE OLZON о временах в NIGHTWISH 23
Queensrÿche

21 апр 2026 : 		 QUEENSRŸCHE продолжают работу над материалом

9 фев 2026 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE: «Мы выходим за рамки возможного»

23 ноя 2025 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE: «У нас есть новые песни в работе»

9 ноя 2025 : 		 QUEENSRŸCHE хотят записать альбом в 2026

23 авг 2025 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE: «Новые песни звучат убойно!»

21 июл 2025 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

9 июн 2025 : 		 Видео полного выступления QUEENSRŸCHE

21 апр 2025 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE хвалит вокалиста

19 апр 2025 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE: «Сейчас в команде здоровая атмосфера!»

13 апр 2025 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

27 мар 2025 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE о своем вкладе в группу

19 мар 2025 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

3 мар 2025 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE о турах с JUDAS PRIEST

17 фев 2025 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE: «Понятия не имею, когда будет альбом»

2 фев 2025 : 		 QUEENSRŸCHE открыли тур

6 ноя 2024 : 		 QUEENSRŸCHE думают о студии

16 май 2024 : 		 Видео полного выступления QUEENSRŸCHE

12 май 2024 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE о самых успешных альбомах группы

7 май 2024 : 		 Обновленные клипы QUEENSRŸCHE

30 апр 2024 : 		 Почему QUEENSRŸCHE решили сыграть дебютный альбом

26 апр 2024 : 		 Обновленные клипы QUEENSRŸCHE

29 мар 2024 : 		 QUEENSRŸCHE целиком исполнили дебютные EP и альбом

18 мар 2024 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

5 мар 2024 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

27 дек 2023 : 		 Новая книга о QUEENSRŸCHE выйдет весной

7 дек 2023 : 		 Новое видео QUEENSRŸCHE
QUEENSRŸCHE продолжают работу над материалом



Участники QUEENSRŸCHE, Todd La Torre и Michael Wilton, недавно были гостями программы "Trunk Nation With Eddie Trunk", в рамках которой рассказали о том, как идет процесс работы над новым материалом:

«Есть масса песен, для которых мне нужно написать тексты и мелодии, и я кое-что из этого делаю дома, выискиваю идеи, кое-что показываю ребятам. Итак, у нас есть демо-версии песен. По-настоящему хороший материал, по-настоящему захватывающий, и я с нетерпением жду возможности поработать над ним, когда мы вернемся домой. Но, да, [мы] продолжаем работу над новым альбомом.

Вы знаете, как это бывает — [мы часто] проводим концерты [в перерывах между работой над новой музыкой]. Те времена, когда вы могли взять годовой отпуск и просто сосредоточиться на альбоме, больше не существуют. Итак, ты пытаешься писать в эти короткие промежутки времени, а потом вернуться к домашней жизни, расслабить уши и немного отдохнуть. Я не могу поверить, что мы уже так далеко продвинулись в этом году. Но, да, [мы] просто работаем над новым альбомом. [У нас] запланировано множество концертов [на конец этого года], а также турне по Европе».

Wilton добавил, что он и его коллеги по группе QUEENSRŸCHE не смогли выкроить время для работы над новой музыкой из-за напряженного концертного графика:

«Мы очень заняты. И Todd правильно сказал. Как будто каждую неделю у тебя выступление, у тебя шоу. У тебя нет свободного времени — особенно у него. В 80-х и начале 90-х и других у тебя были перерывы, когда вокалисты могли дать своему голосу отдохнуть. И это сложно, потому что хард-рок-группы, металл-группы, да кто угодно, в наши дни, с учетом ситуации со СМИ и всего остального, вынуждены гастролировать, чтобы остаться в живых… И, как говорится, вы постоянно в пути. Мы пытаемся записать альбом. Кроме того, вы должны согласовать все с тем, кто записывает альбом, потому что [продюсер] занят, потому что все остальные группы находятся в такой же ситуации, как и мы. Они гастролируют, берут неделю, 10 дней отпуска, записываются, а затем снова отправляются в путь. Поэтому все несколько напряженно и непросто. Однако на этот год мы не планировали масштабных туров по США, поэтому больше концентрируемся на записи, а затем отправляемся в Европу».




