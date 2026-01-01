QUEENSRŸCHE продолжают работу над материалом



Участники QUEENSRŸCHE, Todd La Torre и Michael Wilton, недавно были гостями программы "Trunk Nation With Eddie Trunk", в рамках которой рассказали о том, как идет процесс работы над новым материалом:



«Есть масса песен, для которых мне нужно написать тексты и мелодии, и я кое-что из этого делаю дома, выискиваю идеи, кое-что показываю ребятам. Итак, у нас есть демо-версии песен. По-настоящему хороший материал, по-настоящему захватывающий, и я с нетерпением жду возможности поработать над ним, когда мы вернемся домой. Но, да, [мы] продолжаем работу над новым альбомом.



Вы знаете, как это бывает — [мы часто] проводим концерты [в перерывах между работой над новой музыкой]. Те времена, когда вы могли взять годовой отпуск и просто сосредоточиться на альбоме, больше не существуют. Итак, ты пытаешься писать в эти короткие промежутки времени, а потом вернуться к домашней жизни, расслабить уши и немного отдохнуть. Я не могу поверить, что мы уже так далеко продвинулись в этом году. Но, да, [мы] просто работаем над новым альбомом. [У нас] запланировано множество концертов [на конец этого года], а также турне по Европе».



Wilton добавил, что он и его коллеги по группе QUEENSRŸCHE не смогли выкроить время для работы над новой музыкой из-за напряженного концертного графика:



«Мы очень заняты. И Todd правильно сказал. Как будто каждую неделю у тебя выступление, у тебя шоу. У тебя нет свободного времени — особенно у него. В 80-х и начале 90-х и других у тебя были перерывы, когда вокалисты могли дать своему голосу отдохнуть. И это сложно, потому что хард-рок-группы, металл-группы, да кто угодно, в наши дни, с учетом ситуации со СМИ и всего остального, вынуждены гастролировать, чтобы остаться в живых… И, как говорится, вы постоянно в пути. Мы пытаемся записать альбом. Кроме того, вы должны согласовать все с тем, кто записывает альбом, потому что [продюсер] занят, потому что все остальные группы находятся в такой же ситуации, как и мы. Они гастролируют, берут неделю, 10 дней отпуска, записываются, а затем снова отправляются в путь. Поэтому все несколько напряженно и непросто. Однако на этот год мы не планировали масштабных туров по США, поэтому больше концентрируемся на записи, а затем отправляемся в Европу».







